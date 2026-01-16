Лебедев - Философия науки - Краткая энциклопедия
Масштабный навигатор по интеллектуальному ландшафту современной науки, систематизирующий вековой опыт философского осмысления познания. С. А. Лебедев предлагает емкий и логически выверенный обзор того, как менялись представления человечества о природе истины и методах её достижения. Энциклопедия раскрывает внутреннюю «кухню» науки: от строгих логических моделей неопозитивизма до признания роли интуиции и социокультурного контекста в постпозитивистских концепциях. Книга помогает увидеть науку не как статичный набор фактов, а как динамичную систему, движимую сменой парадигм и постоянным поиском новых рациональных оснований. Это фундаментальный труд, который учит критически оценивать возможности научного метода и понимать границы между знанием и мнением.
Лебедев С.А. - Философия науки - краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории)
М. : Академический Проект, 2020. — 692 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3314-6
Лебедев С.А. - Философия науки - краткая энциклопедия – Содержание
Предисловие
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Список терминов раздела 1
РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ НАУКИ
Список терминов раздела II
РАЗДЕЛ III. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
Список терминов раздела III
РАЗДЕЛ IV. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Список терминов раздела IV
Алфавитный указатель
No comments yet. Be the first!