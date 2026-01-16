Лебедев - Ковылин - Философия научно-инновационной деятельности
Книга посвящена философскому и методологическому анализу современной модели развития науки, где инновации становятся главным связующим звеном между теорией и практикой.
Лебедев С.А., Ковылин Ю.А. - Философия научно-инновационной деятельности – Монография
М.: Академический Проект, 2020. — 182 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3313-9
Лебедев С.А., Ковылин Ю.А. - Философия научно-инновационной деятельности – Содержание
Глава 1. ПРАКСИОЛОГИЯ НАУКИ – ВАЖНЕЙШИЙ РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
1. Общие закономерности развития научно-инновационной деятельности
2. Государственная политика в сфере научно-инновационной деятельности
3. О стратегии развития научно-инновационной деятельности России
Глава 2. КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. О содержании категорий «инновация» и «научно-инновационная деятельность»
2. Предмет и цель научно-инновационной деятельности
3. Субъект и средства научно-инновационной деятельности
4. Структура научно-инновационной деятельности
5. Интеллектуальная собственность в структуре научно-инновационной деятельности
6. Социальные условия и предпосылки осуществления научно-инновационной деятельности
Глава 3. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Условия эффективности научных инноваций
2. Ресурсный подход в методологии научно-инновационной деятельности
3. Модели коммерциализации научных разработок
4. Технические стандарты в научно-инновационной деятельности
5. Методы управления рисками в научно-инновационной деятельности
6. Способы оценки конкурентных преимуществ в научно-инновационной деятельности.
Глава 4. СЛОВАРЬ ТЕОРИИ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НИД)
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