Ветхозаветное учение во времена патриархов - Алексей Лебедев

Историко-догматическое изложение ветхозаветного вероучения в отечественной богословской литературе представляет первый опыт так называемого (на западе) Библейского Богословия. В текущем столетии в западной богословской литературе наука Библейского Богословия достигла значительного развития. Задача и цель библейско-богословских исследований в разные времена определялись различно. В начале на библейско-богословские труды на западе смотрели, как на собрание доказательств истинной веры из священного Писания Ветхого и Нового завета, или как на популярное изложение христианского догматического учения, в духе и порядке Библии и языком библейским, в отличие от систем церковного вероучения. В этом виде Библейское Богословие имело характер вообще Библейской Догматики. Но это направление не могло вполне соответствовать задачам и цели библейско-богословских исследований. Библейская Догматика предполагает искусственную группировку содержащегося в Библии догматического материала. Между тем, Библия не представляет систематического целого. Истины вероучения выражаются в ней не в систематическом порядке, а по поводу тех или других событий в истории спасения. Только в целом составе Библия представляет строгую систему, излагающую одни и те же вечно неизменные истины веры, постепенно раскрываемая в разнообразии внешних форм выражения, соответственно истории спасения и утверждению царства Божия на земле. Поэтому, при изложении содержащегося в Библии вероучения всего лучше утверждаться на исторической почве и, соответственно тем или другим эпохам в истории спасения, определять степень и характер раскрытия богооткровенного учения. Богослов - историк должен войти в дух и истинный смысл библейского вероучения, указать собственное место и значение каждой исторической эпохи в его раскрытии С точки зрения высшего богословского созерцания представить цельное историко-догматическое изложение богооткровенных истин. Цель и задача этих исследований должны состоять в том, чтобы те внешние формы выражения, в разнообразии которых догматические истины раскрываются в Библии, были приведены к существенному единству их содержания, и таким образом в добываемом из Библии разнообразном материале было указано лежащее в его основании всегда одинаковое и вечно неизменное богооткровенное учение.



С этой точки зрения в позднейшее время па библейско-богословские исследования на западе стали смотреть, как на историко-генетическое представление религии, содержащейся в канонических, писаниях ветхого (или нового) завета), или как на особую науку Библейского Богословия, которая должна представить откровенную религию исторически, во времена её образования. Но это определение весьма обширно. Оно обнимает собою все откровенное учение ветхозаветной и новозаветной религии, не только догматическое, но в нравственное, а равно и относящееся к внешним формам богопочтения и обрядовым постановлениям. Соответственно своей частной цели, мы ограничиваем предмет своего исследования только тем, что относится к вероучению или догматам веры, и потому определяем его, как «историко-догматическое изложение ветхозаветного библейского вероучения», отделяя в частности времена патриархов.

Лебедев Алексей, Ветхозаветное учение во времена патриархов - Опыт историко-догматического изложения

С.-Петербург, 1886 г. - 291 с.

Книга в старом правописании



Современная западная наука Библейского Богословия своим началом и развитием обязана, главным образом, протестантству.· Исторический ход её развития может быть разделен на два главные периода: с XVII века де конца XVIII—период подготовительных трудов, и с конца XVIII века до настоящего времени — период тщательной и всесторонней научной разработки.



Лютер и его последователи, восставая против формализма схоластики и догматической доктрины римской церкви, признали одно священное Писание истинно подлинным и верным источником откровения и нормою для суждения о всяком догматическом учены. Истинный смысл священного Писания, по их понятию, для всякого должен быть вполне ясен, если наперед будут даны верные указания об особенностях языка священных писателей и об исторических обстоятельствах происхождения тех или других священно-библейских книг.

Таким образом, протестантство, вместе с основным своим стремлением освободиться от схоластики церковной католической догматики, давало живейшее побуждение к тому, чтобы углубляться собственно в библейское вероучение и смотреть на него не как на одну букву откровения, но как на исторический предмет раскрывающейся соответственно планам божественного домостроительства о спасении людей и личным особенностям языка и времени жизни священно-библейских писателей.

Первое движение к исторической разработке библейского вероучения в течении XVII века выразилось в появлении многочисленных комментариев на священное Писание. Таковы, например : толкования самого Лютера и особенно Меланхтона в его знаменитых Loci, а также — Цвингли и Кальвина). По образцу, данному Меланхтоном, стали появляться многочисленные loci, которые прилагались к каждому трактату или параграфу (locus) в догматике, в качестве доказательств из священного Писания.

Но в этих loci первоначальная идея историке-догматического изложения библейского учения мало но малу утратилась и для доказательств дерковно-догматических определений безразлично стали пользоваться теми или другими местами священного Писания ветхого и нового завета, без всякого внимания к их историческому значению и тому подлинному смыслу, какой они имеют в Библии. Составлявшиеся в этом духе loci стали даже напоминать сентенции средневековых схоластиков, с их казуистикою и разными дефинициями. Таковы, например, „Locи theologici“: Штригеля, Хемнитца, Гасфенреффера и особенно Герарда, Каликста и Швейцера.



Возвращение ко временам схоластики не замедлило вызвать· реакцию в среде протестантства. Первая, хотя и не внолне удачная попытка к этому обнаружилась во второй половине ΧVΙΙ века в федеральном богословии Кокцея. В основании своего богословия Кокцей полагает идею двоякого союза между Богом и человеком: союз природы в Адаме, в состоянии невинности, и союз благодати после падения, и затем последний разделяет· на три периода: перед законом, во времена закона и со времени Евангелия. Заслуга Кокцея состоит в том, что он возвратил догматическую систему к ее первоисточнику в Библии. Но искусственная параллелизация периодов в раскрытии откровенного учения не осталась без вредных последствий. Она привела последователей Кокцея к произвольному определению истории спасения.