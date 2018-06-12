Православное богословие Книга известного православного богослова Жан-Клода Ларше посвящена христианскому опыту исцеления психических болезней.

Автор рассматривает физические, психические и духовные аспекты безумия, а также феномен "юродства во Христе" в широком контексте библейского и святоотеческого учения о человеке и данных современной медицины. *** Другая цель данного труда — представить, каким было отношение к «сумасшедшим» у духовных людей, движимых христианским идеалом милосердия. Нам кажется, что их опыт сохраняет актуальность и может быть применим во взаимодействиях с психически больными, так как позволяет понять, как должен принимать таких больных мир, где, как мы подчеркивали, их отличие остается тревожащим и вызывает еще очень часто непонимание и отвержение. В наши дни чаще всего заточение является единственной возможностью, которая им предоставляется, и даже в специализированных клиниках они во многих случаях рассматриваются как «пациенты», для которых единственным возможным лекарством считается медицинский подход.

Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней - Опыт христианского Востока первых веков

Пер. с франц. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 224 с. — (Православное богословие).

ISBN 978-5-7533-0112-3 Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней - Опыт христианского Востока первых веков - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I Антропологические предпосылки: состав человеческой природы

Душа и тело

Дух, душа и тело

ГЛАВА II Безумие соматического происхождения

ГЛАВА III Безумие бесовского происхождения

Формы и причины

Христианское отношение к безумию

Лечение

ГЛАВА IV Безумие духовного происхождения

Психические болезни и духовные болезни Печаль. Нозология

Первая причина: лишение желаемого

Вторая причина: гнев

Беспричинная печаль

Воздействие бесов Уныние. Нозология

Лечение печали

Лечение уныния

ГЛАВА V Особый вид безумия: юродство Христа ради

Юродивый, необразованный, простец, невинный

Притворное безумие

Библейские источники юродств

Первая причина юродства: смирение

Вторая причина юродства: отречение от этого мира

Уединение

Странничество

Нищета

Третья причина юродства: милосердие

Духовные предпосылки юродства Христа ради

Божественное призвание или личное призвание, подтвержденное Богом

Духовная жизнь, достигшая совершенства

Бесстрастие

Заключение

Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней - Опыт христианского Востока первых веков - Предисловие

Психически больной всегда вызывал к себе самые противоречивые чувства, и отношение к нему менялось в зависимости от эпохи или общества и часто — в одном и том же обществе. Одни воспринимали его как посланца из другого мира, посредника между людьми и божеством, объект уважения и почитания, возвышая его до деятельности священника или достоинства пророка, а для других гораздо чаще он был недочеловеком, проводником или рабом темных сил, объектом притеснений и изгнания из общества, которое могло выразиться в его изоляции, заточении и даже физическом устранении.

Соответственно, природа и причина того, что мы обычно называем сегодня психическими болезнями, во все времена оставались трудноразрешимой проблемой.

Нельзя упускать из виду, что психические заболевания затрагивают, если не при своем возникновении, то по крайней мере в своих проявлениях и, в любом случае, в тех вопросах, которые (они-вызывают, три параметра человеческого естества — физический, психический и духовный, и происходит это более непосредственно, чем при телесных болезнях.

Однако эти три параметра редко учитывались вместе, когда их пытались объяснить. Обозревая историю «психиатрии» (понимаемой здесь в широком смысле), можно констатировать, что ей всегда было очень трудно интегрировать сразу три параметра, и поэтому она рано оказалась разделенной на течения, которые поочередно превалировали. Современная психиатрия парадоксальным образом остается носительницей этих различий, вмещая гетерогенные и даже противоречивые теории и терапии. Классический учебник по психиатрии (Еу Н., Bernard Р., Brisset С. Manuel de psychiatrie) констатирует, что в настоящее время сосуществуют четыре основных типа теорий: