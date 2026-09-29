Лайтл - Баптистское наследие и практика
Курс «Баптистское наследие и практика» представляет историю баптистского движения не как простую последовательность имен, дат и организаций, а как историю формирования конфессиональной идентичности: церкви верующих, крещения по личной вере, верховного авторитета Писания, спасения по благодати, свободы совести, миссионерской ответственности и добровольного сотрудничества поместных общин. Одиннадцать лекций проводят читателя от английского сепаратизма XVII века через пробуждения, миссионерское движение и институциональное оформление баптизма к богословским конфликтам XX века и современной глобальной картине движения. Издание дополнено заданиями для самостоятельной работы, корпусом первоисточников и библиографией. Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…
Особенность курса Дэвида Лайтла состоит в соединении исторического рассказа с конфессиональной рефлексией. История здесь постоянно задает вопросы современной церкви: почему баптисты крестят по вере, почему свобода совести вытекает из их экклезиологии, зачем автономным церквям нужны союзы и конвенции, как соотносятся вероисповедание и миссия, где проходит граница между социальным служением и подменой Евангелия, как церковь должна относиться к собственным историческим ошибкам. Поэтому курс рассчитан не только на усвоение фактов, но и на формирование исторического мышления, способного проверять церковную практику в свете Писания и опыта предшествующих поколений. Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…
Дэвид Лайтл – Баптистское наследие и практика – Курс Семинарии Гейтвэй
Пер. с англ. — Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 125 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…
Дэвид Лайтл – Баптистское наследие и практика – Содержание
О преподавателе
О курсе
Содержание и цели курса
Курс лекций
Лекция 1. Введение: баптистская идентичность и теории происхождения баптизма
Лекция 2. Крещение по вере: библейские основания и историческое развитие
Лекция 3. Общие и партикулярные баптисты в XVII веке
Лекция 4. Баптисты и истоки религиозной свободы Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…
Лекция 5. Баптисты, Великое пробуждение и евангеликализм
Лекция 6. Баптисты в начале XIX века: мировые миссии и деноминационная организация
Лекция 7. Баптисты, Второе великое пробуждение и возникновение Южной баптистской конвенции
Лекция 8. Чарльз Сперджен и Вальтер Раушенбуш: спор о богословском либерализме и социальном служении
Лекция 9. Баптистский деноминационализм: институты, расколы и фундаменталистско-модернистские споры
Лекция 10. Южная баптистская конвенция во второй половине XX века: гражданские права, богословский кризис и Консервативное возрождение
Лекция 11. Баптисты по всему миру: глобальное свидетельство и региональные вызовы Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…
Материалы для самостоятельной работы
Исследование жизни и служения баптистского деятеля
Вопросы для анализа прочитанной книги
Работа с «Баптистским вероисповеданием и посланием»
Приложения
Уильям Кэри. «Исследование вопроса об обязанности христиан использовать средства для обращения язычников» (1792)
Истоки Консервативного возрождения: три документа
К. Оуэн Уайт. «Смерть в котле» (1962)
У. А. Крисвелл. «Почему я проповедую буквальную истинность Библии» (1969)
Пол Пресслер. «Холм, на котором стоит умереть» (1999)
Джордж Лайл — первый чернокожий баптистский проповедник
Из «Истории негритянских баптистов» Льюиса Г. Джордана
Личное письмо Джорджа Лайла
Вальтер Раушенбуш. «Царство Божье» (1917)
Чарльз Гаддон Сперджен. «Еще одно слово об уклоне» (1887)
«Баптистское вероисповедание и послание» (2000) Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…
Библиография и онлайн-ресурсы
Основной учебник
Дополнительная литература
Онлайн-ресурсы
Исследовательские центры и собрания первоисточников
Баптистские объединения
Comments (1 comment)