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Лебедев - Философия науки - Краткая энциклопедия

Лебедев - Философия науки - Краткая энциклопедия
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy, Reference
Series Gaudeamus (40 books)

Масштабный навигатор по интеллектуальному ландшафту современной науки, систематизирующий вековой опыт философского осмысления познания. С. А. Лебедев предлагает емкий и логически выверенный обзор того, как менялись представления человечества о природе истины и методах её достижения. Энциклопедия раскрывает внутреннюю «кухню» науки: от строгих логических моделей неопозитивизма до признания роли интуиции и социокультурного контекста в постпозитивистских концепциях. Книга помогает увидеть науку не как статичный набор фактов, а как динамичную систему, движимую сменой парадигм и постоянным поиском новых рациональных оснований. Это фундаментальный труд, который учит критически оценивать возможности научного метода и понимать границы между знанием и мнением.

Лебедев С.А. - Философия науки - краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории)

М. : Академический Проект, 2020. — 692 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3314-6

Лебедев С.А. - Философия науки - краткая энциклопедия – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

  • Список терминов раздела 1

РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ НАУКИ

  • Список терминов раздела II

РАЗДЕЛ III. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

  • Список терминов раздела III

РАЗДЕЛ IV. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

  • Список терминов раздела IV

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Views 305
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author brat christifid
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