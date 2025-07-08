Джейсон Лайл - Большие проблемы Большого взрыва - Сотворение или эволюция

«Большой взрыв» — это теория, описывающая возникновение и раннее развитие Вселенной. Она гласит, что Вселенная родилась миллиарды лет назад в момент Большого взрыва. Тогда она находилась в состоянии космологической сингулярности, характеризующейся бесконечной плотностью и высокой температурой вещества. Эта сингулярность якобы содержала не только всю массу и энергию, ставшие тем, что мы видим в настоящее время, но и сам «космос». Согласно этой теории, сингулярность с тех пор быстро расширилась, распространяя энергию и космос. Затем, по мере расширения Вселенной, предположительно за огромные промежутки времени, энергия от Большого взрыва охладилась. Часть её превратилась в материю — водород и газообразный гелий.

Эти газы столкнулись и образовали звёзды и галактики. Некоторые звёзды образовали более тяжёлые элементы в своём ядре, а потому взорвались, распространив эти элементы в космос. Некоторые из этих более тяжёлых элементов якобы начали сливаться между собой и образовали Землю и другие планеты. Эта теория о происхождении Вселенной — чистой воды вымысел. Печально, что люди слепо верят в теорию Большого взрыва. Но особенно огорчает то, что многие христиане были увлечены этой теорией, возможно, не осознавая её атеистических оснований. Они решили заново истолковать ясное учение Писания, пытаясь связать атеистические взгляды с верой в Библию.

Прежде чем мы обсудим научные неточности в теории Большого взрыва, необходимо отметить, что она изначально противоречит Библии. По сути, теория Большого взрыва есть атеистический вариант трактовки о происхождении мира. Когда её впервые предложили, это была попытка объяснить, как Вселенная могла возникнуть без Бога. По сути, эту теорию разработали как альтернативу Библии. Поэтому нет смысла пытаться «добавить» её к Библии. Давайте рассмотрим наиболее существенные различия между Библией и атеистической интерпретацией происхождения Вселенной путём Большого взрыва.

Джейсон Лайл - Большие проблемы Большого взрыва

Перевод: “Служение Слова”, Россия

Редакция: Славянское Евангельское Общество, 2016

ISBN 978-1-56773-133-3

Джейсон Лайл - Большие проблемы Большого взрыва - Оглавление

Большие проблемы Большого взрыва

Атеистические компромиссы

Научные проблемы с теорией Большого взрыва

Отсутствие монополей

Проблема плоскостности

Раздувание сложностей

Где антивещество?

Отсутствие звёзд популяции III

Крах теории Большого взрыва

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЛАГАЯ ВЕСТЬ