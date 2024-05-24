Латур - Пересборка социального
Как и все науки, социология начинается с удивления. Смятение может выражаться по-разному но парадоксальное присутствие чего-то невидимого и в то же время осязаемого, само собой разумеющегося и поразительного, повседневного и обескураживающе неуловимого всегда вызывает страстное стремление укротить дикую бестию социального. «Мы живем в группах, которые выглядят прочно устоявшимися, но почему они так быстро изменяются?» «Нас заставляют действовать другие, не контролируемые нами силы, вроде бы очевидные и вполне посюсторонние». «На нас всех давит что-то невидимое, — оно крепче стали и при этом невероятно пластично». «Существуют силы, до странности похожие на те, что изучают ученые-естественники, и при этом совершенно другие». «Эта загадочная смесь упрямого сопротивления и извращенной сложности кажется широко открытой для исследования, и все же бросает вызов любому исследованию». Трудно найти социолога, которого не потрясли бы одно или несколько из этих приводящих в замешательство высказываний. Разве эти головоломки — не источник нашего libido sciendi? Что заставляет нас вкладывать столько энергии в попытки их разгадать?
Однако имеется нарастающая дистанция между тем, что вызывает эти следующие друг за другом потрясения, и решениями, разработанными для их объяснения. В этой части работы я собираюсь показать, что, несмотря на правильность исходных интуиций социологии, решения, вытекающие из урезанного понимания социального, так или иначе ухудшают то, что было в них научного и продуктивного. Вот почему я хочу заново рассмотреть каждый из этого ряда вопросов и подвергнуть их анализу, чтобы мы могли обновить свои представления о том, что такое ассоциация.
Латур Бруно - Пересборка социального - введение в акторно-сетевую теорию
пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»
2-е изд.
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020, 384 с. 1000 экз.
Серия "Социальная теория"
ISBN 978-5-7598-2141-0
Латур Бруно - Пересборка социального - введение в акторно-сетевую теорию - Содержание
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ: КАК ВЕРНУТЬСЯ К ЗАДАЧЕ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ АССОЦИАЦИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КАК РАЗВЕРНУТЬ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ СОЦИАЛЬНОГО МИРА
- I. ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ: УЧИМСЯ КОРМИТЬСЯ РАЗНОГЛАСИЯМИ
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II. ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ГРУПП НЕТ — ЕСТЬ ТОЛЬКО ГРУППООБРАЗОВАНИЯ
- Перечень следов, оставляемых группообразованием
- Нет действия — нет группы
- Посредники versus проводники
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III. ВТОРОЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ДЕЙСТВИЕ ЗАХВАТЫВАЕТСЯ
- Актор — это то, что побуждается к действию множеством других
- Экскурс в практическую метафизику
- Какие разногласия по поводу сил наносить на карту
- Как побудить кого-то что-то делать
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IV. ТРЕТИЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ОБЪЕКТЫ ТОЖЕ АКТИВНЫ
- Типов действующих акторов должно стать больше
- Делаем объекты участниками действия
- Объекты помогают прослеживать социальные связи лишь пунктирно
- Перечень ситуаций, когда активность объекта легко увидеть
- Кто забывает о властных отношениях
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V. ЧЕТВЕРТЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: РЕАЛИИ ФАКТИЧЕСКИЕ VERSUS РЕАЛИИ ДИСКУССИОННЫЕ
- Конструктивизм против социального конструктивизма
- Счастливый крах социологии науки
- В социальном объяснении нет необходимости
- Перевод versus перенос
- Опыта больше, чем видит глаз
- Как развернуть дискуссионные реалии?
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VI. ПЯТЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ПИШЕМ РИСКОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
- Мы пишем тексты, а не смотрим в окно
- Определим, наконец, что такое сеть
- Снова азы: перечень записных книжек
- Развертывание, а не критика
- VII. О СЛОЖНОСТИ БЫТЬ АКТОРНО-СЕТЕВЫМ ТЕОРЕТИКОМ: ИНТЕРЛЮДИЯ В ФОРМЕ ДИАЛОГА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КАК СДЕЛАТЬ АССОЦИАЦИИ СНОВА ПРОСЛЕЖИВАЕМЫМИ
- I. ВВЕДЕНИЕ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ: ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО ИДТИ ПО СЛЕДУ СОЦИАЛЬНОГО?
- II. КАК СОХРАНЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ПЛОСКИМ
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III. ШАГ ПЕРВЫЙ: ЛОКАЛИЗУЕМ ГЛОБАЛЬНОЕ
- От Паноптикума — к Олигоптикуму
- Панорамы
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IV. ШАГ ВТОРОЙ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ ЛОКАЛЬНОЕ
- Артикуляторы и локализаторы
- Ненадежное место взаимодействий лицом-к-лицу
- Плагины
- От акторов к подсоединениям
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V. ШАГ ТРЕТИЙ: СОЕДИНЯЕМ МЕСТА
- От стандартов к собирающим формулировкам
- Наконец, посредники
- Плазма: недостающие массы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТ ОБЩЕСТВА К КОЛЛЕКТИВУ — МОЖНО ЛИ ПЕРЕСОБРАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ?
- Вам какую политическую эпистемологию?
- Просто дисциплина в ряду других
- Другое понимание политики
БИБЛИОГРАФИЯ
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