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Лароу - Няня снова спешит на помощь!

Лароу - Няня снова спешит на помощь!
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Psychology Psychotherapy
Series Воспитание с мудростью (1 book)

Первый поход в школу — это не только накрахмаленная форма и новый ранец, но и начало непростого пути социализации. Мишель Лароу, известная многим как «няня Мишель», в своей книге предлагает практическое руководство для родителей, чьи дети переступают порог начальной школы. Автор с юмором и глубоким пониманием детской психологии объясняет, почему вчерашний послушный малыш вдруг начинает приносить из школы сомнительные словечки, вступать в конфликты на детской площадке или впадать в отчаяние над тетрадками.

Книга разделена на три важные части. В первой автор помогает родителям психологически «отпустить» ребенка в большой мир. Вторая часть целиком посвящена школьным реалиям: от выбора учебного заведения и выполнения домашних заданий до сложных социальных взаимодействий. Лароу дает конкретные советы, как научить ребенка дружить, как нейтрализовать школьных хулиганов и как правильно реагировать на первые победы и поражения, чтобы не подорвать самооценку маленького ученика.

Третья часть книги сосредоточена на «домашнем фронте»: вопросах карманных денег, обязанностей по дому и раннего полового созревания. Особую ценность представляет «Толковый словарь проблем», где собраны готовые решения для самых неприятных сюрпризов, от пререканий до истерик. Это пособие — настоящая аптечка первой помощи для родителей, которые хотят сохранить здравый смысл и добрые отношения с ребенком в этот бурный период его взросления.

Мишель Лароу — Няня снова спешит на помощь!

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: ЛКС, 2012. — 256 с. — (Воспитание с мудростью).
ISBN 978-5-94861-187-7

Мишель Лароу — Няня снова спешит на помощь! — Содержание

  • Часть I. Вы произвели на свет этого ребенка... время отпустить его: Психологическая адаптация родителей, сохранение рассудка и первые симптомы «школьного» поведения.

  • Часть II. Школьные годы чудесные:

    • Выбор школы и педагогические приемы обучения логике.

    • Социализация: планирование игр, «политические игры» на площадке и искусство заводить друзей.

    • Безопасность и эмоции: как остановить задиру и пережить горечь поражений.

  • Часть III. Помощь на домашнем фронте:

    • Профилактика родительского выгорания.

    • Финансовая грамотность: карманные деньги и домашние дела.

    • Физиология и этика: изменения в теле и воспитание добродетелей.

  • Толковый словарь проблем: Практические советы по нейтрализации пререканий и других неприятных сюрпризов.

Views 332
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat Vadim
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