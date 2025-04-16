Рапсодия на тему Откровения - Роберт Лаури

Лаури - Рапсодия на тему Откровения
Вы уже неоднократно принимались за книгу Откровение, но всякий раз забрасывали чтение, утонув в водовороте непонятных образов: крылатые животные, звери, трубы, чаши, число 666? Что ж, тогда моя книга написана для вас.
Написать эту книгу меня заставило сострадание к тем, кто честно пытался прочитать, понять и применить Откровение, но навсегда оставил свои надежды.А может быть вы — один из тех, кого сбили с толку многочисленные комментарии, проповеди и учения, всяк на свой лад предсказывающие будущее, начиная с толкования самых недавних событий на Ближнем Востоке и вплоть до определения даты возвращения Христа?
Моя книга написана и для вас. Взяться за перо меня заставило беспокойство, ведь мы живем в эпоху, когда многие последователи Иисуса больны навязчивой идеей о том, что Откровение помогает предсказывать и контролировать будущее.
Или вы считаете, что Откровение не имеет отношения к жизни верующего? Тогда моя книга может стать для вас руководством по толкованию. Взяться за труд меня заставила убежденность в том, что народ Божий и сегодня должен слышать слова проповеди, звучащей со страниц Откровения и следовать её призыву.
Или вы считаете, что Откровение не имеет отношения к жизни верующего? Тогда моя книга может стать для вас руководством по толкованию. Взяться за труд меня заставила убежденность в том, что народ Божий и сегодня должен слышать слова проповеди, звучащей со страниц Откровения и следовать её призыву.
Роберт Лаури - Рапсодия на тему Откровения
Издательство: РО "Духовная Академия Апостола Павла"
Год: 2011
ISBN: 978-5-905340-01-7
ISBN: 978-5-905340-01-7
Роберт Лаури - Рапсодия на тему Откровения - Содержание
Пролог. Приглашение к прослушиванию песни Агнца
Глава 1. Увертюра: мой подход
Глава 1. Увертюра: мой подход
- Миссия
- Метафора
- Метод
Глава 2. Слушая пение Агнца: место в Писании
- Последние дни
- Эсхатология
- Уже и еще не
Глава 3. Слушая пение Агнца: контекстная история
- Вчера было вчера
- Гонения
- Обмирщение церкви
- Сегодня в свете вчерашнего дня
Глава 4. Слушая пение Агнца: авторский стиль
- Христианское пророчество
- Христианский апокалипсис
- Христианское послание-циркуляр
- Стилистические приемы
Глава 5. Слушая пение Агнца: первоисточники
- Аллюзии на Ветхий Завет
- Типология
- Ресурсы для изучения первоисточников Иоанна
Глава 6. Слушая пение Агнца: образы
- Буквально или образно?
- Некоторые приемы толкования образов
- Несколько рекомендаций
- Вневременность образов
- Почему именно образы?
Глава 7. Слушая пение Агнца: структура
- Структура и посыл книги
- Композиционная структура:
- Другие примеры повторений в Писании
- Повторение в Откровении — микроуровень
- Повторение в Откровении — макроуровень
- Причины использования повторений и рекапитуляции
Эпилог. Приглашение к прослушиванию песни Агнца. Посвящается грядущей вечности
Огромное спасибо!
Большое спасибо!
Дякую!
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