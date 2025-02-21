Ларше - Духовное бессознательное
Эта книга является ответом на многочисленные просьбы развить нашу концепцию соотношения душевных и духовных болезней, уточнить понятие «духовное бессознательное», которое ранее затрагивалось, и наметить основы того, что могло бы стать христианской психотерапией, опирающейся на богатый опыт «врачевания душ», приобретенный на протяжении веков Православной традицией. Книга включает полную версию нескольких докладов и сообщений, представленных на международных семинарах и съездах.
В ходе дискуссий, которые сопровождали некоторые из таких ученых собраний и в которых принимали участие христианские психологи, психиатры и психотерапевты различных школ, а также богословы и философы, стало очевидно, что применение христианскими психотерапевтами к пациентам-христианам психотерапевтических подходов, основы и методы которых далеко отстоят от христианских принципов и практик, весьма проблематично. Сегодня, например, в Греции эта тема, причем уже на протяжении нескольких лет, является предметом напряженных споров и вызывает острые противоречия. Наиболее оживленное противостояние наблюдается между теми, кто полагает, что психотерапевтические подходы имеют такой же статус, как и направления медицины, а потому составляют отдельную от религии сферу, и теми, кто считает, что православная аскетическая традиция и практика ду-ховничества в том виде, как она сложилась в Православной Церкви, предоставляет адекватные средства для лечения «помимо всего» и психических отклонений, делая излишним какое-либо обращение к психотерапии.
Эта напряженность и эти споры очевидно не столь злободневны для католического и протестантского мира. С одной стороны, психотерапевтические практики там внедрялись уже на протяжении многих десятилетий и дискуссии о том, что такое внедрение может вызвать, более неактуальны. К тому же внедрению психоанализа благоприятствовало повальное увлечение им, вызванное в 60-е годы прошлого века модой на общественные науки среди самого духовенства. С другой стороны, ни в католицизме, ни в протестантизме нет развитой и методичной аскетической традиции и практики духовничества, сравнимых с теми, что существуют в православном мире, духовное предназначение которых предполагает включение определенных психотерапевтических задач. К сказанному можно добавить утверждения социологов о том, что отсутствие практики исповеди в протестантизме, как и охлаждение к исповеди и ее переход от личной формы к коллективной в католицизме, в некоторой степени способствовало развитию психоанализа и различных психотерапевтических практик в регионах, где эти традиции имеют влияние.
Жан-Клод Ларше - Духовное бессознательное: Православная концепция бессознательного и ее применение в лечении психических и духовных недугов
(Православное богословие)
Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021. — 302 с.
ISBN 978-5-7533-1713-1
Жан-Клод Ларше - Духовное бессознательное: Православная концепция бессознательного и ее применение в лечении психических и духовных недугов - Содержание
Предисловие
Глава I ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И ДУХОВНЫЕ БОЛЕЗНИ
- 1. Психические болезни отличаются от духовных болезней, равно как и духовные болезни отличаются от психических болезней
- 2. Некоторые психические болезни напрямую связаны с духовными болезнями, равно как некоторые психические болезни связаны и с телесными болезнями
- 3. Болезнь и чувство вины
- 4. Духовную терапию не следует путать с психотерапией
Глава II ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Глава III ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ФРЕЙДОВСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА
- Введение
- 1. Сходства
- 2. Различия
- Вывод
Глава IV ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ БОГОСЛОВСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ: НА ПРИМЕРЕ ЮНГОВСКОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
- Введение
- 1. Точки соприкосновения
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2. Точки расхождения
- 2.1. Религиозный релятивизм К. Г. Юнга
- 2.2. Психологизм К. Г. Юнга
- 2.3. Богословие К. Г. Юнга
- 2.4. Антропология К. Г. Юнга
- 2.5. Этика К. Г. Юнга
- 2.6. Теория архетипов
- 2.7. Следствия для психотерапии
- 2.8. Дополнительные замечания в отношении юнгианской теории
Глава V ДРУГАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: ДУХОВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
- 1. Понятие духовного бессознательного
- 2. Два основных измерения духовного бессознательного
Глава VI «БОГОЛЮБИВОЕ» БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
- 1. Логос природы
- 2. Образ Божий в человеке
- 3. Стремление природы к своему совершенству во Христе, или «Душа по природе христианка»
- 4. Благодать
- 5. Вытеснение «боголюбивого» бессознательного
Глава VII «БОГОПРОТИВНОЕ» БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Глава VIII ДУХОВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ТЕРАПИЯ
- 1. Духовное бессознательное и патология
- 2. Духовное бессознательное и терапия
Глава IX ДВЕ ХРИСТИАНСКИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ: ИСПОВЕДЬ И ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ
- 1. Исповедь
- 2. Откровение помыслов
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3. Сходства и различия с психоанализом
- 3.1. Сходства
- 3.2. Различия
- Заключение
Глава X ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- 1. Ложная виновность
- 2. Ложный страх и ложное беспокойство
- 3. Абсолютизация относительного
- 4. Псевдоритуалы
- 5. Извращенная агрессивность
- 6. Извращенная направленность желания
- 7. Завышенная самооценка
- 8. Патологическое обесценивание себя
- 9. Патологическое отношение к телу
- 10. Нарушения в отношении к другим людям
- 11. Печаль и уныние
- 12. Ложное представление о реальности
- 13. Недостаток любви
- 14. Псевдолюбовь
Глава XI ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ ПРИ ДУХОВНОМ ВРАЧЕВАНИИ ОБРАЩЕНИЕ К ПСИХОТЕРАПИИ?
Список сокращений, используемых в библиографических ссылках
14/09/2021
Спасибо за книгу !
Чё то как-то дорого ... дешевле к психиатру сходить или уж сразу купить бумажный томик ...