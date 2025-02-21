Эта книга является ответом на многочисленные просьбы развить нашу концепцию соотношения душевных и духовных болезней, уточнить понятие «духовное бессознательное», которое ранее затрагивалось, и наметить основы того, что могло бы стать христианской психотерапией, опирающейся на богатый опыт «врачевания душ», приобретенный на протяжении веков Православной традицией. Книга включает полную версию нескольких докладов и сообщений, представленных на международных семинарах и съездах.

В ходе дискуссий, которые сопровождали некоторые из таких ученых собраний и в которых принимали участие христианские психологи, психиатры и психотерапевты различных школ, а также богословы и философы, стало очевидно, что применение христианскими психотерапевтами к пациентам-христианам психотерапевтических подходов, основы и методы которых далеко отстоят от христианских принципов и практик, весьма проблематично. Сегодня, например, в Греции эта тема, причем уже на протяжении нескольких лет, является предметом напряженных споров и вызывает острые противоречия. Наиболее оживленное противостояние наблюдается между теми, кто полагает, что психотерапевтические подходы имеют такой же статус, как и направления медицины, а потому составляют отдельную от религии сферу, и теми, кто считает, что православная аскетическая традиция и практика ду-ховничества в том виде, как она сложилась в Православной Церкви, предоставляет адекватные средства для лечения «помимо всего» и психических отклонений, делая излишним какое-либо обращение к психотерапии.

Эта напряженность и эти споры очевидно не столь злободневны для католического и протестантского мира. С одной стороны, психотерапевтические практики там внедрялись уже на протяжении многих десятилетий и дискуссии о том, что такое внедрение может вызвать, более неактуальны. К тому же внедрению психоанализа благоприятствовало повальное увлечение им, вызванное в 60-е годы прошлого века модой на общественные науки среди самого духовенства. С другой стороны, ни в католицизме, ни в протестантизме нет развитой и методичной аскетической традиции и практики духовничества, сравнимых с теми, что существуют в православном мире, духовное предназначение которых предполагает включение определенных психотерапевтических задач. К сказанному можно добавить утверждения социологов о том, что отсутствие практики исповеди в протестантизме, как и охлаждение к исповеди и ее переход от личной формы к коллективной в католицизме, в некоторой степени способствовало развитию психоанализа и различных психотерапевтических практик в регионах, где эти традиции имеют влияние.

Жан-Клод Ларше - Духовное бессознательное: Православная концепция бессознательного и ее применение в лечении психических и духовных недугов

(Православное богословие)

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021. — 302 с.

ISBN 978-5-7533-1713-1

Жан-Клод Ларше - Духовное бессознательное: Православная концепция бессознательного и ее применение в лечении психических и духовных недугов - Содержание

Предисловие

Глава I ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И ДУХОВНЫЕ БОЛЕЗНИ

1. Психические болезни отличаются от духовных болезней, равно как и духовные болезни отличаются от психических болезней

2. Некоторые психические болезни напрямую связаны с духовными болезнями, равно как некоторые психические болезни связаны и с телесными болезнями

3. Болезнь и чувство вины

4. Духовную терапию не следует путать с психотерапией

Глава II ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Глава III ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ФРЕЙДОВСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Введение

1. Сходства

2. Различия

Вывод

Глава IV ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ БОГОСЛОВСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ: НА ПРИМЕРЕ ЮНГОВСКОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Введение

1. Точки соприкосновения

2. Точки расхождения 2.1. Религиозный релятивизм К. Г. Юнга 2.2. Психологизм К. Г. Юнга 2.3. Богословие К. Г. Юнга 2.4. Антропология К. Г. Юнга 2.5. Этика К. Г. Юнга 2.6. Теория архетипов 2.7. Следствия для психотерапии 2.8. Дополнительные замечания в отношении юнгианской теории



Глава V ДРУГАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: ДУХОВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

1. Понятие духовного бессознательного

2. Два основных измерения духовного бессознательного

Глава VI «БОГОЛЮБИВОЕ» БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

1. Логос природы

2. Образ Божий в человеке

3. Стремление природы к своему совершенству во Христе, или «Душа по природе христианка»

4. Благодать

5. Вытеснение «боголюбивого» бессознательного

Глава VII «БОГОПРОТИВНОЕ» БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Глава VIII ДУХОВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ТЕРАПИЯ

1. Духовное бессознательное и патология

2. Духовное бессознательное и терапия

Глава IX ДВЕ ХРИСТИАНСКИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ: ИСПОВЕДЬ И ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ

1. Исповедь

2. Откровение помыслов

3. Сходства и различия с психоанализом 3.1. Сходства 3.2. Различия

Заключение

Глава X ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Ложная виновность

2. Ложный страх и ложное беспокойство

3. Абсолютизация относительного

4. Псевдоритуалы

5. Извращенная агрессивность

6. Извращенная направленность желания

7. Завышенная самооценка

8. Патологическое обесценивание себя

9. Патологическое отношение к телу

10. Нарушения в отношении к другим людям

11. Печаль и уныние

12. Ложное представление о реальности

13. Недостаток любви

14. Псевдолюбовь

Глава XI ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ ПРИ ДУХОВНОМ ВРАЧЕВАНИИ ОБРАЩЕНИЕ К ПСИХОТЕРАПИИ?

Список сокращений, используемых в библиографических ссылках

14/09/2021