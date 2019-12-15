Лау - Практика иудаизма - В свете устной Торы
Книга "Практика иудаизма" - это ответ на вопросы, которые задают себе люди, принадлежащие к самым разным кругам израильского общества: "Кто мы такие? В чем выражается наше еврейство? К чему это нас обязывает? Что такое Галаха и что она означает на практике, в нашей повседневной жизни? На каком фундаменте - идейном и мировоззренческом - она основана?"
Подобные вопросы приходится слышать сегодня чаще, чем когда бы то ни было, - буквально со всех сторон. Многие, очень многие, и особенно молодежь, уже не принимают свою принадлежность к еврейству как данность. Они стремятся узнать, каково происхождение их народа, где тот источник, который питает само существование еврейского народа и их самих.
Раввин Исраэль-Меир Лау - Практика иудаизма - В свете устной Торы
Издательство "Модан"
IN U.S.A. & CANADA MASORET PUBLICATIONS 1349 — 45 ST.
Printed in Israel, 1996 - 480 с.
Раввин Исраэль-Меир Лау - Практика иудаизма - В свете устной Торы - Содержание
- "Братьев моих ищу я"
- Введение
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
"БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ЦАРЬ ЖИВОЙ И ВЕЧНЫЙ..."
- Вот просыпается человек рано утром
- Что такое "благословения"?
- "Мезуза"
- Синагога
- "Талит" и "цицит"
- "Тфилин"
- Тфила
- "Кадиш
- "Шма, Исраэль"
- "Шмонэ-эсрэ"
- "Таханун"
- Чтение Торы по понедельникам и четвергам
- Завершение молитвы "Шахарит"
- Остальные ежедневные молитвы
- Молитва "Маарив"
ЗА СТОЛОМ... ИЛИ: "И БУДЕШЬ ЕСТЬ, И НАСЫТИШЬСЯГИ БЛАГОСЛОВИШЬ
- Перед едой
- Благословения "негенин"
- После еды
- Благословения - за радость и за горе
- Благословения, которые произносят, увидев или услышав что-нибудь замечательное
- Кашрут
- Кашерование мяса
- Мясо с молоком
МИЦВОТ СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ
- Святость Страны Израиля
- Какие заповеди относят к "мицвот Страны Израиля"?
- Трумот умаасрот
- Килаим
- Швиит - год шмита
СУББОТА
- "Память о деле Творения"
- Канун субботы
- Встреча субботы
- Субботняя "Шахарит"
- Субботний "Мусаф"
- "Кидуш" и дневная трапеза
- В субботу после полудня
- "Храни день субботний"
- Несколько законов общего характера
ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
- Как определяют время еврейских праздников?
- Рош-ходеш
- Грозные дни (Десять дней покаяния)
- Рош-Гашана
- Десять дней покаяния, Пост Гедальи и Шабаш шува
- Йом-Кипур
- Праздник Сукот
- Шмини-Ацерет и Симхат-Тора
- Ханука
- Пост Десятого тевета
- Ту-Бишват
- Месяц адар и "арба парашийот"
- Месяц нисан
- 27нисана
- Месяц ияр
- Праздник Шавуот
- Бейн гамецарим
"ДО СТА ДВАДЦАТИ"
- Брит-мала
- "Шалом захар"
- "Пидьон габен"
- "Бар-мицва"
- "Xyпa" и "кидушин"
- Чистота семейной жизни
Послесловие
Раввин Исраэль-Меир Лау - Практика иудаизма - В свете устной Торы - Введение
Сотни раз я наталкивался на эти вопросы, порожденные именно жаждой знания, - на лекциях, в радио-и телестудиях и в личных беседах. Похоже на то, что время, когда евреи стеснялись того факта, что они -евреи, безвозвратно ушло в прошлое. Сегодня евреи стыдятся своего невежества, и отсюда масса вопросов, которыми меня осыпают при каждой встрече: "Что такое молитва? Для чего нужны "тфилин"? Почему так важно носить "кипу"? В чем смысл "Кадиша"? Что сказано в "ктубе", которую читают под "хупой"? Почему нельзя зажигать свет в субботу? Почему в субботу нельзя поехать к морю? Почему Рош-Гашана отмечается два дня?"
Именно это страстное желание узнать, что такое иудаизм, сделало необходимым появление книги, которую можно было бы предложить чуткому читателю. Такая книга лежит сейчас перед вами. Она следует дневному расписанию жизни еврея, соблюдающего заповеди Торы (мицвот), - от утреннего пробуждения до того момента, когда он вечером ложится спать; она показывает, как еврей молится, как произносит благословения, как ведет себя в повседневной жизни - одевается, ест, пьет; в ней говорится о том, что такое кашрут, что такое семейная жизнь согласно Торе, какие мицвот возможно исполнить только в Эрец-Исраэль (Стране Израиля)... Но вместе с тем книга проводит читателя и по всему еврейскому году: она рассказывает о днях, отличающихся особой святостью, - о субботе и еврейских праздниках, о памятных датах еврейского календаря.
Книга знакомит читателя с еврейским образом жизни, раскрывая ее внутренний смысл также и в том, что касается его личной, индивидуальной жизни. Это и радостные события - рождение ребенка, его "бар-мицва", свадьба, - и, не дай Б-г, печальные, - как, например, смерть близкого человека. Как вести себя при этом? Что конкретно следует делать? Каков внутренний смысл этих обычаев, как они возникли? И, наконец, в чем суть нашей веры, порождением - и в то же время защитой - которой являются все эти традиции?
Эту жизненно важную задачу и призвана решить наша книга. Мы ставили своей целью раскрыть духовно-нравственную ценность нашего наследия именно со стороны практического исполнения заповедей Торы, обращаясь к поколению, в воспитании которого имеются столь досадные пробелы. Но и людям, не страдающим от недостатка знаний о иудаизме, она также будет полезной, так как обнажает корни мицвот и обычаев, которые нередко так и остаются сокрытыми.
Книга эта призвана удовлетворить возродившийся интерес к нашим первоисточникам. Пусть в основе этого интереса не всегда лежит вера, но во всяком случае без него невозможно понять феномен возрождения еврейского народа в наше время и тайну его существования в течение стольких столетий.
Эта книга, разумеется, ни в коей мере не претендует на то, чтобы заменить собой "Шулхан арух" или "сидур". Она - лишь дверь, ведущая к истокам иудаизма. Роль раввина - советчика и законоучителя - сохранится, без сомнения, до конца всех поколений. Эту роль не может взять на себя никакая книга, и уж тем более не может быть и речи о разрешении галахических проблем на основе того, что написано в этой книге. Единственный адрес для разрешения галахических трудностей - раввин, учитель, знающий наши законы.
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