«Рука Господня не сократилась. Наши грехи не могут исчерпать Его милосердия. Благодать Божия в наши дни столь же преизобильна, как и в ранней Церкви. Господь по-прежнему обращает к Себе души людские, и любящие Его успешно выполняют свое предназначение: хранят в себе частичку Духа и передают ее ближним, оживляя их души».

Так начинает свой рассказ о жизни скромного монаха-кармелита парижский священник Жозеф де Бофор. Эти строки написаны в 1692 году, через год после смерти брата Лаврентия. Де Бофор часто навещал старого монаха, ходил к нему, как ходят к старцам. Ходил с 1666 года, почти 25 лет... Именно ему брат Лаврентий сказал при первой встрече: «...Если тобою, брат, движет истинная тяга к Господу, то навещай меня в любое время, не боясь потревожить, а если нет — не приходи больше».

После смерти брата Лаврентия его письма, духовные наставления и беседы увидели свет исключительно благодаря усилиям верного де Бофора.

Как ни удивительно, Николя Эрман был практически ровесником Шарля д’Артаньяна, прославленного Александром Дюма. Только жизнь его сложилась совершенно иначе, чем жизнь отважного гасконца. Итак, родился Николя Эрман в 1614 году в деревне Эрименйль в Лотарингии. Эпидемии чумы, голод, и — будто мало напастей! — в 1618 году в Европе началась страшная и кровавая Тридцатилетняя война. Так что спокойным детство Николя назвать нельзя. Родители воспитывали его как христианина, но о хорошем образовании для простолюдина не могло быть и речи.

Лаврентий, Воскресения - Хождение пред Богом - К 400-летию со дня рождения Лаврентия Воскресения

Пер. с фр. - М.: Триада, 2014. - 176 с.

ISBN 978-5-86181-490-4 (в пер.)

Лаврентий, Воскресения - Хождение пред Богом – Содержание