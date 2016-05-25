Православное богословие

Вышедшая в издательстве Сретенского монастыря книга известного православного богослова Жана-Клода Ларше, одного из лучших знатоков наследия преподобного Максима Исповедника, посвящена ключевым пунктам разногласий между христианскими Востоком и Западом. Это вопрос о Филиокве, вопрос о первородном грехе и проблема примата Римского папы. Позиция преподобного Максима Исповедника, точнейшим образом раскрытая французским исследователем, помогает понять суть многовековых споров по этим вопросам и уяснить православную точку зрения в полноте историко-богословского контекста.

Имя крупного православного французского богослова еще в недостаточной степени известно в России. Жан-Клод Ларше – доктор философии, доктор богословия, автор более 20 книг, переведенных на многие языки мира, более 60 статей и около 200 рецензий для разных периодических изданий на французском, английском и немецком языках. Он родился в 1949 году в католической семье в городке Бадонвилль на северо-востоке Франции и в возрасте 23 лет стал православным христианином.

Перевод с французского осуществлен известным писателем Олесей Николаевой, а вступительная статья к изданию принадлежит научному редактору книги Алексею Сидорову, крупнейшему в России специалисту по творчеству преподобного Максима Исповедника.

Жан-Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом

Пер. с франц. О. Николаевой; Вступ. ст. А. Сидорова. — М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. — 272 с.

(Православное богословие).

Жан-Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом - Содержание

ГЛАВА I Вопрос о Filioque

I. Текст «Богословско-полемического сочинения X»

II. Проблемы подлинности текста

III. Исторический контекст

IV. Анализ позиции преподобного Максима

V. Позиция латинских отцов

Святой Иларий Пиктавийский Святитель Амвросий Медиоланский Святитель Лев Великий Святитель Григорий Великий

VI. Исключение блаженного Августина

VII. Позиция святителя Кирилла Александрийского

VIII. Вопрос о лингвистических различиях

IX. Толкование преподобного Максима в свете его собственной триадологии

X. Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВА II Вопрос об адамовом наследии

I. Способ передачи последствий прародительского греха

II. Роль наслаждения, связанного с плотским рождением

III. Связь греха со страстностью 118

IV. Расположение воли (GNOME) и способность к выбору (PROAIRESIS)

V. Пессимистический взгляд на падшее человечество

VI. Потомки Адама не несут ответственности и вины за его личный грех

«Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати МОЯ» 128 Вина Адама и ее последствия. Два значения слова «грех» Общность всех людей в Адамовом грехе

VII. Подтверждение идеи наследственного греха

VIII. Уничтожение последствий осуждения Адама спасительным домостроением Христа

Усвоение Словом человеческой природы. Происхождение и рождение Сотериологические последствия нового образа рождения Воплотившегося Слова Сотериологическая роль усвоения страстности Сотериологическая роль человеческой воли Христа

IX. Действие крещения

ВЫВОД

Глава III. Вопрос о римском примате

I. Хронологический анализ

Дело Гонория Дело о ратификации выборов папы Северина Дело монофизитских монахинь, бежавших в Северную Африку По поводу отношения к Константинопольскому экс-патриарху Пирру К вопросу о возвращении Пирра к Церкви Защита папы Феодора I, обвиненного в ереси Путешествие и пребывание преподобного Максима в Риме 8. Возвращение в Константинопольи первый процесс 9. Послание монахам Кальяри 10. Диспут в Визии 11. Послание монаху Анастасию

II. Вероучительный синтез

Исключительные права, признаваемые за Римской Церковью Границы и условия для исключительных прав, признаваемых за Римской Церковью Исповедание православной веры как основной экклезиологический критерий

а) Исповедание православной веры как основной экклезиологический критерий

б) Согласие с традицией как критерий православности веры

в) Что есть соборная Церковь

г) Церковное сознание как последний критерий принадлежности к соборной Церкви

БИБЛИОГРАФИЯ

Жан-Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом - Предисловие

Три исследования, представленные здесь, значительно отличаются друг от друга, но имеют нечто общее: в них рассматриваются аспекты, которые в области богосло­вия, в духовной жизни и экклезиологии явились источ­ником разногласий, а потом — раскола и разрыва отно­шений между христианскими Востоком и Западом, и до сегодняшнего дня в той или иной степени служат препятствием к объединению Церквей.

Вопрос о Filioque всегда вызывал горячие споры, в осо­бенности начиная с IX века, но и в VII веке он уже яв­лялся предметом обсуждения. Подавляющее большин­ство представителей Православия считает, что догмат об исхождении Святого Духа остается сегодня глав­ным моментом разногласия между западным и восточ­ным христианством.

Вопрос о первородном грехе может показаться второсте­пенным, но и он в начале пелагианских споров был предметом жарких дискуссий, которые в V веке достиг­ли своей высшей точки и не прекращались в большей или меньшей степени в последующие века, вплоть до наших дней. Этот вопрос сопряжен с другими важны­ми проблемами, которые касаются отношений природы и благодати, роли человеческой воли в духовной жизни, да и вообще человеческой свободы и ответственности, а также самой природы спасения.

Примат Римского папы также был предметом споров, на­чиная с первых веков, но только в начале VIII—IX ве­ков он стал главным свидетельством двух различных экклезиологий, причиной разрыва отношений между Востоком и Западом и, можно сказать, самым очевид­ным мотивом схизмы XI века. Он и сегодня считается одним из основных препятствий на пути к объедине­нию Церквей.

Дискуссии по этим трем проблемам, в которых участво­вал преподобный Максим Исповедник (580—662), и по­ложения, которые были им выработаны, могут явиться серьезной поддержкой в межцерковном диалоге. Сто­роны, ведущие такой диалог, в общем осознают это, по­скольку имя Максима Исповедника и ссылки на его труды регулярно приводятся в подобных спорах, а так­же встречались уже и в диспутах IX века в связи с так называемым «Фотиевым» делом или в XV веке во вре­мя унионального Флорентийского Собора. Это говорит о том, что мнение преподобного Максима Исповедника по этим проблемам является таким свидетельством, ко­торое невозможно обойти.

Помимо того, что преподобный Максим — один из самых великих византийских богословов, чьи суждения заме­чательно глубоки и точны, он обладает среди греческих отцов такими особенностями, которые придают изуче­нию его позиций сугубую ценность в связи с «обсуж­даемыми вопросами».

Преподобный Максим, родившись и сформировавшись на Востоке, вынужден был после переезда в окрестности Константинополя удалиться в изгнание (несмотря на то что тогда ему было уже около пятидесяти лет), в рай­он Карфагена, где он, по всей видимости, мог непосред­ственно познакомиться с традицией мысли, бравшей начало от святителя Киприана и блаженного Августи­на, продолжая всячески поддерживать отношения с вы­сочайшими церковными авторитетами Востока того времени.

Особенно примечательно, что в связи с моно-энергистскими и монофелитскими спорами, в эпицент­ре которых он оказался, преподобный Максим стал на Востоке после смерти Софрония (его спутника по ссыл­ке перед своим избранием на Иерусалимский патриар­ший престол) главным защитником Православия, буду­чи при этом в тесных контактах с папой, епископами и богословами Римской Церкви, поддерживавшими его в борьбе, в то время как восточные патриархи тонули в ереси. Эти отношения сделались еще более тесными, когда он прибыл в Рим и оставался там в течение семи лет, играя первостепенную роль во время Латеранского Собора в 649 году.

Преподобному Максиму был свойствен интерес к глубо­кому изучению богословских позиций как христиан­ского Запада, так и христианского Востока; он был наделен способностью понять миросозерцание и тех, и других, а также способы выражения, которые в его эпоху обнаруживали уже определенное расхождение, и, кроме того, он оставался совершенно открытым.

Другой момент, представляющий для нас интерес, состоит в том, что в эпоху преподобного Максима спорные во­просы, к которым мы собираемся приступить, не были еще известны в своем развитии, превратившем их в ис­точник разлада и разделения: даже если суждения Вос­тока и Запада порой различались, их точки зрения не становились несовместимыми, но оставались, благодаря прояснению, подтверждению и уточнению, обоюдоприемлемыми.

Кроме нескольких исключений, отцы греческие и отцы латинские исповедовали по существу одну и ту же веру в Единую соборную и апостольскую Церквь, ес­ли не принимать во внимание их только формально различавшиеся выражения, которые в их истолкова­нии так и остаются первопричиной взаимного непонимания.

Своей мыслью, обширной, открытой, понятной, но также независимой и оригинальной, преподобному Максиму удалось засвидетельствовать это глубинное единство, что, без всякого сомнения, представляет собой сегодня существенный повод для возобновления диалога и даже для соединения, к чему в перспективе призывал отец Ге­оргий Флоровский — к «экуменизму во времени», и к то­му, чтобы в межцерковном диалоге «вернуться к ситуа­ции, которая существовала в первом тысячелетии».

Чтобы приступить к этим положениям преподобного Максима, мы провели исторический, филологический и критический анализ, подобный нашим обширным ис­следованиям об обожении человека, который представ­ляется нам бесстрастным, независимым и объективным настолько, насколько это возможно.

Эти проблемы часто затрагивались и до нас, но поспеш­но и поверхностно. Мы предлагаем здесь их углублен­ный анализ. С самого начала мы намеревались их про­анализировать в форме исследования более обширного и уже начатого, посвященного трудным местам в тво­рениях преподобного Максима (что-то вроде «Амбиг-вы» о его творениях!). Основные сведения в «corpus maximien» об этих трудных местах, в самом деле, не­полны и разрозненны, а сам преподобный Максим не посвящал их прояснению специальных трактатов или систематических разработок. Собирая и помещая эти сведения в определенную последовательность, мы дума­ем способствовать более полному изучению мысли пре­подобного Максима и, таким образом, наиболее плодо­творному диалогу.

Книгу Петрова о преподобном Максиме Исповеднике читайте на Эсхатосе