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Лавкрафт - Некрономикон

Лавкрафт - Некрономикон
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм
Series Гримуар (4 books)

«Некрономикон» Ховарда Филлипса Лавкрафта в издании «Энигмы» представляет не только подборку ключевых произведений классика «черной фантастики», но и попытку прочитать его прозу как цельный авторский миф, где ужас возникает из столкновения человеческого сознания с безличной, нечеловеческой и принципиально непостижимой реальностью. В центре книги — не просто чудовища, древние культы и запретные книги, а кризис самой рациональной картины мира: человек обнаруживает, что вселенная не соразмерна его разуму, морали и надежде.

Сборник объединяет рассказы и повести, в которых особенно отчетливо проявляется лавкрафтовская поэтика космического ужаса: «Другие боги», «Празднество», «Музыка Эриха Занна», «Натурщик Пикмэна», «Сторонний», «Наваждающий тьму», «Кромешные сны», цикл о Рэндольфе Картере и «Тень тьмы времен». Обрамляющие статьи Н. Бавиной, Ю. Стефанова и Ж. Менегальдо помогают увидеть в этих текстах не случайный набор зловещих фантазий, а сложную систему мотивов — сна, бездны, архаического памяти, эзотерического языка, пограничных состояний сознания и разрушения привычной антропоцентрической оптики.

Лавкрафт Ховард Филлипс – Некрономикон – Избранные произведения

Лавкрафт Ховард Филлипс. Некрономикон: [избранные произведения] / Ховард Филлипс Лавкрафт; [пер. с англ.; вступ. ст., сост. Н. Бавиной]. — М.: Энигма, 2011. — 512 с. — (Коллекция «Гримуар»: литература фантастической реальности).
ISBN 978-5-94698-080-7

Лавкрафт Ховард Филлипс – Некрономикон – Содержание

  • Н. Бавина

    • Лицом к лицу пред пропастию темной

  • Ю. Стефанов

    • Автопортрет на фоне инфернального пейзажа

  • Некрономикон. Повести и рассказы

    • Другие боги

    • Празднество

    • Музыка Эриха Занна

    • Натурщик Пикмэна

    • Сторонний

    • Наваждающий тьму

    • Кромешные сны

    • Серебряный ключ

    • Серебряный ключ отмыкает пути

    • Сон о неведомом Кадате

    • Тень тьмы времен

  • Ж. Менегальдо

    • Эзотерический метаязык на службе фантастического начала в творчестве Х. Ф. Лавкрафта

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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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