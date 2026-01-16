Лебедев - Ковылин - Философия научно-инновационной деятельности

Книга посвящена философскому и методологическому анализу современной модели развития науки, где инновации становятся главным связующим звеном между теорией и практикой.

Лебедев С.А., Ковылин Ю.А. - Философия научно-инновационной деятельности – Монография

М.: Академический Проект, 2020. — 182 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3313-9

Лебедев С.А., Ковылин Ю.А. - Философия научно-инновационной деятельности – Содержание

Глава 1. ПРАКСИОЛОГИЯ НАУКИ – ВАЖНЕЙШИЙ РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

1. Общие закономерности развития научно-инновационной деятельности

2. Государственная политика в сфере научно-инновационной деятельности

3. О стратегии развития научно-инновационной деятельности России

Глава 2. КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. О содержании категорий «инновация» и «научно-инновационная деятельность»

2. Предмет и цель научно-инновационной деятельности

3. Субъект и средства научно-инновационной деятельности

4. Структура научно-инновационной деятельности

5. Интеллектуальная собственность в структуре научно-инновационной деятельности

6. Социальные условия и предпосылки осуществления научно-инновационной деятельности

Глава 3. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Условия эффективности научных инноваций

2. Ресурсный подход в методологии научно-инновационной деятельности

3. Модели коммерциализации научных разработок

4. Технические стандарты в научно-инновационной деятельности

5. Методы управления рисками в научно-инновационной деятельности

6. Способы оценки конкурентных преимуществ в научно-инновационной деятельности.

Глава 4. СЛОВАРЬ ТЕОРИИ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НИД)