Ларионов – Православный ключ к Коду да Винчи и другим зловещим шарадам

Не так давно в России появилась книга, которая неожиданно стала бестселлером. Впрочем, почему же неожиданно? Мы все еще, слава Богу, страна, где читающая публика предпочитает не дешевое чтиво, а что-нибудь этакое, с претензией на интеллектуальность. Насмотревшись в метро на людей различного пола и возраста, страстно погруженных в чтение книги Дэна Брауна «Код да Винчи», не выдержал и я. Ну, думаю, приникну к источнику неземной мудрости. Увы, меня ждало глубочайшее разочарование. С первых же страниц стало ясно, что передо мной кощунственная фальсификация, инспирированная антихристианскими кругами Запада, не очень ловко завернутая в обертку детектива. И это не голословное утверждение. Что это именно так, я понял уже потому, что все это уже читал, и не раз, начиная с 1995 года. Я принципиально решил осилить «Код да Винчи» до конца, упорно борясь со сном. Ведь чем-то же задевает автор за живое миллионы людей на Западе, как о том нам докладывает издатель. Чем — я так и не выяснил.

Уверен, читатель в России далеко не так прост, как читатель на Западе. Думаю, популярность книги на первом этапе была обеспечена у нас простым отсутствием содержательной, интеллектуальной и нескучной литературы на книжном рынке. Однако многое в книге должно насторожить, особенно духовно чуткого и грамотного человека. В первую очередь, я имею в виду читателя православного, а также людей, воспитанных в лоне православной культуры в России. Сразу хотелось бы отметить, что православного человека отнюдь не должен успокаивать тот факт, что книга носит ярко антикатолический характер. Книга с претензией на актуальность. Автор не забыл ввести в повествование и недавние скандалы, связанные с особыми пристрастиями к мальчикам католических священников в США. Нанося удары вроде бы по Риму, автор метит в христианство в целом. Просто ему как западному человеку кажется, что именно в католической «империи» сосредоточение духовной силы христианства. Но когда книга выходит огромными тиражами в православной России, тут уже понимаешь, что заказчики подобных проектов прекрасно отдают себе отчет, где истинное христианство, которому они объявляют войну.

Итак, перейдем к самой книге. Для тех, кто не успел ее прочесть, напомню, что называется вышеупомянутая книжка «Код да Винчи», автор — Дэн Браун. Однако, думаю, многим она известна. В среде постсоветских обывателей считается хорошим тоном чтение этого опуса, который одна умная газета назвала, и совершенно справедливо, «неказистым надгробием над литературным течением интеллектуальных детективов в стиле «Маятника Фуко». Работники банков и офисов с умным видом обсуждали и продолжают обсуждать эту галиматью. Как же так произошло, что в самой читающей, а значит, вроде бы не примитивной стране мира люди проявили невиданный интерес к подобной дурно пахнущей литературной стряпне. Кроме вышеозначенного «книжного голода», такое могло случиться только в результате окончательной деградации нашего общества и его пещерной гуманитарной безграмотности. Очень хотелось бы верить, что этот диагноз чересчур пессимистичен.

В. Е. Ларионов – Православный ключ к «Коду да Винчи» и другим зловещим шарадам

М.» «ДАРЪ», 2006. — 304 с.

ISBN 5-485-00067-3

В. Е. Ларионов – Православный ключ к «Коду да Винчи» - Содержание