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Лаури - Рапсодия на тему Откровения

Рапсодия на тему Откровения - Роберт Лаури
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Eschatology
Вы уже неоднократно принимались за книгу Откровение, но всякий раз забрасывали чтение, утонув в водовороте непонятных образов: крылатые животные, звери, трубы, чаши, число 666? Что ж, тогда моя книга написана для вас.
Написать эту книгу меня заставило сострадание к тем, кто честно пытался прочитать, понять и применить Откровение, но навсегда оставил свои надежды.А может быть вы — один из тех, кого сбили с толку многочисленные комментарии, проповеди и учения, всяк на свой лад предсказывающие будущее, начиная с толкования самых недавних событий на Ближнем Востоке и вплоть до определения даты возвращения Христа?
Моя книга написана и для вас. Взяться за перо меня заставило беспокойство, ведь мы живем в эпоху, когда многие последователи Иисуса больны навязчивой идеей о том, что Откровение помогает предсказывать и контролировать будущее.

Или вы считаете, что Откровение не имеет отношения к жизни верующего? Тогда моя книга может стать для вас руководством по толкованию. Взяться за труд меня заставила убежденность в том, что народ Божий и сегодня должен слышать слова проповеди, звучащей со страниц Откровения и следовать её призыву.

Роберт Лаури - Рапсодия на тему Откровения

Издательство: РО "Духовная Академия Апостола Павла"
Год: 2011
ISBN: 978-5-905340-01-7

Роберт Лаури - Рапсодия на тему Откровения - Содержание

Пролог. Приглашение к прослушиванию песни Агнца
Глава 1. Увертюра: мой подход
  • Миссия
  • Метафора
  • Метод
Глава 2. Слушая пение Агнца: место в Писании
  • Последние дни
  • Эсхатология
  • Уже и еще не
Глава 3. Слушая пение Агнца: контекстная история
  • Вчера было вчера
  • Гонения
  • Обмирщение церкви
  • Сегодня в свете вчерашнего дня
Глава 4. Слушая пение Агнца: авторский стиль
  • Христианское пророчество
  • Христианский апокалипсис
  • Христианское послание-циркуляр
  • Стилистические приемы
Глава 5. Слушая пение Агнца: первоисточники
  • Аллюзии на Ветхий Завет
  • Типология
  • Ресурсы для изучения первоисточников Иоанна
Глава 6. Слушая пение Агнца: образы
  • Буквально или образно?
  • Некоторые приемы толкования образов
  • Несколько рекомендаций
  • Вневременность образов
  • Почему именно образы?
Глава 7. Слушая пение Агнца: структура
  • Структура и посыл книги
  • Композиционная структура:
  • Другие примеры повторений в Писании
  • Повторение в Откровении — микроуровень
  • Повторение в Откровении — макроуровень
  • Причины использования повторений и рекапитуляции
Эпилог. Приглашение к прослушиванию песни Агнца. Посвящается грядущей вечности
Views 2 228
Rating 4.9 / 5
Added 16.04.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (21)

Comments (8 comments)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!
V
vadimlugoff 1 year ago

Большое спасибо!
Шток 7 years ago


Дякую!


 
N
nagan 7 years ago

Уважаемые админы, страница по ссылке уже не существует, не могли бы вы перезалить файл?
E
esxatos 7 years ago

Перекачан, пользуйтесь! 
3
3_efimchiki 8 years ago

Спасибо!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
V
Vahram 13 years ago
 Спасибо !!!

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