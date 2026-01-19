Первый поход в школу — это не только накрахмаленная форма и новый ранец, но и начало непростого пути социализации. Мишель Лароу, известная многим как «няня Мишель», в своей книге предлагает практическое руководство для родителей, чьи дети переступают порог начальной школы. Автор с юмором и глубоким пониманием детской психологии объясняет, почему вчерашний послушный малыш вдруг начинает приносить из школы сомнительные словечки, вступать в конфликты на детской площадке или впадать в отчаяние над тетрадками.

Книга разделена на три важные части. В первой автор помогает родителям психологически «отпустить» ребенка в большой мир. Вторая часть целиком посвящена школьным реалиям: от выбора учебного заведения и выполнения домашних заданий до сложных социальных взаимодействий. Лароу дает конкретные советы, как научить ребенка дружить, как нейтрализовать школьных хулиганов и как правильно реагировать на первые победы и поражения, чтобы не подорвать самооценку маленького ученика.

Третья часть книги сосредоточена на «домашнем фронте»: вопросах карманных денег, обязанностей по дому и раннего полового созревания. Особую ценность представляет «Толковый словарь проблем», где собраны готовые решения для самых неприятных сюрпризов, от пререканий до истерик. Это пособие — настоящая аптечка первой помощи для родителей, которые хотят сохранить здравый смысл и добрые отношения с ребенком в этот бурный период его взросления.

Мишель Лароу — Няня снова спешит на помощь!

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: ЛКС, 2012. — 256 с. — (Воспитание с мудростью).

ISBN 978-5-94861-187-7

Мишель Лароу — Няня снова спешит на помощь! — Содержание