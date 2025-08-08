Лебедь Олександр - Як перемогти лінощі та досягнути мети - Книжка-мотиватор

Лебедь - Як перемогти лінощі та досягнути мети
Вітаю, шановний друже, я радий, що ти тримаєш у руках цю книжку і, найпевніше, маєш намір її прочитати. Її мета – допомогти кожній людині самоорганізуватися і зробити своє життя ефективнішим і радіснішим. Не вдаватимуся до подробиць, але колись у моєму житті була дуже серйозна криза. Здебільшого через пасивність і апатію кожна сфера мого буття була, м’яко кажучи, в серйозному занепаді. Проблеми зі здоров’ям, відсутність роботи й грошей, кепські взаємини з довколишніми, брак навичок і розуміння важливих принципів – і це далеко не все, з чим я мав справу. Попри все, з Божою допомогою мені вдалося взятися за весла свого майже затонулого човна та виборсатися з виру, що поглинав мене, змінивши напрям свого плавання. Ні, я не одна з видатних особистостей, які вплинули на цей світ і про яких розповідають в яскравих біографіях. Я не створив компанію, яка подарувала світу нові технології, не вигадав автомобіль і не запустив космічний корабель. Я – той, хто просто зумів допомогти собі й досягнути певного успіху у сферах свого життя, що важливі для кожної людини.
На момент написання цієї книги мені тридцять чотири роки, і я не самотній. У мене – чудова сім’я, гарна й розумна дружина та п’ятеро дітей. Є надійні й вірні друзі. Я відновив здоров’я і перебуваю у добрій фізичній формі. Спорт – невіддільна частина мого графіку. Я роблю улюблену справу, будучи топ-менеджером молодої прогресивної компанії. Крім цього, я – підприємець: маючи власні активи, надаю робочі місця і сплачую державі податки. Та, мабуть, найголовнішим моїм багатством є безцінний досвід, який я набув, здійснюючи вихід з рабства в обіцяну землю. Завдяки цьому досвіду сьогодні я – тренер особистісного зростання і допомагаю багатьом іншим людям зрозуміти ефективні механізми, за допомогою яких з Божою допомогою можна досягнути позитивних змін. На своїх тренінгах і семінарах ділюся перевіреними формулами і механізмами, здатними змінити мислення, думками задля отримання гармонії й життєвого балансу.
Що я маю на увазі, коли кажу про баланс? Баланс – це всебічний розвиток особистости, а не успіх тільки в чомусь одному. Ефективні зв’язки з людьми довкола, романтичні стосунки зі своєї другою половинкою, чудова сім’я, продуктивність у роботі, добрий відпочинок, міцне здоров’я, постійний саморозвиток, глибоке усвідомлення і духовне життя – усе це визначає наше щастя. Тому саме про це йтиметься у цій книжці, мета якої – допомогти кожному, хто цього бажає, стати по-справжньому продуктивним: організувати себе, перемогти лінощі й пасивність, навчитися змінювати курс поточних негативних обставин. Я вірю, що кожен мріє про щось, як мріють діти у своїх невинних фантазіях. Сподіваюся, що коли ти прочитаєш цю книжку, то зможеш «запуститися» і досягну- ти поставлених перед собою цілей.
Лебедь Олександр - Як перемогти лінощі та досягнути мети - Книжка-мотиватор
пер. з рос. І Дух
Львів: Свічадо, 2025, 208 с.
ISBN 978-966-938-925-1
Лебедь Олександр - Як перемогти лінощі та досягнути мети - Книжка-мотиватор - Зміст
Подяка
ПЕРША ЧАСТИНА
До читача
Вступ
- Розділ 1. Навіщо перемагати лінь?
- Розділ 2. Міт про те, що буде легко
- Розділ 3. Що-що? Лінощів не існує?
- Розділ 4. Два ефективні методи мотивації
- Розділ 5. Як фіксувати цілі та завдання
- Розділ 6. Як виробити звичку
- Розділ 7. Як полегшити виконання завдань
- Розділ 8. Як не облишити розпочату справу
- Розділ 9. Як неприємне завдання зробити приємним
- Розділ 10. Хто може це зробити замість мене?
- Розділ 11. На що витрачати більше часу, а на що менше
- Розділ 12. Як розгребти силу-силенну накопичених неприємних справ
- Розділ 13. Як правильно байдикувати
5ДРУГА ЧАСТИНА
- Вступ. Молитва на допомогу
- Розділ 1. Активність у сфері «здоров’я»
- Розділ 2. Активність у сфері «сім’я»
- Розділ 3. Активність у сфері «робота»
- Розділ 4. Активність у сфері «самоосвіта»
- Розділ 5. Активність у сфері «соціум»
- Закінчення. Як не застрягнути на досягнутому
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