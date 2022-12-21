Давайте начнем с вопроса наших читательниц. Что произойдет, если вы скажете своему мужчине: «Дорогой, нам нужно поговорить о наших отношениях»?

Если он ответит что-то вроде: «Я думал, ты никогда об этом не заговоришь!» или: «Умираю от желания поделиться своими мыслями о нашей совместной жизни, а больше всего мне хочется услышать о том, что ты думаешь о нас и чего для нас хочешь», то ни ему, ни вам нет нужды читать эту книгу. Большинство женщин считают, что мужчины в ответ на такое предложение закатят глаза, включат защитный механизм, отвлекутся на что-то другое, разозлятся или просто умолкнут. А большинство мужчин воспримут это предложение как наказание за преступление, которого они не совершали. У вас наверняка были подобные разговоры. Она знает свой текст, он — свой, и все кончается еще хуже, чем начиналось. Неудивительно, что любой мужчина больше всего боится сакраментальных слов: «Дорогой, нам нужно поговорить».

На семинарах и терапевтических сеансах мы спрашивали женщин, как им раньше удавалось заставить мужчин говорить об отношениях. Чаще всего мы слышали: «Никак не удавалось, потому что он не умеет общаться. Он злится, защищается или раздражается. Ему просто неинтересно». Что ж, выяснилось, что в области «разговоров об отношениях» мужчины знают нечто такое, чего не знают женщины. Исследования и наши общие пятьдесят лет клинического опыта постоянно показывают, что, несмотря на лучшие намерения, разговоры об отношениях обычно ухудшают, а не улучшают ситуацию. И это никак не связано с отсутствием интереса или «неумением общаться» вашего партнера.

Патрисия Лав – Любовь - которой не нужны слова - Как улучшить брак без разговоров о нем

Перевод с английского Т. Новиковой. — Москва: Эксмо, 2021. — 336 с.

ISBN 978-5-04-114237-7

Патрисия Лав – Любовь - которой не нужны слова – Содержание

Благодарности

От авторов

Вступление. Дело не в коммуникации

Часть I. ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ

Глава 1. Как мы разрушаем связь: страх и стыд

Глава 2. Почему мы ссоримся: реактивность страха и стыда

Глава 3. Молчаливый мужчина: что он думает и чувствует

Глава 4. Худшее, что женщина может сделать мужчине: шейминг

Глава 5. Худшее, что мужчина может сделать женщине: оставить ее в одиночестве в браке

Глава 6. Как страх и стыд ведут к неверности, разрыву и разводу

Часть II. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАХ И СТЫД ДЛЯ ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ

Глава 7. Ваши главные ценности

Глава 8. Учитесь трансформировать страх и стыд в своих oтношениях

Глава 9. Бинокулярное зрение

Глава 10. Естественный язык бинокулярного зрения: когда говорит секс, кому нужны слова?

Глава 11. Единственный навык близости, который вам нужен: войти в озерцо

Глава 12. Если хотите близости, забудьте о чувствах, думайте о мотивации

Глава 13. Между нами, мужчинами: как укрепить отношения, не становясь женщиной

Глава 14. Мощная формула любви: четыре и три четверти минуты в день ради гармоничных отношений

Заключение. Если хотите большой любви, нужно думать о мелочах

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