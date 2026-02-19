Лазарев - Єлисей Сукач

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга І. І. Лазарєва «Єлисей Сукач» є важливою історичною працею, яка через біографію однієї постаті розкриває широку панораму становлення та випробувань євангельсько-баптистського руху в Україні у XX столітті. Єлисей Сукач був не просто служителем, а одним із тих «титанів віри», на чиї плечі випало збереження церкви в часи жорстких атеїстичних репресій.

Автор детально описує життєвий шлях Сукача: від моменту його покликання до активної праці на ниві Божій. У книзі висвітлюється його роль у згуртуванні віруючих, організації церковного життя та стійкості перед обличчям переслідувань з боку радянської влади. Лазарєв використовує багатий архівний матеріал та спогади сучасників, щоб показати, як особиста відданість лідера впливала на стійкість усієї спільноти.

Особлива увага в праці приділяється періоду «духовного опору», коли віруючі були змушені відстоювати своє право на вільне віросповідання. Книга «Єлисей Сукач» є не лише життєписом окремої людини, а й цінним джерелом для вивчення історії євангельських християн-баптистів (ЄХБ) в Україні, демонструючи тяглість традиції та незламність духу українського братства.

І. І. Лазарев – Єлисей Сукач – З історії євангельсько-баптистського руху в Україні

Торонто – Вінніпег: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1956. – 84 с.

І. І. Лазарев – Єлисей Сукач - Зміст

ПЕРЕДМОВА

  • Моя лікарська праця

  • Я стаю учителем

  • Перше знайомство з Єлисеєм Сукачем

  • У домі Єлисея Сукача

  • Історія Єлисея Сукача

  • Пробудження

  • Друга зустріч з Рябошапкою

  • Перед “об’явленням”

  • “Об’явлення”

  • Суд

  • У Росії

  • Моя мати

  • Останнє слово

Added 19.02.2026
Author AlexDigger
