Рапсодия на тему Откровения - Роберт Лаури

Написать эту книгу меня заставило сострадание к тем, кто честно пытался прочитать, понять и применить Откровение, но навсегда оставил свои надежды.А может быть вы — один из тех, кого сбили с толку многочисленные комментарии, проповеди и учения, всяк на свой лад предсказывающие будущее, начиная с толкования самых недавних событий на Ближнем Востоке и вплоть до определения даты возвращения Христа?

Моя книга написана и для вас. Взяться за перо меня заставило беспокойство, ведь мы живем в эпоху, когда многие последователи Иисуса больны навязчивой идеей о том, что Откровение помогает предсказывать и контролировать будущее.



Или вы считаете, что Откровение не имеет отношения к жизни верующего? Тогда моя книга может стать для вас руководством по толкованию. Взяться за труд меня заставила убежденность в том, что народ Божий и сегодня должен слышать слова проповеди, звучащей со страниц Откровения и следовать её призыву.