Лайтфут Нил - Как мы получили Библию

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Cultural Studies Art

Понятное и увлекательное введение в историю формирования текста Библии. Автор, исследователь библейской традиции, шаг за шагом рассказывает о том, как древние рукописи, устные предания и переводческие школы привели к созданию современных версий Ветхого и Нового Завета. Книга объясняет ключевые этапы копирования, канонизации и перевода, раскрывает вопросы текстовой критики и различий между древними манускриптами, делая сложную тему доступной как для студентов богословия, так и для широкого круга читателей, интересующихся происхождением главной книги христианского мира.

Нил Р. Лайтфут — Как мы получили Библию

Пер. с англ. Сазерленд Е. — Восточно‑Европейский Гуманитарно‑Образовательный Фонд, 2017. — 152 с. ISBN 978‑5‑904707‑36‑1

Пер. с англ. Lightfoot, N. R. How We Got the Bible / N. R. Lightfoot. — Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2003. — 152 p. — ISBN 978-0-8010-4081-0.

Нил Р. Лайтфут – Как мы получили Библию – Содержание

Предисловие ко второму изданию

  • 1. Создание древних книг

  • 2. Рождение Библии

  • 3. Рукописи Нового Завета

  • 4. Другие манускрипты и новозаветные свидетельства

  • 5. Текст Нового Завета

  • 6. Важность вариантов текста

  • 7. Восстановление текста Нового Завета

  • 8. Текст Ветхого Завета

  • 9. Канон Писаний

  • 10. Апокрифические книги

  • 11. Славянская Библия

  • 12. Русская Библия

  • 13. «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут»

Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

