Как и все науки, социология начинается с удивления. Смятение может выражаться по-разному но парадоксальное присутствие чего-то невидимого и в то же время осязаемого, само собой разумеющегося и поразительного, повседневного и обескураживающе неуловимого всегда вызывает страстное стремление укротить дикую бестию социального. «Мы живем в группах, которые выглядят прочно устоявшимися, но почему они так быстро изменяются?» «Нас заставляют действовать другие, не контролируемые нами силы, вроде бы очевидные и вполне посюсторонние». «На нас всех давит что-то невидимое, — оно крепче стали и при этом невероятно пластично». «Существуют силы, до странности похожие на те, что изучают ученые-естественники, и при этом совершенно другие». «Эта загадочная смесь упрямого сопротивления и извращенной сложности кажется широко открытой для исследования, и все же бросает вызов любому исследованию». Трудно найти социолога, которого не потрясли бы одно или несколько из этих приводящих в замешательство высказываний. Разве эти головоломки — не источник нашего libido sciendi? Что заставляет нас вкладывать столько энергии в попытки их разгадать?

Однако имеется нарастающая дистанция между тем, что вызывает эти следующие друг за другом потрясения, и решениями, разработанными для их объяснения. В этой части работы я собираюсь показать, что, несмотря на правильность исходных интуиций социологии, решения, вытекающие из урезанного понимания социального, так или иначе ухудшают то, что было в них научного и продуктивного. Вот почему я хочу заново рассмотреть каждый из этого ряда вопросов и подвергнуть их анализу, чтобы мы могли обновить свои представления о том, что такое ассоциация.

Латур Бруно - Пересборка социального - введение в акторно-сетевую теорию

пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

2-е изд.

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020, 384 с. 1000 экз.

Серия "Социальная теория"

ISBN 978-5-7598-2141-0

Латур Бруно - Пересборка социального - введение в акторно-сетевую теорию - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ: КАК ВЕРНУТЬСЯ К ЗАДАЧЕ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ АССОЦИАЦИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КАК РАЗВЕРНУТЬ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ СОЦИАЛЬНОГО МИРА

I. ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ: УЧИМСЯ КОРМИТЬСЯ РАЗНОГЛАСИЯМИ

II. ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ГРУПП НЕТ — ЕСТЬ ТОЛЬКО ГРУППООБРАЗОВАНИЯ Перечень следов, оставляемых группообразованием Нет действия — нет группы Посредники versus проводники

III. ВТОРОЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ДЕЙСТВИЕ ЗАХВАТЫВАЕТСЯ Актор — это то, что побуждается к действию множеством других Экскурс в практическую метафизику Какие разногласия по поводу сил наносить на карту Как побудить кого-то что-то делать

IV. ТРЕТИЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ОБЪЕКТЫ ТОЖЕ АКТИВНЫ Типов действующих акторов должно стать больше Делаем объекты участниками действия Объекты помогают прослеживать социальные связи лишь пунктирно Перечень ситуаций, когда активность объекта легко увидеть Кто забывает о властных отношениях

V. ЧЕТВЕРТЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: РЕАЛИИ ФАКТИЧЕСКИЕ VERSUS РЕАЛИИ ДИСКУССИОННЫЕ Конструктивизм против социального конструктивизма Счастливый крах социологии науки В социальном объяснении нет необходимости Перевод versus перенос Опыта больше, чем видит глаз Как развернуть дискуссионные реалии?

VI. ПЯТЫЙ ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ПИШЕМ РИСКОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ Мы пишем тексты, а не смотрим в окно Определим, наконец, что такое сеть Снова азы: перечень записных книжек Развертывание, а не критика

VII. О СЛОЖНОСТИ БЫТЬ АКТОРНО-СЕТЕВЫМ ТЕОРЕТИКОМ: ИНТЕРЛЮДИЯ В ФОРМЕ ДИАЛОГА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КАК СДЕЛАТЬ АССОЦИАЦИИ СНОВА ПРОСЛЕЖИВАЕМЫМИ

I. ВВЕДЕНИЕ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ: ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО ИДТИ ПО СЛЕДУ СОЦИАЛЬНОГО?

II. КАК СОХРАНЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ПЛОСКИМ

III. ШАГ ПЕРВЫЙ: ЛОКАЛИЗУЕМ ГЛОБАЛЬНОЕ От Паноптикума — к Олигоптикуму Панорамы

IV. ШАГ ВТОРОЙ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ ЛОКАЛЬНОЕ Артикуляторы и локализаторы Ненадежное место взаимодействий лицом-к-лицу Плагины От акторов к подсоединениям

V. ШАГ ТРЕТИЙ: СОЕДИНЯЕМ МЕСТА От стандартов к собирающим формулировкам Наконец, посредники Плазма: недостающие массы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТ ОБЩЕСТВА К КОЛЛЕКТИВУ — МОЖНО ЛИ ПЕРЕСОБРАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ? Вам какую политическую эпистемологию? Просто дисциплина в ряду других Другое понимание политики



БИБЛИОГРАФИЯ