Ларрингтон - Скандинавские мифы
Скандинавская мифология — это не просто истории о богах с молотами, это сложная система представлений о чести, судьбе и неизбежном конце света. Кэролин Ларрингтон проводит читателя по залам Вальхаллы, объясняя истинную природу Одина, коварство Локи и трагизм Бальдра.
Автор мастерски связывает древние тексты «Старшей» и «Младшей Эдды» с образами, которые мы видим сегодня на экранах и страницах книг. Вы узнаете, как древнескандинавские архетипы воплотились в Гэндальфе, почему Рагнарёк стал прообразом финальных битв в современном фэнтези и как северная эстетика сформировала наше представление о героизме. Это идеальный проводник для тех, кто хочет увидеть за маской супергероев Marvel глубокие мифологические корни.
Кэролин Ларрингтон - Скандинавские мифы : от Тора и Локи до Толкина и «Игры престолов»
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 235 с. : ил.
ISBN 978-5-00146-331-3
Кэролин Ларрингтон - Скандинавские мифы : от Тора и Локи до Толкина и «Игры престолов» - Содержание
Немного об именах
От автора
Карты
Введение. Источники и артефакты
Глава 1. Боги и богини
Глава 2. Создание и обустройство мира
Глава 3. Противоборствующие силы
Глава 4. Достойные Вальхаллы: люди-герои
Глава 5. Герои мира викингов
Глава 6. Конец времен — и обновление
Рекомендованная литература
Источники иллюстраций
Указатель
