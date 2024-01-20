22 октября 1996 года Папа Иоанн-Павел II обратился к Папской Академии Наук с сообщением, имеющим историческое значение. В нем со всей определенностью было заявлено, что выводы светских наук, касающиеся теории эволюции, в том числе и ее роли в происхождении тела человека, базируются на прочных научных основаниях.

Данное послание подводит итог более чем столетнему периоду научных и богословских исследований. Опубликованный в 1859 году труд Дарвина о происхождении видов и последовавшая за ним книга о происхождении человека не были одобрены англиканской церковью. Произошло это, по-видимому, не в последнюю очередь потому, что ученые-атеисты заявили, что теория эволюции позволяет обойтись без Бога. В разразившихся жарких дебатах обе противоборствующие стороны не всегда оставались в рамках здравого смысла. Точка зрения ученых-«богоборцев» была заведомо ошибочна; тем не менее, было бы серьезным философским просчетом попасться в ловушку и заключить, что «эволюция является уловкой дьявола».

Впрочем, уже в 1870 году английский биолог Сен-Джордж Майварт в своем труде «Происхождение видов» четко разграничил происхождение тела человека (которое он считал продуктом эволюции) и души, сотворенной Богом. Точно неизвестно, был ли этот биолог католиком. Вероятно, был, поскольку Папа Пий IX удостоил его звания Доктора.

Рене Лавокат - Эволюция - происхождение человека и христианская вера

C-Пб.: «Философское братство», 2003. - 92 с.

ISBN 5-94158-053-3

Рене Лавокат - Эволюция - происхождение человека и христианская вера - Содержание