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Лавокат - Эволюция - происхождение человека и христианская вера

Рене Лавокат - Эволюция - происхождение человека и христианская вера
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy

22 октября 1996 года Папа Иоанн-Павел II обратился к Папской Академии Наук с сообщением, имеющим историческое значение. В нем со всей определенностью было заявлено, что выводы светских наук, касающиеся теории эволюции, в том числе и ее роли в происхождении тела человека, базируются на прочных научных основаниях.

Данное послание подводит итог более чем столетнему периоду научных и богословских исследований. Опубликованный в 1859 году труд Дарвина о происхождении видов и последовавшая за ним книга о происхождении человека не были одобрены англиканской церковью. Произошло это, по-видимому, не в последнюю очередь потому, что ученые-атеисты заявили, что теория эволюции позволяет обойтись без Бога. В разразившихся жарких дебатах обе противоборствующие стороны не всегда оставались в рамках здравого смысла. Точка зрения ученых-«богоборцев» была заведомо ошибочна; тем не менее, было бы серьезным философским просчетом попасться в ловушку и заключить, что «эволюция является уловкой дьявола».

Впрочем, уже в 1870 году английский биолог Сен-Джордж Майварт в своем труде «Происхождение видов» четко разграничил происхождение тела человека (которое он считал продуктом эволюции) и души, сотворенной Богом. Точно неизвестно, был ли этот биолог католиком. Вероятно, был, поскольку Папа Пий IX удостоил его звания Доктора.

Рене Лавокат - Эволюция - происхождение человека и христианская вера

C-Пб.: «Философское братство», 2003. - 92 с.

ISBN 5-94158-053-3

Рене Лавокат - Эволюция - происхождение человека и христианская вера - Содержание

  • Биографический очерк

  • От автора

  • История вопроса

  • Смысл и значение Папского Послания

  • Понятие эволюции

  • Астрофизическая эволюция

  • Высшая степень организации материи. Возникновение жизни

  • Расцвет и эволюция высших жизненных форм

  • Человек - осуществление и конечный итог биологической эволюции

  • Миропомазание человека Господом

  • •Все возглавляется Христом. Христианское откровение о смысле эволюции

  • Первоначальное состояние человека и первородный грех

  • Выводы и заключения

  • Послесловие. Эволюция - великолепное творение Божие

  • Библиография

Views 1 149
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (5 comments)

V
viktor_bn 2 years ago
Супер подборка. Благодарность всем , кто участвовал
S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо за подборку!
M
mprudnikov 2 years ago

Первые две ссылки битые - Общий файл истек

 
 


Рене Лавокат - Эволюция - происхождение человека и христианская вера - PDF/DJVU - 21/01/2023

Юнкер, Шерер – История происхождения и развития жизни - PDF/DJVU - 10/02/2023


 
B
brat Vadim 2 years ago

Ссылки заменены
T
tarasenko 3 years ago

Хорошая подборка, спасибо! Не все среди нас теологи, есть и спецы в точных науках, но и теологам следует знать элементарыне начала устроения этого мира...

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