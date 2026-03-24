Существуют истины, касающиеся непосредственно нас самих, настолько основополагающие, что без них человеческое существование не поддается пониманию, а жизнь является бессмысленной. Сами по себе эти истины не наделяют жизнь объективным, вневременным смыслом. В то же время в них сокрыт субъективный, частный смысл, важный для конкретного человека, живущего здесь и сейчас, душу которого без конца терзают неуверенность и постоянно встающий перед ним выбор.
Как философская (она же умозрительная) мысль, проявляющая интерес к «вещам в себе» и сотворяющая «абстрактные системы», может принимать во внимание жизнь конкретно взятого человека, который страдает, отчаивается, любит и умирает? Неужели для такой личности истина является лишь вопросом концепции? Может для него это нечто такое, чем нужно завладеть и сделать своей собственностью? И можно ли истину, имеющую значение для человека, сражающегося с превратностями судьбы, преподавать с кафедры университета? Не должна ли она, скорее, быть свидетелем перипетий на долгом жизненном пути извечного преодоления страхов, тревог и отчаяния?
В этом как раз и убежден Сёрен Кьеркегор. Он страстно желает овладеть знанием, сделать его своим и добиться понимания, способного удовлетворить любые запросы — интеллектуальные, экзистенциальные, внутренние.
Шарль ле Блан - Кьеркегор
(Persona Grata)
М. : РИПОЛ классик, 2018. — 256 с. : ил.
ISBN 978-5-386-10525-9
Шарль ле Блан - Кьеркегор - Содержание
Великие даты
Предисловие
КЬЕРКЕГОР И ЕГО ВРЕМЯ
1.1. Историко-религиозный контекст
1.2. Философский контекст
1.3. Экзистенциальный контекст
ФИЛОСОФСКИЕ ВЕХИ
2.1. Существование как потенциальная возможность
2.2. Экзистенция и личность
2.3. Личность и экзистенция
2.4. Философия этапов
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕХИ
3.1. Тревога
3.2. Отчаяние
3.3. Конечность
3.4. История
3.5. Патетика
3.6. Диалектика существования
3.7. Индивид и государство
3.8. Косвенная коммуникация
3.9. Итог
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ КЬЕРКЕГОРА
4.1. Критика Гегеля
4.2. «Отец» экзистенциализма
4.3. Экзистенциализм как философия
4.4. Наследие действия
4.5. Заключение
Библиография
Труды Кьеркегора
Работы, посвященные Кьеркегору
Кьеркегор в Интернете
