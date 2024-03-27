Лебедев - История разделения Церквей в IX, X и XI веках

Около середины IX в. возникают сильные движения в недрах Византийской церкви, обнаруживаются многознаменательные смуты, создаются две церковные партии — игнатиан и фотиан, названных так от имени двух Константинопольских патриархов Игнатия и Фотия, по два раза вступавших на византийскую патриаршую кафедру, вступавших один за другим и имевших больший или меньший круг приверженцев как в Церкви, так и светском обществе, — приверженцев, между которыми происходила упорная и продолжительная борьба. Вполне можно согласиться с воззрением одного русского писателя, сказавшего, что «Игнатий и Фотий были в Константинополе представителями двух совершенно противных партий, чем только и объясняется взаимное ожесточение их последователей». Действительно, борьба между игнатианами и фотианами происходила не из случайных причин, не из пустых недоразумений, — она имела глубокие основания. В чем состояли эти основания, куда клонились интересы той или другой из боровшихся византийских церковных партий, какие средства употреблялись в этой взаимной борьбе — со всем этим может в достаточной мере познакомить нас история второй половины IX в. Временно торжествующая партия подвергала беспощадной критике стремления, цели и образ деятельности противников, что в основном происходило на соборах; а так как той или другой партии удавалось торжествовать над противниками попеременно, то каждая из них имела возможность разоблачить другую и отдать ее на суд истории.

При каких обстоятельствах сложились те исторически знаменитые партии, которые, по имени их главных вождей, называются игнатиана- ми и фотианами? Чтобы ответить на этот вопрос с достаточной ясностью, нам нужно начать нашу речь несколько издалека, но, конечно, лучше начать издалека, чем оставить вопрос в некотором тумане. Появление и организация партий игнатиан и фотиан стоит в связи с теми спорами и разногласиями, какие имели место в истории Византийской церкви за несколько десятков лет раньше, именно в правление Византийской церковью патриархов: св. Тарасия, св. Никифора и исповедника св. Мефодия.

Известно, какое значение в церковной истории имеет патриарх Та- расий (784-806 гг.). Его содействием был созван Седьмой Вселенский собор, утвердивший почитание св. икон и низвергший иконоборчество; он имел руководящее положение на этом соборе. Но тем не менее пат- риаршествование Тарасия не было временем полного церковного мира. При нем в Византийской церкви происходили споры и разделения, грозившие возникновением раскола. Его церковные распоряжения подвергались в некоторых случаях осуждению или же встречались подозрительно; ему ставили в упрек даже обстоятельства, при которых произошло самое избрание его в архипастыри столицы. Главным образом подвергались нареканию кроткие и осторожные меры Тарасия против епископов и прочих духовных лиц, хотя и запятнавших себя иконоборчеством, но потом принесших покаяние в своем грехе. Так как подобных лиц было много, то Тарасий не находил удобным этих бывших иконоборцев лишать церковных должностей; Тарасий оставил их в тех самых церковных степенях, какие они имели раньше, во времена иконоборческие. В этом случае Тарасий действовал не самовольно, а руководясь теми правилами, какие указаны Седьмым Вселенским собором. Однако же такой образ действий Тарасия нашел порицателей, и сильных порицателей. К числу их принадлежали как некоторые государственные сановники,1 так — что гораздо важнее — и некоторые знаменитые представители монашества, например Савва и Феоктист. Эти последние, усомнившись в правильности действий Тарасия, обращались за разрешением своих недоумений в Рим, к тамошнему епископу, и когда папа склонился на сторону их воззрений, они стали открыто порицать патриарха за излишнее снисхождение к обратившимся из иконоборчества. Порицатели распоряжений Тарасия соблазнялись тем, что патриарх открыто служил с бывшими иконоборческими епископами по праздникам в константинопольских церквах. Вследствие сейчас указанной причины между «Саввою и единомышленными с ним — с одной стороны, и патриархом — с другой, возникло разногласие».

Лебедев А. П. - История разделения Церквей в IX, X и XI веках

2-е изд., исправ. и доп. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. — 352 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли»).

ISBN 5-89740-093-8

Лебедев А. П. - История разделения Церквей в IX, X и XI веках – Содержание

Век девятый. Происхождение и характеристика партий игнатианской и фотианской

I. Сношения Византии и Рима с начала патриаршества Фотия до собора 861 г

II. Константинопольский собор 861 г., именуемый Перво-Вторым или Двукратным

III. Борьба папы Николая I с патриархом Фотием

IV. Начальные годы (867-869) второго патриаршества Игнатия

V. Константинопольский собор 869-870 гг., признаваемый на Западе VIII Вселенским собором

VI. Нестроения второго патриаршества Игнатия и восстановление Фотия в патриаршем достоинстве, по смерти первого. Папы Адриан II и Иоанн VIII

VII. Константинопольский собор 879-880 гг., именуемый Софийским и признаваемый иногда на Востоке VIII Вселенским

VIII. Папа Иоанн VIII в новой и последней борьбе против патриарха Фотия

Век десятый. Взаимные отношения Византийской и Римской церквей при Константинопольском патриархе Николае Мистике (906-925 гг.)

Век одиннадцатый. Окончательное разделение Церквей (1053-1054 гг.)

Общее заключение

Приложение. Указатель русской литературы, относящейся к истории разделения Церквей в IX, X и XI вв