Книга "Практика иудаизма" - это ответ на вопросы, которые задают себе люди, принадлежащие к самым разным кругам израильского общества: "Кто мы такие? В чем выражается наше еврейство? К чему это нас обязывает? Что такое Галаха и что она означает на практике, в нашей повседневной жизни? На каком фундаменте - идейном и мировоззренческом - она основана?"

Подобные вопросы приходится слышать сегодня чаще, чем когда бы то ни было, - буквально со всех сторон. Многие, очень многие, и особенно молодежь, уже не принимают свою принадлежность к еврейству как данность. Они стремятся узнать, каково происхождение их народа, где тот источник, который питает само существование еврейского народа и их самих.

Раввин Исраэль-Меир Лау - Практика иудаизма - В свете устной Торы Издательство "Модан" IN U.S.A. & CANADA MASORET PUBLICATIONS 1349 — 45 ST. Printed in Israel, 1996 - 480 с. Раввин Исраэль-Меир Лау - Практика иудаизма - В свете устной Торы - Содержание "Братьев моих ищу я"

Введение

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

"БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ЦАРЬ ЖИВОЙ И ВЕЧНЫЙ..."

Вот просыпается человек рано утром

Что такое "благословения"?

"Мезуза"

Синагога

"Талит" и "цицит"

"Тфилин"

Тфила

"Кадиш

"Шма, Исраэль"

"Шмонэ-эсрэ"

"Таханун"

Чтение Торы по понедельникам и четвергам

Завершение молитвы "Шахарит"

Остальные ежедневные молитвы

Молитва "Маарив"

ЗА СТОЛОМ... ИЛИ: "И БУДЕШЬ ЕСТЬ, И НАСЫТИШЬСЯГИ БЛАГОСЛОВИШЬ

Перед едой

Благословения "негенин"

После еды

Благословения - за радость и за горе

Благословения, которые произносят, увидев или услышав что-нибудь замечательное

Кашрут

Кашерование мяса

Мясо с молоком

МИЦВОТ СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ

Святость Страны Израиля

Какие заповеди относят к "мицвот Страны Израиля"?

Трумот умаасрот

Килаим

Швиит - год шмита

СУББОТА

"Память о деле Творения"

Канун субботы

Встреча субботы

Субботняя "Шахарит"

Субботний "Мусаф"

"Кидуш" и дневная трапеза

В субботу после полудня

"Храни день субботний"

Несколько законов общего характера

ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Как определяют время еврейских праздников?

Рош-ходеш

Грозные дни (Десять дней покаяния)

Рош-Гашана

Десять дней покаяния, Пост Гедальи и Шабаш шува

Йом-Кипур

Праздник Сукот

Шмини-Ацерет и Симхат-Тора

Ханука

Пост Десятого тевета

Ту-Бишват

Месяц адар и "арба парашийот"

Месяц нисан

27нисана

Месяц ияр

Праздник Шавуот

Бейн гамецарим

"ДО СТА ДВАДЦАТИ"

Брит-мала

"Шалом захар"

"Пидьон габен"

"Бар-мицва"

"Xyпa" и "кидушин"

Чистота семейной жизни

Послесловие

Раввин Исраэль-Меир Лау - Практика иудаизма - В свете устной Торы - Введение