Латтари, Чечилия - 4 сезона волшебства - Тайные послания и рецепты, нашептанные лесом

Латинское и греческое слова striga и strix означают «сова, ночное животное». Сова была обязательным атрибутом Афины, богини мудрости, и это значит, что ведьма или колдунья — это мудрая женщина, которая знает, как жить в гармонии с силами природы.

Колдунья-травница знает язык природы и ее состояний в зависимости от времени года или времени суток. Она знает, как жить на природе и пользоваться ее дарами, чтобы живые существа обрели гармонию и исцелились. Ее можно считать знатоком трав и умелым садоводом. Да, это правда, но главное в ней — это глубокая связь с природой, умение чувствовать и слушать ее послания, понимать ее символы и знать целебные и питательные свойства деревьев, трав и других растений. Она земная ведьма, такая же, какими были крестьянки из далекого прошлого.

Ей знакомы связанные с землей народные заклинания, которые передаются из уст в уста. Чаще всего она живет на окраине города, в деревне или недалеко от леса. Она следует естественному ритму природы, смене времен года и празднует ее.

Колдунья-травница — богиня мелочей. Она ценит их, уважает и умеет находить. Ее подручные средства созданы природой — например, палочки из орешника или бузины. В неизменно переполненной кладовой она хранит в баночках собранные и высушенные травы, есть там и кофейные зерна, готовые к помолу, и семечки подсолнечника, которые можно добавить в хлебное тесто весной. Ее магия — это ее опыт, а не обряды и ритуалы. Ее корни — в использовании «сигнатур», учение о которых было создано Парацельсом. Что такое сигнатуры? Это знаки и символы, встречающиеся в мире природы, говорящие о связи природы с людьми, помогающие налаживать отношения, восстанавливать баланс и исцелять. Один из примеров — Hypericum perforatum, или зверобой. Его листья, если посмотреть на свет, кажутся продырявленными, это наводило на мысль о ранах, и считалось, что растение способно их заживлять. Современная медицина доказала, что так оно и есть, и можно привести множество подобных примеров отражения макрокосма в микрокосме, подтверждающих принцип соответствия Гермеса Трисмегиста, который гласит: «Что наверху, то и внизу; что внизу, то и наверху».

Латтари, Чечилия - 4 сезона волшебства - Тайные послания и рецепты, нашептанные лесом

Пер. с англ. И. Матвеевой. — Москва : МИФ, 2024. — 160 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-277-4

Латтари, Чечилия - 4 сезона волшебства – Содержание

Кто такая колдунья-травница?

Следуйте путем трав

Окраина: граница миров

Земля и подручные средства травницы

Зима

Кора

Зимний лес

Растения зимой. Дуб, можжевельник, остролист, пихта, омела

Секретный рецепт: желудевый хлеб

Что делать зимой. Бальзам для ароматерапии, зимние благовония, натуральные свечи, снежное масло, сироп из сосновых шишек

Путеводитель по животным: волк

Послание колдуньи-травницы: отдыхайте

Весна

Росток

Весенний лес

Растения весной. Яблоня, фиалка, крапива, первоцвет, береза

Секретный рецепт: хлеб с росткамии семенами

Что делать весной. Общение с феями, ароматические подушки, чай с лепестками, волшебная уборка, украшения из растений

Путеводитель по животным: заяц

Послание колдуньи-травницы: слушайте

Лето

Фрукты

Летний лес

Растения летом. Зверобой, тысячелистник, календула, бессмертник, жасмин

Секретный рецепт: медовый хлеб

Что делать летом. Мацерированные масла, цветочный уксус, натуральное мыло, акварель и растительные красители, руны из речной гальки

Путеводитель по животным: ящерица

Послание колдуньи-травницы: правильно питайтесь

Осень

Корень

Осенний лес

Растения осенью. Шиповник, бузина, каштан, рябина, окопник

Секретный рецепт: хлеб из каштановой муки

Что делать осенью. Медовый сироп, чернила на растительной основе, сушеные травы, кефир, закваска

Путеводитель по животным: лиса

Послание колдуньи-травницы: собирайте

Заметки колдуньи

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