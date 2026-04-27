Книга Инвира Лазарева представляет собой междисциплинарное исследование, в котором предпринимается попытка вывести «формулу любви», сопоставив три фундаментальных столпа западной цивилизации. Автор утверждает, что наше современное понимание привязанности и страсти — это сложный сплав библейской жертвенности, платоновского стремления к идеалу и фрейдовского психоаналитического поиска утраченного блаженства.
Работа структурирована как сравнительный анализ, где любовь рассматривается не только как чувство, но и как космогоническая сила. Лазарев мастерски проводит читателя от древнееврейских и греческих лингвистических нюансов (различия между агапэ, эрос и филия) к сложным концепциям «Лестницы любви» Платона и «Цивилизации» Фрейда. Это издание — приглашение к спору о том, является ли любовь биологическим механизмом, социальным конструктом или божественным даром.
Инвир Лазарев — Формула Любви: Библия, Платон, Фрейд
Издательство: «Тотенбург», Москва, 2025. — 164 с.
Инвир Лазарев — Формула Любви: Библия, Платон, Фрейд - Содержание
Библейская традиция: Исследование любви как заповеди и духовной оси мира. Особое внимание уделяется «геометрической притче» Аввы Дорофея, где сближение людей друг с другом возможно только через их общее приближение к Богу (центру круга). Подробно разбирается сфера сексуальной этики в Ветхом и Новом Заветах.
Платонический Эрос: Анализ любви как демонической и одновременно божественной силы. Любовь здесь — это путь познания, лестница, ведущая от созерцания прекрасных тел к постижению идеи Блага. Рассматривается конфликт между личной страстью и интересами идеального государства.
Психоанализ Фрейда: Любовь как способ возвращения к «мифическому состоянию счастья». Исследуется двойственность влечений, роль любви в процессе цивилизации человека и то, как наши детские привязанности диктуют выбор объекта во взрослой жизни.
