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Латур - Пересборка социального

Латур Бруно - Пересборка социального - введение в акторно-сетевую теорию
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Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science
Series Социальная теория (10 books)
Как и все науки, социология начинается с удивления. Смятение может выражаться по-разному но парадоксальное присутствие чего-то невидимого и в то же время осязаемого, само собой разумеющегося и поразительного, повседневного и обескураживающе неуловимого всегда вызывает страстное стремление укротить дикую бестию социального. «Мы живем в группах, которые выглядят прочно устоявшимися, но почему они так быстро изменяются?» «Нас заставляют действовать другие, не контролируемые нами силы, вроде бы очевидные и вполне посюсторонние». «На нас всех давит что-то невидимое, — оно крепче стали и при этом невероятно пластично». «Существуют силы, до странности похожие на те, что изучают ученые-естественники, и при этом совершенно другие». «Эта загадочная смесь упрямого сопротивления и извращенной сложности кажется широко открытой для исследования, и все же бросает вызов любому исследованию». Трудно найти социолога, которого не потрясли бы одно или несколько из этих приводящих в замешательство высказываний. Разве эти головоломки — не источник нашего libido sciendi? Что заставляет нас вкладывать столько энергии в попытки их разгадать?
Однако имеется нарастающая дистанция между тем, что вызывает эти следующие друг за другом потрясения, и решениями, разработанными для их объяснения. В этой части работы я собираюсь показать, что, несмотря на правильность исходных интуиций социологии, решения, вытекающие из урезанного понимания социального, так или иначе ухудшают то, что было в них научного и продуктивного. Вот почему я хочу заново рассмотреть каждый из этого ряда вопросов и подвергнуть их анализу, чтобы мы могли обновить свои представления о том, что такое ассоциация.

Латур Бруно - Пересборка социального - введение в акторно-сетевую теорию

пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»
2-е изд.
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020, 384 с. 1000 экз.
Серия "Социальная теория"
ISBN 978-5-7598-2141-0

Латур Бруно - Пересборка социального - введение в акторно-сетевую теорию - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ: КАК ВЕРНУТЬСЯ К ЗАДАЧЕ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ АССОЦИАЦИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КАК РАЗВЕРНУТЬ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ СОЦИАЛЬНОГО МИРА
  • I. ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ: УЧИМСЯ КОРМИТЬСЯ РАЗНОГЛАСИЯМИ
  • II. ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ГРУПП НЕТ — ЕСТЬ ТОЛЬКО ГРУППООБРАЗОВАНИЯ
    • Перечень следов, оставляемых группообразованием
    • Нет действия — нет группы
    • Посредники versus проводники
  • III. ВТОРОЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ДЕЙСТВИЕ ЗАХВАТЫВАЕТСЯ
    • Актор — это то, что побуждается к действию множеством других
    • Экскурс в практическую метафизику
    • Какие разногласия по поводу сил наносить на карту
    • Как побудить кого-то что-то делать
  • IV. ТРЕТИЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ОБЪЕКТЫ ТОЖЕ АКТИВНЫ
    • Типов действующих акторов должно стать больше
    • Делаем объекты участниками действия
    • Объекты помогают прослеживать социальные связи лишь пунктирно
    • Перечень ситуаций, когда активность объекта легко увидеть
    • Кто забывает о властных отношениях
  • V. ЧЕТВЕРТЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: РЕАЛИИ ФАКТИЧЕСКИЕ VERSUS РЕАЛИИ ДИСКУССИОННЫЕ
    • Конструктивизм против социального конструктивизма
    • Счастливый крах социологии науки
    • В социальном объяснении нет необходимости
    • Перевод versus перенос
    • Опыта больше, чем видит глаз
    • Как развернуть дискуссионные реалии?
  • VI. ПЯТЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ПИШЕМ РИСКОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
    • Мы пишем тексты, а не смотрим в окно
    • Определим, наконец, что такое сеть
    • Снова азы: перечень записных книжек
    • Развертывание, а не критика
  • VII. О СЛОЖНОСТИ БЫТЬ АКТОРНО-СЕТЕВЫМ ТЕОРЕТИКОМ: ИНТЕРЛЮДИЯ В ФОРМЕ ДИАЛОГА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КАК СДЕЛАТЬ АССОЦИАЦИИ СНОВА ПРОСЛЕЖИВАЕМЫМИ
  • I. ВВЕДЕНИЕ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ: ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО ИДТИ ПО СЛЕДУ СОЦИАЛЬНОГО?
  • II. КАК СОХРАНЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ПЛОСКИМ
  • III. ШАГ ПЕРВЫЙ: ЛОКАЛИЗУЕМ ГЛОБАЛЬНОЕ
    • От Паноптикума — к Олигоптикуму
    • Панорамы
  • IV. ШАГ ВТОРОЙ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ ЛОКАЛЬНОЕ
    • Артикуляторы и локализаторы
    • Ненадежное место взаимодействий лицом-к-лицу
    • Плагины
    • От акторов к подсоединениям
  • V. ШАГ ТРЕТИЙ: СОЕДИНЯЕМ МЕСТА
    • От стандартов к собирающим формулировкам
    • Наконец, посредники
    • Плазма: недостающие массы
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТ ОБЩЕСТВА К КОЛЛЕКТИВУ — МОЖНО ЛИ ПЕРЕСОБРАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ?
    • Вам какую политическую эпистемологию?
    • Просто дисциплина в ряду других
    • Другое понимание политики
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 165
Rating 5.0 / 5
Added 24.05.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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