Лебедев Сергей - Философия и методология науки

Как известно, научная деятельность не сводится только к познанию. Эта деятельность включает в себя когнитивные и социальные коммуникации между учеными, деятельность по применению научного знания (инновационную деятельность), а также обеспечение взаимосвязи между наукой, обществом и культурой. Однако, несомненно, что именно научное исследование, деятельность ученых по построению адекватных и полезных моделей различных аспектов объективной действительности образует сердцевину научной деятельности, качественно отличающуюся ее от всех других видов познавательной и практической деятельности человека. Раскрытие тех познавательных средств, с помощью которых ученые конструируют различные единицы научного знания (факты, законы, гипотезы, модели), а затем обосновывают их как объективное, доказанное, практически полезное и мировоззренчески значимое знание — одна из главных задач как классической, так и современной философии науки.

Рефлексия научно-познавательной деятельности является важной компонентой методологической культуры ученого. Такое знание особенно необходимо начинающим ученым. Оно должно помочь им не только овладеть опытом научного исследования, который наука выработала на протяжении своей предшествующей

истории, но и осознать проблемные точки, трудности и границы этого опыта и его открытость к будущим (и, возможно, радикальным ! ) изменениям. А это требует от ученого выработки творческого подхода к решению методологических проблем в конкретных познавательных ситуациях. Такой подход абсолютно необходим в процессе осуществления современной научно-познавательной деятельности. Дело в том, что реальный исторический опыт методологической рефлексии над научной деятельностью убедительно показывает следующее. Несмотря на наличие разнообразных средств научного познания, выработанных в ходе исторического развития, наука по-прежнему не располагает неким универсаль ным методом, применение которого гарантированно бы вело к успешному решению всех возникающих в науке проблем. Научный метод - это скорее общее имя для множества различных познавательных средств, которые используются в реальной науке.