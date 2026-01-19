Лебедев - Философия науки

Книга С. А. Лебедева выделяется своей системностью и энциклопедичностью. В отличие от многих западных курсов, сфокусированных на истории идей, Лебедев делает упор на структурно-функциональный анализ науки. Он наглядно показывает, что наука — это не просто сумма текстов, а сложная деятельность, регулируемая определенными стандартами и ценностями.

Автор подробно разбирает понятие «научной рациональности», объясняя, как классический идеал (поиск абсолютной истины) сменился неклассическим (учет средств наблюдения) и постнеклассическим (учет ценностей и целей общества). Издание служит незаменимым справочником для подготовки к кандидатскому минимуму, предлагая четкие формулировки и логически выверенные схемы, которые помогают упорядочить представления о том, как работает «двигатель» прогресса.

Философия науки

Под ред. С.А. Лебедева - Учебное пособие для вузов. — Изд. 6-е, перераб. И доп. — М.: Академический Проект, 2020. — 731 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3316-0

Философия науки – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ НАУКИ

Словарь ключевых терминов

Вопросы для обсуждения

Литература

Рзздел I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Глава 1. Генезис науки

Глава 2. Античная наука

Глава 3. Наука в Средневековье

Глава 4. Классическая наука

Глава 5. Неклассическая наука

Раздел II. СТРУКТУРА, МЕТОДЫ N РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Глава 1. Уровни научного знания

Глава 2. Методы эмпирического исследования

Глава 3. Методы теоретического познания

Глава 4. Развитие научного знания

Раздел III. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Глава 1. Социология науки и знания

Глава 2. Социальные характеристики научной профессии

Глава 3. Социальные особенности переднего края исследований

Глава 4. Когнитивная социология науки - поиски идентичности

Раздел IV. ЭТИКА НАУКИ

Глава 1. Этика как наука о морали

Глава 2. Профессиональная ответственность ученого

Глава 3. Мировоззренческий авторитет науки: наука как источник блага

Глава 4. Научно-технический прогресс и его моральные проблемы

Раздел V. НАУКА - ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОРОГРЕССА СОВРЕМЕННОГО ОБ01ЕСТВА

Глава 1. Сущность, основные этапы и закономерности становления научно-технического потенциала (НТП) современных развитых стран

Глава 2. Особенности современного этапа интеграции науки и производства

Глава 3. Программы регионального развития НТО

Глава 4. НТП и современнее государство

Раздел VI. ФИЛОСОФИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Глава 1. Роль интеллектуальной деятельности о инновационной экономике

Глава 2. Сущность и структура интеллектуальной собственности

Глава 3. Становление и развитие категории «интеллектуальная собственность»

Глава 4. Государственное управление интеллектуальной собственностью

Раздел VII. СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

Глава 1. Физическая картина мира в ее развитии

Глава 2. Философия научной картины мира

Глава 3. Философские проблемы современной научной картины мира

Раздел VIII. ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, КУЛЬТУРА

Глава 1. Взаимоотношение философии и науки: основные концепции

Глава 2. На пути к единству естественнонаучной и гуманитарной культуры

Приложение. Примерные темы докладов и рефератов.