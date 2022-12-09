Церковно-историческая наука в нашем Отечестве по своему развитию и успехам стоит на незначительной высоте. Она далеко остается позади церковно-исторической науки Запада — не только позади первенствующих западных национальностей: немецкой, французской, английской, но уступает по своему значению и национальностям второстепенным — итальянской, шведско-норвежской.

Одной из главных причин такого явления нужно признать слишком позднее включение церковно-исторической науки в состав прочих богословских наук, преподававшихся в русских духовных школах. В то время как на Западе давно уже ввели церковно-историческую науку в программу богословских школ, у нас едва начали помышлять о том же; и на первых порах взялись за это дело апатично, без всякой энергии.

А между тем церковно-историческая наука, как и всякая другая серьезная наука, может достигать надлежащего роста и развития только в связи с тем, как она поставлена и изучается в соответствующих школах.

Алексей Петрович Лебедев - «Великий и в малом...»: Исследования по истории Русской Церкви и развития церковно-исторической науки

(Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»)

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2005. — 384 с.

ISBN 5-89740-115-9

Алексей Петрович Лебедев - «Великий и в малом...»: Исследования по истории Русской Церкви и развития церковно-исторической науки - Содержание

Вступительная лекция по истории Церкви, прочитанная в Императорском Московском университете, 11 октября 1895 г.

Два пионера церковно-исторической науки у нас и немногие сведения о жребиях их преемников

Взгляд на условия развития церковно-исторической науки у нас

«Великий и в малом...» Московский митрополит Филарет

В защиту Филарета, митрополита Московского, от нападок историка С. М. Соловьева

Об участии мирян на соборах (Историческая справка)

Уроки и примеры из истории древних соборов — применительно к предстоящему Всероссийскому собору

Зачем бы нам нужен патриарх? (Из университетских лекций 1906 г.)

Русский византист на служении церковно-исторической науке

Преосвященный Порфирий Успенский (По поводу столетия со дня его рождения: 1804-1904 гг.)

Иван Данилович Мансветов †

Критико-библиографическая заметка. По поводу «Истории христианской Церкви», составленной применительно к семинарской программе по этой науке (Смирнов Е. Рязань, 1872. Выпуски I и II)