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Лебедев - Философия науки

Лебедев - Философия науки
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy
Series Gaudeamus (40 books)

Книга С. А. Лебедева выделяется своей системностью и энциклопедичностью. В отличие от многих западных курсов, сфокусированных на истории идей, Лебедев делает упор на структурно-функциональный анализ науки. Он наглядно показывает, что наука — это не просто сумма текстов, а сложная деятельность, регулируемая определенными стандартами и ценностями.

Автор подробно разбирает понятие «научной рациональности», объясняя, как классический идеал (поиск абсолютной истины) сменился неклассическим (учет средств наблюдения) и постнеклассическим (учет ценностей и целей общества). Издание служит незаменимым справочником для подготовки к кандидатскому минимуму, предлагая четкие формулировки и логически выверенные схемы, которые помогают упорядочить представления о том, как работает «двигатель» прогресса.

Философия науки

Под ред. С.А. Лебедева - Учебное пособие для вузов. — Изд. 6-е, перераб. И доп. — М.: Академический Проект, 2020. — 731 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3316-0

Философия науки – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ НАУКИ

  • Словарь ключевых терминов

  • Вопросы для обсуждения

  • Литература

Рзздел I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ

  • Глава 1. Генезис науки

  • Глава 2. Античная наука

  • Глава 3. Наука в Средневековье

  • Глава 4. Классическая наука

  • Глава 5. Неклассическая наука

Раздел II. СТРУКТУРА, МЕТОДЫ N РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

  • Глава 1. Уровни научного знания

  • Глава 2. Методы эмпирического исследования

  • Глава 3. Методы теоретического познания

  • Глава 4. Развитие научного знания

  • Раздел III. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

  • Глава 1. Социология науки и знания

  • Глава 2. Социальные характеристики научной профессии

  • Глава 3. Социальные особенности переднего края исследований

  • Глава 4. Когнитивная социология науки - поиски идентичности

Раздел IV. ЭТИКА НАУКИ

  • Глава 1. Этика как наука о морали

  • Глава 2. Профессиональная ответственность ученого

  • Глава 3. Мировоззренческий авторитет науки: наука как источник блага

  • Глава 4. Научно-технический прогресс и его моральные проблемы

Раздел V. НАУКА - ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОРОГРЕССА СОВРЕМЕННОГО ОБ01ЕСТВА

  • Глава 1. Сущность, основные этапы и закономерности становления научно-технического потенциала (НТП) современных развитых стран

  • Глава 2. Особенности современного этапа интеграции науки и производства

  • Глава 3. Программы регионального развития НТО

  • Глава 4. НТП и современнее государство

Раздел VI. ФИЛОСОФИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

  • Глава 1. Роль интеллектуальной деятельности о инновационной экономике

  • Глава 2. Сущность и структура интеллектуальной собственности

  • Глава 3. Становление и развитие категории «интеллектуальная собственность»

  • Глава 4. Государственное управление интеллектуальной собственностью

Раздел VII. СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

  • Глава 1. Физическая картина мира в ее развитии

  • Глава 2. Философия научной картины мира

  • Глава 3. Философские проблемы современной научной картины мира

Раздел VIII. ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, КУЛЬТУРА

  • Глава 1. Взаимоотношение философии и науки: основные концепции

  • Глава 2. На пути к единству естественнонаучной и гуманитарной культуры

Приложение. Примерные темы докладов и рефератов.

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Added 19.01.2026
Author brat christifid
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