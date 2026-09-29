Курс «Баптистское наследие и практика» представляет историю баптистского движения не как простую последовательность имен, дат и организаций, а как историю формирования конфессиональной идентичности: церкви верующих, крещения по личной вере, верховного авторитета Писания, спасения по благодати, свободы совести, миссионерской ответственности и добровольного сотрудничества поместных общин. Одиннадцать лекций проводят читателя от английского сепаратизма XVII века через пробуждения, миссионерское движение и институциональное оформление баптизма к богословским конфликтам XX века и современной глобальной картине движения. Издание дополнено заданиями для самостоятельной работы, корпусом первоисточников и библиографией. Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

Особенность курса Дэвида Лайтла состоит в соединении исторического рассказа с конфессиональной рефлексией. История здесь постоянно задает вопросы современной церкви: почему баптисты крестят по вере, почему свобода совести вытекает из их экклезиологии, зачем автономным церквям нужны союзы и конвенции, как соотносятся вероисповедание и миссия, где проходит граница между социальным служением и подменой Евангелия, как церковь должна относиться к собственным историческим ошибкам. Поэтому курс рассчитан не только на усвоение фактов, но и на формирование исторического мышления, способного проверять церковную практику в свете Писания и опыта предшествующих поколений. Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

Дэвид Лайтл – Баптистское наследие и практика – Курс Семинарии Гейтвэй

Пер. с англ. — Сиэтл — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 125 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Лайтл_Баптистское_наследие_и_пр…

Дэвид Лайтл – Баптистское наследие и практика – Содержание