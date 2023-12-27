Латинский язык
По новым программам московских духовных школ древним языкам отводится значительно большее количество часов, чем ранее. Выпускник семинарии будет поступать в академию во всеоружии и, продолжая занятия древними языками в ходе чтения оригинальных текстов, сможет знакомиться с основными богословскими и историческими дисциплинами непосредственно по первоисточникам. Неизбежно возникает вопрос, нужно ли составлять пособие по латыни при наличии множества учебных руководств и систематических грамматик как прошлого века, так и нынешнего.
Однако при рассмотрении таковых выяснилось, что дореволюционные (часто переводные) семинарские пособия уступают по систематичности и доходчивости современным учебникам, создававшимся в университетской традиции и ориентированных на классическую латынь. В данном пособии делается попытка сохранить современный метод подачи материала при некотором расширении числа примеров и тематики упражнений для перевода за счет текстов из Вульгаты и латинских христианских писателей, которое будет возрастать по мере прохождения курса. Студенту не следует бояться больших по объему уроков, в которых комплексно излагаются грамматика и синтаксис, компактное изучение которых в течение первого года обучения будет способствовать их отработке и шлифовке при чтении хрестоматийных текстов из классических и христианских авторов на старших курсах.
Колотовкин Николай - Латинский язык
учебник под ред. А. Г. Следникова
2-е изд., испр. и доп.
Москва: Общецерковная аспирантура и докторантура им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия, Московская духовная академия, Изд. дом «Познание», 2019. 384 с.
Научный редактор Игумен Дионисий (Шлёнов)
ISBN 978-5-906960-60-3
Колотовкин Николай - Латинский язык - Содержание
От редактора
Предисловие автора к изданию 2002 года
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
УЧЕБНИК ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
Урок 1 - Урок 23
КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Фонетика
Морфология
Синтаксис
Функции отдельных форм
КРАТКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ
СЛОВАРИ
Латинско-русский словарь
Русско-латинский словарь
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