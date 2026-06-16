Лавкрафт - Некрономикон
«Некрономикон» Ховарда Филлипса Лавкрафта в издании «Энигмы» представляет не только подборку ключевых произведений классика «черной фантастики», но и попытку прочитать его прозу как цельный авторский миф, где ужас возникает из столкновения человеческого сознания с безличной, нечеловеческой и принципиально непостижимой реальностью. В центре книги — не просто чудовища, древние культы и запретные книги, а кризис самой рациональной картины мира: человек обнаруживает, что вселенная не соразмерна его разуму, морали и надежде.
Сборник объединяет рассказы и повести, в которых особенно отчетливо проявляется лавкрафтовская поэтика космического ужаса: «Другие боги», «Празднество», «Музыка Эриха Занна», «Натурщик Пикмэна», «Сторонний», «Наваждающий тьму», «Кромешные сны», цикл о Рэндольфе Картере и «Тень тьмы времен». Обрамляющие статьи Н. Бавиной, Ю. Стефанова и Ж. Менегальдо помогают увидеть в этих текстах не случайный набор зловещих фантазий, а сложную систему мотивов — сна, бездны, архаического памяти, эзотерического языка, пограничных состояний сознания и разрушения привычной антропоцентрической оптики.
Лавкрафт Ховард Филлипс – Некрономикон – Избранные произведения
Лавкрафт Ховард Филлипс. Некрономикон: [избранные произведения] / Ховард Филлипс Лавкрафт; [пер. с англ.; вступ. ст., сост. Н. Бавиной]. — М.: Энигма, 2011. — 512 с. — (Коллекция «Гримуар»: литература фантастической реальности).
ISBN 978-5-94698-080-7
Лавкрафт Ховард Филлипс – Некрономикон – Содержание
Н. Бавина
Лицом к лицу пред пропастию темной
Ю. Стефанов
Автопортрет на фоне инфернального пейзажа
Некрономикон. Повести и рассказы
Другие боги
Празднество
Музыка Эриха Занна
Натурщик Пикмэна
Сторонний
Наваждающий тьму
Кромешные сны
Серебряный ключ
Серебряный ключ отмыкает пути
Сон о неведомом Кадате
Тень тьмы времен
Ж. Менегальдо
Эзотерический метаязык на службе фантастического начала в творчестве Х. Ф. Лавкрафта
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