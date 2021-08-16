Лебедев Сергей - Философия и методология науки
Как известно, научная деятельность не сводится только к познанию. Эта деятельность включает в себя когнитивные и социальные коммуникации между учеными, деятельность по применению научного знания (инновационную деятельность), а также обеспечение взаимосвязи между наукой, обществом и культурой. Однако, несомненно, что именно научное исследование, деятельность ученых по построению адекватных и полезных моделей различных аспектов объективной действительности образует сердцевину научной деятельности, качественно отличающуюся ее от всех других видов познавательной и практической деятельности человека. Раскрытие тех познавательных средств, с помощью которых ученые конструируют различные единицы научного знания (факты, законы, гипотезы, модели), а затем обосновывают их как объективное, доказанное, практически полезное и мировоззренчески значимое знание — одна из главных задач как классической, так и современной философии науки.
Рефлексия научно-познавательной деятельности является важной компонентой методологической культуры ученого. Такое знание особенно необходимо начинающим ученым. Оно должно помочь им не только овладеть опытом научного исследования, который наука выработала на протяжении своей предшествующей
истории, но и осознать проблемные точки, трудности и границы этого опыта и его открытость к будущим (и, возможно, радикальным ! ) изменениям. А это требует от ученого выработки творческого подхода к решению методологических проблем в конкретных познавательных ситуациях. Такой подход абсолютно необходим в процессе осуществления современной научно-познавательной деятельности. Дело в том, что реальный исторический опыт методологической рефлексии над научной деятельностью убедительно показывает следующее. Несмотря на наличие разнообразных средств научного познания, выработанных в ходе исторического развития, наука по-прежнему не располагает неким универсальным методом, применение которого гарантированно бы вело к успешному решению всех возникающих в науке проблем. Научный метод - это скорее общее имя для множества различных познавательных средств, которые используются в реальной науке.
истории, но и осознать проблемные точки, трудности и границы этого опыта и его открытость к будущим (и, возможно, радикальным ! ) изменениям. А это требует от ученого выработки творческого подхода к решению методологических проблем в конкретных познавательных ситуациях. Такой подход абсолютно необходим в процессе осуществления современной научно-познавательной деятельности. Дело в том, что реальный исторический опыт методологической рефлексии над научной деятельностью убедительно показывает следующее. Несмотря на наличие разнообразных средств научного познания, выработанных в ходе исторического развития, наука по-прежнему не располагает неким универсальным методом, применение которого гарантированно бы вело к успешному решению всех возникающих в науке проблем. Научный метод - это скорее общее имя для множества различных познавательных средств, которые используются в реальной науке.
Некоего единого золотого методологического ключа, так сказать, универсальной палочки-выручалочки, в науке нет и, видимо, никогда не будет. Конечно, речь при этом не идет о решении стандартных, то есть уже решенных наукой задач. Любая же по-настоящему новая и крупная научная проблема по определению не имеет стандартного решения, а потому всегда требует творческого подхода к поиску средств ее решения.
Лебедев Сергей Александрович - Философия и методология науки - Монография
М.: Академический проект, 2021. — 626 с.
(Университетский учебник).
ISBN 978-5-8291-3828-8
Лебедев Сергей Александрович - Философия и методология науки - Монография - Содержание
НАУКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧЕНОГО
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛГИИ НАУКИ
Глава I. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ
1. Трансценденталистская концепция соотношения философии и науки
2. Позитивистская концепция соотношения философии и науки
3. Антиинтеракционистская концепция
4. Диалектическая концепция взаимосвязи философии и науки
Глава 2. ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ
1. Объект современной философии науки
2. Предмет современной философии науки
Глава 3. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ЕЕ СТРУКТУРА
Глава 4. СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ЕЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
1. Социальный характер научно-познавательной деятельности
2. Инновационный характер современной научной деятельности
ГЛАВА 5. НАУЧНЫЙ МЕТОД: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ
1. Общенаучные методы познания
2. Частнонаучные методы познания
ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
1. Объект научного познания
2. Субъект научного познания
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА НАУКИ И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Глава 1. СТРУКТУРА НАУКИ
1. Наука как особый вид знания
2. Наука как особый вид деятельности
3. Наука как особый социальный институт
4. Наука как основа инновационной системы
5. Наука как подсистема культуры
6. Наука как особый образ жизни
Глава 2. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
1. Понятие научного знания
2. Уровни научного знания
3. Взаимосвязь эмпирического и теоретического знания
4. Единство естественно-научного и социально-гуманитарного знания
5. Структура научного знания в разных областях науки
РАЗДЕЛ III. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: УРОВНЕВДЯ МОДЕЛЬ
Глава 1. МЕТОДЫ ЧУВСТВЕННОГО УРОВНЯ
Глава 2. МЕТОДЫ ЗМПНРИЧЕСКВГВ УРОВНЯ
Глава 3. ПРОБЛЕМА ОПРАВДАНИЯ ИНДУКЦИИ
Глава 4. ОНТОАПГНЯ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ
Глава 5. МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Глава 6. МЕТОДЫ МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Глава 7. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУКИ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
РАЗДЕЛ IV. НАУЧНАЯ ИСТИНА И ЕЕ КРИТЕРИИ
Глава 1. НАУЧНАЯ ИСТИНА: СУЩНОСТЬ Н СТРУКТУРА
1. Концепции научной истины
2. Природа научной истины
3. Когнитивная система отсчета
Глава 2. ИСТИННОСТЬ ЧУВСТВЕННОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И НАУКЕ
1. Истинность чувственного знания в науке
2. Истинность эмпирического знания в науке
Глава 3. ИСТИННОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЗНАНІЯ
1. Истиннос ть аксиом и теорем
2. Истинность научной теории
3. Истинность частных и общих теорий
Глава 4. ИСТИННОСТЬ МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
1. Истинность парадигмальных теорий
2. Истинность научной картины мира
3. Истинность идеалов и норм научного познания
РАЗДЕЛ V. РАЗВИТИЕ НАУКИ И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Глава 1. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ НАУКИ
Глава 2. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ, НЕКЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ
Глава 3. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ НАУКИ И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
1. Кумулятивизм и антикумулятивизм
2. Интернализм и экстернализм
РАЗДЕЛ VI. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
Глава 2. ПОЗИТИВИСТКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФИИ И МОТОДОЛОГИИ НАУКИ
1. Первый позитивизм, или эмпирико-индуктивизм
2. Второй позитивизм: эмпириокритицизм и конвенционализм
3. Третий позитивизм, или логический эмпиризм
Глава 3. ПОСТПОЗИТИВИЗМ
1. Антииндуктивизм, фальсификационизм и фаллибилизм К. Поппера
2. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса
3. Методологический анархизм Фейерабенда
Глава 4. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПОЗИТИВНО-ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
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