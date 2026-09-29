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Лайтл - Баптистское наследие и практика

Лайтл - Баптистское наследие и практика
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Educational, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (31 books)

Курс «Баптистское наследие и практика» представляет историю баптистского движения не как простую последовательность имен, дат и организаций, а как историю формирования конфессиональной идентичности: церкви верующих, крещения по личной вере, верховного авторитета Писания, спасения по благодати, свободы совести, миссионерской ответственности и добровольного сотрудничества поместных общин. Одиннадцать лекций проводят читателя от английского сепаратизма XVII века через пробуждения, миссионерское движение и институциональное оформление баптизма к богословским конфликтам XX века и современной глобальной картине движения. Издание дополнено заданиями для самостоятельной работы, корпусом первоисточников и библиографией. Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

Особенность курса Дэвида Лайтла состоит в соединении исторического рассказа с конфессиональной рефлексией. История здесь постоянно задает вопросы современной церкви: почему баптисты крестят по вере, почему свобода совести вытекает из их экклезиологии, зачем автономным церквям нужны союзы и конвенции, как соотносятся вероисповедание и миссия, где проходит граница между социальным служением и подменой Евангелия, как церковь должна относиться к собственным историческим ошибкам. Поэтому курс рассчитан не только на усвоение фактов, но и на формирование исторического мышления, способного проверять церковную практику в свете Писания и опыта предшествующих поколений. Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

Дэвид Лайтл – Баптистское наследие и практика – Курс Семинарии Гейтвэй

Пер. с англ. — Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 125 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

Дэвид Лайтл – Баптистское наследие и практика – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

    • Содержание и цели курса

  3. Курс лекций

    1. Лекция 1. Введение: баптистская идентичность и теории происхождения баптизма

    2. Лекция 2. Крещение по вере: библейские основания и историческое развитие

    3. Лекция 3. Общие и партикулярные баптисты в XVII веке

    4. Лекция 4. Баптисты и истоки религиозной свободы Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

    5. Лекция 5. Баптисты, Великое пробуждение и евангеликализм

    6. Лекция 6. Баптисты в начале XIX века: мировые миссии и деноминационная организация

    7. Лекция 7. Баптисты, Второе великое пробуждение и возникновение Южной баптистской конвенции

    8. Лекция 8. Чарльз Сперджен и Вальтер Раушенбуш: спор о богословском либерализме и социальном служении

    9. Лекция 9. Баптистский деноминационализм: институты, расколы и фундаменталистско-модернистские споры

    10. Лекция 10. Южная баптистская конвенция во второй половине XX века: гражданские права, богословский кризис и Консервативное возрождение

    11. Лекция 11. Баптисты по всему миру: глобальное свидетельство и региональные вызовы Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

  4. Материалы для самостоятельной работы

    • Исследование жизни и служения баптистского деятеля

    • Вопросы для анализа прочитанной книги

    • Работа с «Баптистским вероисповеданием и посланием»

  5. Приложения

    1. Уильям Кэри. «Исследование вопроса об обязанности христиан использовать средства для обращения язычников» (1792)

    2. Истоки Консервативного возрождения: три документа

      • К. Оуэн Уайт. «Смерть в котле» (1962)

      • У. А. Крисвелл. «Почему я проповедую буквальную истинность Библии» (1969)

      • Пол Пресслер. «Холм, на котором стоит умереть» (1999)

    3. Джордж Лайл — первый чернокожий баптистский проповедник

      • Из «Истории негритянских баптистов» Льюиса Г. Джордана

      • Личное письмо Джорджа Лайла

    4. Вальтер Раушенбуш. «Царство Божье» (1917)

    5. Чарльз Гаддон Сперджен. «Еще одно слово об уклоне» (1887)

    6. «Баптистское вероисповедание и послание» (2000) Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

  6. Библиография и онлайн-ресурсы

    • Основной учебник

    • Дополнительная литература

    • Онлайн-ресурсы

    • Исследовательские центры и собрания первоисточников

    • Баптистские объединения

Views 83
Rating 5.0 / 5
Added 29.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 23 hours ago
Огромное спасибо!

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