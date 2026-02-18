Ларрингтон - Скандинавские мифы

Ларрингтон - Скандинавские мифы
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

Скандинавская мифология — это не просто истории о богах с молотами, это сложная система представлений о чести, судьбе и неизбежном конце света. Кэролин Ларрингтон проводит читателя по залам Вальхаллы, объясняя истинную природу Одина, коварство Локи и трагизм Бальдра.

Автор мастерски связывает древние тексты «Старшей» и «Младшей Эдды» с образами, которые мы видим сегодня на экранах и страницах книг. Вы узнаете, как древнескандинавские архетипы воплотились в Гэндальфе, почему Рагнарёк стал прообразом финальных битв в современном фэнтези и как северная эстетика сформировала наше представление о героизме. Это идеальный проводник для тех, кто хочет увидеть за маской супергероев Marvel глубокие мифологические корни.

Кэролин Ларрингтон - Скандинавские мифы : от Тора и Локи до Толкина и «Игры престолов»

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 235 с. : ил.

ISBN 978-5-00146-331-3

Кэролин Ларрингтон - Скандинавские мифы : от Тора и Локи до Толкина и «Игры престолов» - Содержание

Немного об именах

От автора

Карты

  • Введение. Источники и артефакты

  • Глава 1. Боги и богини

  • Глава 2. Создание и обустройство мира

  • Глава 3. Противоборствующие силы

  • Глава 4. Достойные Вальхаллы: люди-герои

  • Глава 5. Герои мира викингов

  • Глава 6. Конец времен — и обновление

Рекомендованная литература

Источники иллюстраций

Указатель

Added 18.02.2026
