Лебедь Олександр - Як перемогти лінощі та досягнути мети - Книжка-мотиватор

Вітаю, шановний друже, я радий, що ти тримаєш у руках цю книжку і, найпевніше, маєш намір її прочитати. Її мета – допомогти кожній людині самоорганізуватися і зробити своє життя ефективнішим і радіснішим. Не вдаватимуся до подробиць, але колись у моєму житті була дуже серйозна криза. Здебільшого через пасивність і апатію кожна сфера мого буття була, м’яко кажучи, в серйозному занепаді. Проблеми зі здоров’ям, відсутність роботи й грошей, кепські взаємини з довколишніми, брак навичок і розуміння важливих принципів – і це далеко не все, з чим я мав справу. Попри все, з Божою допомогою мені вдалося взятися за весла свого майже затонулого човна та виборсатися з виру, що поглинав мене, змінивши напрям свого плавання. Ні, я не одна з видатних особистостей, які вплинули на цей світ і про яких розповідають в яскравих біографіях. Я не створив компанію, яка подарувала світу нові технології, не вигадав автомобіль і не запустив космічний корабель. Я – той, хто просто зумів допомогти собі й досягнути певного успіху у сферах свого життя, що важливі для кожної людини.

На момент написання цієї книги мені тридцять чотири роки, і я не самотній. У мене – чудова сім’я, гарна й розумна дружина та п’ятеро дітей. Є надійні й вірні друзі. Я відновив здоров’я і перебуваю у добрій фізичній формі. Спорт – невіддільна частина мого графіку. Я роблю улюблену справу, будучи топ-менеджером молодої прогресивної компанії. Крім цього, я – підприємець: маючи власні активи, надаю робочі місця і сплачую державі податки. Та, мабуть, найголовнішим моїм багатством є безцінний досвід, який я набув, здійснюючи вихід з рабства в обіцяну землю. Завдяки цьому досвіду сьогодні я – тренер особистісного зростання і допомагаю багатьом іншим людям зрозуміти ефективні механізми, за допомогою яких з Божою допомогою можна досягнути позитивних змін. На своїх тренінгах і семінарах ділюся перевіреними формулами і механізмами, здатними змінити мислення, думками задля отримання гармонії й життєвого балансу.

Що я маю на увазі, коли кажу про баланс? Баланс – це всебічний розвиток особистости, а не успіх тільки в чомусь одному. Ефективні зв’язки з людьми довкола, романтичні стосунки зі своєї другою половинкою, чудова сім’я, продуктивність у роботі, добрий відпочинок, міцне здоров’я, постійний саморозвиток, глибоке усвідомлення і духовне життя – усе це визначає наше щастя. Тому саме про це йтиметься у цій книжці, мета якої – допомогти кожному, хто цього бажає, стати по-справжньому продуктивним: організувати себе, перемогти лінощі й пасивність, навчитися змінювати курс поточних негативних обставин. Я вірю, що кожен мріє про щось, як мріють діти у своїх невинних фантазіях. Сподіваюся, що коли ти прочитаєш цю книжку, то зможеш «запуститися» і досягну- ти поставлених перед собою цілей.

Лебедь Олександр - Як перемогти лінощі та досягнути мети - Книжка-мотиватор

пер. з рос. І Дух

Львів: Свічадо, 2025, 208 с.

ISBN 978-966-938-925-1

Лебедь Олександр - Як перемогти лінощі та досягнути мети - Книжка-мотиватор - Зміст

Подяка

ПЕРША ЧАСТИНА

До читача

Вступ

Розділ 1. Навіщо перемагати лінь?

Розділ 2. Міт про те, що буде легко

Розділ 3. Що-що? Лінощів не існує?

Розділ 4. Два ефективні методи мотивації

Розділ 5. Як фіксувати цілі та завдання

Розділ 6. Як виробити звичку

Розділ 7. Як полегшити виконання завдань

Розділ 8. Як не облишити розпочату справу

Розділ 9. Як неприємне завдання зробити приємним

Розділ 10. Хто може це зробити замість мене?

Розділ 11. На що витрачати більше часу, а на що менше

Розділ 12. Як розгребти силу-силенну накопичених неприємних справ

Розділ 13. Як правильно байдикувати

5ДРУГА ЧАСТИНА