Лебедев - Философия науки

Фундаментальное справочное издание, охватывающее весь спектр категорий и концепций современной философии науки. С. А. Лебедев предлагает четкие и емкие определения терминов, необходимых для понимания логики научного поиска и структуры исследовательского процесса. В словаре отражены как классические методологические подходы, так и новейшие дискуссии о природе истины, рациональности и социальной ответственности ученого. Труд систематизирует знания о том, как функционирует современная наука, какие этапы проходит знание от гипотезы до общепризнанной теории и как меняются научные парадигмы. Издание является незаменимым инструментом для студентов, аспирантов и специалистов, помогая выстроить строгую систему понятий для эффективной научной и педагогической деятельности.

Лебедев С.А. - Философия науки - Терминологический словарь

М.: Академический Проект, 2020. — 269 с. — (Thesaurus).

ISBN 978-5-8291-3315-3

Лебедев С.А. - Философия науки - Терминологический словарь – Содержание

Предисловие

Словарь А – Я

Список терминов

Данный словарь по философии науки представляет систему основных понятий одной из философских дисциплин, имеющих важное теоретическое и практическое значение для понимания не только феномена современной науки, ее чрезвычайно сложной структуры и закономерностей развития, но и взаимодействия ее с другими подсистемами культуры и общества (философией, практическими потребностями, техникой, экономикой, образованием, идеологией, творческим потенциалом человека). Главная функция словаря — быть хорошим дополнением к изданным уже учебникам по философии науки для лучшего усвоения их содержания и профессиональной формулировки мировоззренческих, методологических и практически-инновационных проблем современной науки. Особенно полезным словарь должен стать для студентов и аспирантов, изучающих эпистемологию, историю и философию науки, научных сотрудников, преподавателей вузов, а также всех, кто интересуется философскими проблемами современной науки и ее различных отраслей.