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Ларше - Преподобный Максим Исповедник

Преподобный Максим Исповедник - Жан Клод Ларше
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Category ESXATOS BOOKS, Theology

Православное богословие

Вышедшая в издательстве Сретенского монастыря книга известного православного богослова Жана-Клода Ларше, одного из лучших знатоков наследия преподобного Максима Исповедника, посвящена ключевым пунктам разногласий между христианскими Востоком и Западом. Это вопрос о Филиокве, вопрос о первородном грехе и проблема примата Римского папы. Позиция преподобного Максима Исповедника, точнейшим образом раскрытая французским исследователем, помогает понять суть многовековых споров по этим вопросам и уяснить православную точку зрения в полноте историко-богословского контекста.

Имя крупного православного французского богослова еще в недостаточной степени известно в России. Жан-Клод Ларше – доктор философии, доктор богословия, автор более 20 книг, переведенных на многие языки мира, более 60 статей и около 200 рецензий для разных периодических изданий на французском, английском и немецком языках. Он родился в 1949 году в католической семье в городке Бадонвилль на северо-востоке Франции и в возрасте 23 лет стал православным христианином.
Перевод с французского осуществлен известным писателем Олесей Николаевой, а вступительная статья к изданию принадлежит научному редактору книги Алексею Сидорову, крупнейшему в России специалисту по творчеству преподобного Максима Исповедника.

Жан-Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом

Пер. с франц. О. Николаевой; Вступ. ст. А. Сидорова. — М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. — 272 с.

(Православное богословие).

Жан-Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом - Содержание

ГЛАВА I Вопрос о Filioque

  • I. Текст «Богословско-полемического сочинения X»

  • II. Проблемы подлинности текста

  • III. Исторический контекст

  • IV. Анализ позиции преподобного Максима

  • V. Позиция латинских отцов

  1. Святой Иларий Пиктавийский

  2. Святитель Амвросий Медиоланский

  3. Святитель Лев Великий

  4. Святитель Григорий Великий

  • VI. Исключение блаженного Августина

  • VII. Позиция святителя Кирилла Александрийского

  • VIII. Вопрос о лингвистических различиях

  • IX. Толкование преподобного Максима в свете его собственной триадологии

  • X. Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВА II Вопрос об адамовом наследии

  • I. Способ передачи последствий прародительского греха

  • II. Роль наслаждения, связанного с плотским рождением

  • III. Связь греха со страстностью 118

  • IV. Расположение воли (GNOME) и способность к выбору (PROAIRESIS)

  • V. Пессимистический взгляд на падшее человечество

  • VI. Потомки Адама не несут ответственности и вины за его личный грех

  1. «Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати МОЯ» 128

  2. Вина Адама и ее последствия. Два значения слова «грех»

  3. Общность всех людей в Адамовом грехе

  • VII. Подтверждение идеи наследственного греха

  • VIII. Уничтожение последствий осуждения Адама спасительным домостроением Христа

  1. Усвоение Словом человеческой природы. Происхождение и рождение

  2. Сотериологические последствия нового образа рождения Воплотившегося Слова

  3. Сотериологическая роль усвоения страстности

  4. Сотериологическая роль человеческой воли Христа

  • IX. Действие крещения

ВЫВОД

Глава III. Вопрос о римском примате

  • I. Хронологический анализ

  1. Дело Гонория

  2. Дело о ратификации выборов папы Северина

  3. Дело монофизитских монахинь, бежавших в Северную Африку

  4. По поводу отношения к Константинопольскому экс-патриарху Пирру

  5. К вопросу о возвращении Пирра к Церкви

  6. Защита папы Феодора I, обвиненного в ереси

  7. Путешествие и пребывание преподобного Максима в Риме

  8. 8. Возвращение в Константинопольи первый процесс

  9. 9. Послание монахам Кальяри

  10. 10. Диспут в Визии

  11. 11. Послание монаху Анастасию

  • II. Вероучительный синтез

  1. Исключительные права, признаваемые за Римской Церковью

  2. Границы и условия для исключительных прав, признаваемых за Римской Церковью

  3. Исповедание православной веры как основной экклезиологический критерий

  • а) Исповедание православной веры как основной экклезиологический критерий

  • б) Согласие с традицией как критерий православности веры

  • в) Что есть соборная Церковь

  • г) Церковное сознание как последний критерий принадлежности к соборной Церкви

БИБЛИОГРАФИЯ

Жан-Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом - Предисловие

Три исследования, представленные здесь, значительно отличаются друг от друга, но имеют нечто общее: в них рассматриваются аспекты, которые в области богосло­вия, в духовной жизни и экклезиологии явились источ­ником разногласий, а потом — раскола и разрыва отно­шений между христианскими Востоком и Западом, и до сегодняшнего дня в той или иной степени служат препятствием к объединению Церквей.

Вопрос о Filioque всегда вызывал горячие споры, в осо­бенности начиная с IX века, но и в VII веке он уже яв­лялся предметом обсуждения. Подавляющее большин­ство представителей Православия считает, что догмат об исхождении Святого Духа остается сегодня глав­ным моментом разногласия между западным и восточ­ным христианством.

Вопрос о первородном грехе может показаться второсте­пенным, но и он в начале пелагианских споров был предметом жарких дискуссий, которые в V веке достиг­ли своей высшей точки и не прекращались в большей или меньшей степени в последующие века, вплоть до наших дней. Этот вопрос сопряжен с другими важны­ми проблемами, которые касаются отношений природы и благодати, роли человеческой воли в духовной жизни, да и вообще человеческой свободы и ответственности, а также самой природы спасения.

Примат Римского папы также был предметом споров, на­чиная с первых веков, но только в начале VIII—IX ве­ков он стал главным свидетельством двух различных экклезиологий, причиной разрыва отношений между Востоком и Западом и, можно сказать, самым очевид­ным мотивом схизмы XI века. Он и сегодня считается одним из основных препятствий на пути к объедине­нию Церквей.

Дискуссии по этим трем проблемам, в которых участво­вал преподобный Максим Исповедник (580—662), и по­ложения, которые были им выработаны, могут явиться серьезной поддержкой в межцерковном диалоге. Сто­роны, ведущие такой диалог, в общем осознают это, по­скольку имя Максима Исповедника и ссылки на его труды регулярно приводятся в подобных спорах, а так­же встречались уже и в диспутах IX века в связи с так называемым «Фотиевым» делом или в XV веке во вре­мя унионального Флорентийского Собора. Это говорит о том, что мнение преподобного Максима Исповедника по этим проблемам является таким свидетельством, ко­торое невозможно обойти.

Помимо того, что преподобный Максим — один из самых великих византийских богословов, чьи суждения заме­чательно глубоки и точны, он обладает среди греческих отцов такими особенностями, которые придают изуче­нию его позиций сугубую ценность в связи с «обсуж­даемыми вопросами».

Преподобный Максим, родившись и сформировавшись на Востоке, вынужден был после переезда в окрестности Константинополя удалиться в изгнание (несмотря на то что тогда ему было уже около пятидесяти лет), в рай­он Карфагена, где он, по всей видимости, мог непосред­ственно познакомиться с традицией мысли, бравшей начало от святителя Киприана и блаженного Августи­на, продолжая всячески поддерживать отношения с вы­сочайшими церковными авторитетами Востока того времени.

Особенно примечательно, что в связи с моно-энергистскими и монофелитскими спорами, в эпицент­ре которых он оказался, преподобный Максим стал на Востоке после смерти Софрония (его спутника по ссыл­ке перед своим избранием на Иерусалимский патриар­ший престол) главным защитником Православия, буду­чи при этом в тесных контактах с папой, епископами и богословами Римской Церкви, поддерживавшими его в борьбе, в то время как восточные патриархи тонули в ереси. Эти отношения сделались еще более тесными, когда он прибыл в Рим и оставался там в течение семи лет, играя первостепенную роль во время Латеранского Собора в 649 году.

Преподобному Максиму был свойствен интерес к глубо­кому изучению богословских позиций как христиан­ского Запада, так и христианского Востока; он был наделен способностью понять миросозерцание и тех, и других, а также способы выражения, которые в его эпоху обнаруживали уже определенное расхождение, и, кроме того, он оставался совершенно открытым.

Другой момент, представляющий для нас интерес, состоит в том, что в эпоху преподобного Максима спорные во­просы, к которым мы собираемся приступить, не были еще известны в своем развитии, превратившем их в ис­точник разлада и разделения: даже если суждения Вос­тока и Запада порой различались, их точки зрения не становились несовместимыми, но оставались, благодаря прояснению, подтверждению и уточнению, обоюдоприемлемыми.

Кроме нескольких исключений, отцы греческие и отцы латинские исповедовали по существу одну и ту же веру в Единую соборную и апостольскую Церквь, ес­ли не принимать во внимание их только формально различавшиеся выражения, которые в их истолкова­нии так и остаются первопричиной взаимного непонимания.

Своей мыслью, обширной, открытой, понятной, но также независимой и оригинальной, преподобному Максиму удалось засвидетельствовать это глубинное единство, что, без всякого сомнения, представляет собой сегодня существенный повод для возобновления диалога и даже для соединения, к чему в перспективе призывал отец Ге­оргий Флоровский — к «экуменизму во времени», и к то­му, чтобы в межцерковном диалоге «вернуться к ситуа­ции, которая существовала в первом тысячелетии».

Чтобы приступить к этим положениям преподобного Максима, мы провели исторический, филологический и критический анализ, подобный нашим обширным ис­следованиям об обожении человека, который представ­ляется нам бесстрастным, независимым и объективным настолько, насколько это возможно.

Эти проблемы часто затрагивались и до нас, но поспеш­но и поверхностно. Мы предлагаем здесь их углублен­ный анализ. С самого начала мы намеревались их про­анализировать в форме исследования более обширного и уже начатого, посвященного трудным местам в тво­рениях преподобного Максима (что-то вроде «Амбиг-вы» о его творениях!). Основные сведения в «corpus maximien» об этих трудных местах, в самом деле, не­полны и разрозненны, а сам преподобный Максим не посвящал их прояснению специальных трактатов или систематических разработок. Собирая и помещая эти сведения в определенную последовательность, мы дума­ем способствовать более полному изучению мысли пре­подобного Максима и, таким образом, наиболее плодо­творному диалогу.

Книгу Петрова о преподобном Максиме Исповеднике читайте на Эсхатосе

Views 1 811
Rating 5.0 / 5
Added 25.05.2016
Author ushpizin
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5.0/5 (8)

Comments (2 comments)

G
gios76 8 years ago

Спасибо!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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