Существуют истины, касающиеся непосредственно нас самих, настолько основополагающие, что без них человеческое существование не поддается пониманию, а жизнь является бессмысленной. Сами по себе эти истины не наделяют жизнь объективным, вневременным смыслом. В то же время в них сокрыт субъективный, частный смысл, важный для конкретного человека, живущего здесь и сейчас, душу которого без конца терзают неуверенность и постоянно встающий перед ним выбор.

Как философская (она же умозрительная) мысль, проявляющая интерес к «вещам в себе» и сотворяющая «абстрактные системы», может принимать во внимание жизнь конкретно взятого человека, который страдает, отчаивается, любит и умирает? Неужели для такой личности истина является лишь вопросом концепции? Может для него это нечто такое, чем нужно завладеть и сделать своей собственностью? И можно ли истину, имеющую значение для человека, сражающегося с превратностями судьбы, преподавать с кафедры университета? Не должна ли она, скорее, быть свидетелем перипетий на долгом жизненном пути извечного преодоления страхов, тревог и отчаяния?

В этом как раз и убежден Сёрен Кьеркегор. Он страстно желает овладеть знанием, сделать его своим и добиться понимания, способного удовлетворить любые запросы — интеллектуальные, экзистенциальные, внутренние.

Шарль ле Блан - Кьеркегор

(Persona Grata)

М. : РИПОЛ классик, 2018. — 256 с. : ил.

ISBN 978-5-386-10525-9

Шарль ле Блан - Кьеркегор - Содержание

Великие даты

Предисловие

КЬЕРКЕГОР И ЕГО ВРЕМЯ

1.1. Историко-религиозный контекст

1.2. Философский контекст

1.3. Экзистенциальный контекст

ФИЛОСОФСКИЕ ВЕХИ

2.1. Существование как потенциальная возможность

2.2. Экзистенция и личность

2.3. Личность и экзистенция

2.4. Философия этапов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕХИ

3.1. Тревога

3.2. Отчаяние

3.3. Конечность

3.4. История

3.5. Патетика

3.6. Диалектика существования

3.7. Индивид и государство

3.8. Косвенная коммуникация

3.9. Итог

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ КЬЕРКЕГОРА

4.1. Критика Гегеля

4.2. «Отец» экзистенциализма

4.3. Экзистенциализм как философия

4.4. Наследие действия

4.5. Заключение

Библиография

Труды Кьеркегора

Работы, посвященные Кьеркегору

Кьеркегор в Интернете