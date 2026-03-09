Ларсон - Иезавель

Книга Боба Ларсона «Иезавель – Как победить твоего духовного врага № 1» (Jezebel: Defeating Your #1 Spiritual Enemy) представляет собой практическое руководство по духовному сражению, посвященное разоблачению и преодолению одного из самых коварных манипулятивных влияний, описываемых в библейской традиции. Автор, известный эксперт в области экзорцизма и христианского консультирования, ставит перед собой задачу помочь читателю распознать разрушительные паттерны поведения, которые он связывает с «духом Иезавели». Ларсон убежден, что это влияние не ограничивается конкретными личностями прошлого, но проявляется и сегодня через контроль, доминирование и духовное обольщение, стремясь разрушить семьи, церковные общины и личную жизнь верующих.

В содержательной части труда автор детально анализирует характеристики «духа Иезавели», проводя параллели между библейским персонажем и современными психологическими и духовными проблемами. Ларсон описывает тактику этого влияния: использование лести, создание зависимости, стремление к власти и подавление воли окружающих. Он предлагает пошаговую стратегию освобождения, которая включает в себя идентификацию скрытых манипуляций, искреннее покаяние, установление здоровых границ и применение духовного авторитета верующего. Особое внимание уделяется необходимости эмоционального исцеления, так как, по мнению автора, подобные духовные атаки часто находят почву в прошлых травмах и неуверенности человека.

Текст написан в динамичном, напористом и глубоко практическом стиле, характерном для литературы о духовном освобождении. Боб Ларсон подкрепляет свои тезисы многочисленными примерами из своей многолетней практики консультирования, что делает книгу наглядным пособием для тех, кто чувствует себя жертвой манипуляций или психологического давления. Труд служит важным инструментом для пасторов и душепопечителей, предлагая методы духовной диагностики и молитвенные стратегии для защиты внутренней свободы. Это чтение для тех, кто ищет способы противостояния деструктивному влиянию и стремится к восстановлению личной целостности через веру и осознанное духовное сопротивление.

Боб Ларсон – Иезавель – Как победить твоего духовного врага № 1

Служение Боба Ларсона, 2015. – 135 с.

Боб Ларсон – Иезавель – Содержание

Вступление. Иезавель, дух контроля, манипулирования и убийства – враг христианской церкви.

Глава 1. Правление Финикийской принцессы.

Глава 2. Лилит в ее многочисленных формах.

Глава 3. Фанатик контроля.

Глава 4. Вся правда о решающем сражении.

Глава 5. Игры на горе Кармил начинаются.

Глава 6. Империя Иезавели наносит ответный удар.

Глава 7. Беги, Илия, беги.

Глава 8. Передышка в борьбе с Иезавелью.

Глава 9. Бес мертвой женщины.

Глава 10. Открытые двери для духа Иезавель.

Глава 11. Высокомерные выходки Иезавели.

Глава 12. Иезавель: она жаждет твоей души.

Глава 13. Она повсюду, повсюду.

Глава 14. Изреельские псы, лошадь Ииуя.

Глава 15. Донесения с фронта.

Глава 16. Кого скрывает Иезавель?

Молитва, изгоняющая Иезавель