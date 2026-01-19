Лебедев - История и философия науки
Книга С. А. Лебедева представляет собой панорамный взгляд на науку как на важнейший элемент человеческой культуры. Автор убедительно демонстрирует, что наука никогда не развивалась в вакууме: она всегда была тесно связана с философскими запросами эпохи и социальными потребностями.
Особенность данного труда — в гармоничном сочетании исторической хронологии и глубокого философского анализа. Лебедев не просто перечисляет открытия, а вскрывает логику научных революций и объясняет, почему те или иные идеи становились доминирующими. Пособие помогает понять «дух» науки, её внутреннюю этику и те критерии, которые позволяют отличать истинное знание от паранаучных концепций. Это издание является базовым для аспирантов, готовящихся к сдаче экзамена по истории и философии науки, предоставляя им четкий концептуальный аппарат и системное видение предмета.
История и философия науки - Учебное пособие для вузов
Под общ. ред. проф. С.А. Лебедева. — М. : Академический Проект, 2020. — 608 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3318-4
История и философия науки - Учебное пособие для вузов - Содержание
Предисловие
Тема 1. Генезис и основные исторические этапы развития науки
Тема 2. Взаимосвязь философии и науки. Предмет философии науки
Тема 3. Понятие науки
Тема 4. Структура и развитие научного знания
Тема 5. Методы научного исследования
Тема 6. Онтология науки
Тема 7. Наука как социальный институт
Тема 8. Этика науки
Тема 9. Наука - основа инновационной системы современного общества
Тема 10. Будущее науки: интеграция естествознания и гуманитарных исследований
Приложение. Примерные темы докладов и рефератов
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