ле Блан - Кьеркегор

ле Блан - Кьеркегор
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy

Существуют истины, касающиеся непосредственно нас самих, настолько основополагающие, что без них человеческое существование не поддается пониманию, а жизнь является бессмысленной. Сами по себе эти истины не наделяют жизнь объективным, вневременным смыслом. В то же время в них сокрыт субъективный, частный смысл, важный для конкретного человека, живущего здесь и сейчас, душу которого без конца терзают неуверенность и постоянно встающий перед ним выбор.

Как философская (она же умозрительная) мысль, проявляющая интерес к «вещам в себе» и сотворяющая «абстрактные системы», может принимать во внимание жизнь конкретно взятого человека, который страдает, отчаивается, любит и умирает? Неужели для такой личности истина является лишь вопросом концепции? Может для него это нечто такое, чем нужно завладеть и сделать своей собственностью? И можно ли истину, имеющую значение для человека, сражающегося с превратностями судьбы, преподавать с кафедры университета? Не должна ли она, скорее, быть свидетелем перипетий на долгом жизненном пути извечного преодоления страхов, тревог и отчаяния?

В этом как раз и убежден Сёрен Кьеркегор. Он страстно желает овладеть знанием, сделать его своим и добиться понимания, способного удовлетворить любые запросы — интеллектуальные, экзистенциальные, внутренние.

Шарль ле Блан - Кьеркегор

(Persona Grata)

М. : РИПОЛ классик, 2018. — 256 с. : ил.

ISBN 978-5-386-10525-9

Шарль ле Блан - Кьеркегор - Содержание

  • Великие даты

  • Предисловие

КЬЕРКЕГОР И ЕГО ВРЕМЯ

  • 1.1. Историко-религиозный контекст

  • 1.2. Философский контекст

  • 1.3. Экзистенциальный контекст

ФИЛОСОФСКИЕ ВЕХИ

  • 2.1. Существование как потенциальная возможность

  • 2.2. Экзистенция и личность

  • 2.3. Личность и экзистенция

  • 2.4. Философия этапов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕХИ

  • 3.1. Тревога

  • 3.2. Отчаяние

  • 3.3. Конечность

  • 3.4. История

  • 3.5. Патетика

  • 3.6. Диалектика существования

  • 3.7. Индивид и государство

  • 3.8. Косвенная коммуникация

  • 3.9. Итог

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ КЬЕРКЕГОРА

  • 4.1. Критика Гегеля

  • 4.2. «Отец» экзистенциализма

  • 4.3. Экзистенциализм как философия

  • 4.4. Наследие действия

  • 4.5. Заключение

Библиография

Труды Кьеркегора

Работы, посвященные Кьеркегору

Кьеркегор в Интернете

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

