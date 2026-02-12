Книга «Правильное разделение слова» является своего рода «библейским букварем» или конспектом фундаментальных доктрин, подготовленным Кларенсом Ларкином на основе его 35-летнего пасторского опыта. Если его главный труд «Диспенсационная истина» представляет собой глубокое академическое исследование, то эта книга — «сливки и мясо» его проповедей, изложенные максимально доступно для среднего читателя. Автор ставит своей целью утвердить верующего в «кардинальных доктринах» через метод четких противопоставлений и сепарации понятий.

Метод Ларкина основывается на библейском принципе из 2-го послания к Тимофею 2:15: «старайся представить себя Богу достойным... верно преподающим (в оригинале — rightly dividing, правильно разделяющим) слово истины». Автор убежден, что большинство заблуждений в христианстве происходит от смешивания понятий, которые Бог разделил: например, Церкви и Царства, Закона и Благодати, двух пришествий Христа или различных видов судов.

Книга богато иллюстрирована знаменитыми графическими схемами Ларкина, которые превращают абстрактные теологические концепции в четкие логические карты. Это издание (Киев, 2001) служит незаменимым пособием для тех, кто хочет видеть структуру Библии как единый, последовательный и логичный Божий план.

Киев: Библейская Баптистская Церковь, 2001. — 310 с.

Пер. с англ.: Эдвард Кио

Кларенс Ларкин — Правильное разделение слова - Содержание

Времена и диспенсации: Разграничение периодов человеческой истории от сотворения до вечности.

Иудей, Язычник и Церковь: Три различные группы людей, с которыми Бог ведет работу по-разному.

Два пришествия: Разделение первого пришествия Христа (в уничижении) и второго (во славе).

Два Адама и две природы: Конфликт между старой природой человека и новой жизнью во Христе.

Суды и Воскресения: Опровержение идеи о «всеобщем суде», разделение судов над верующими (за награды) и над грешниками.

Особенности издания

* Исключительная опора на Писание: Отсутствие личных мнений автора, каждое утверждение сопровождается ссылкой на стих Библии.

* Визуальное обучение: 52 уникальные схемы, включая знаменитые планы «Прекрасного дворца» и «Тройственной природы человека».

* Практическая направленность: Главы о «Кругах христианской жизни» и «Состоянии и положении» помогают верующему понять свою практическую жизнь в Боге.