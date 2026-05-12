Лебединская - Джаина-йога
Книга Ольги Лебединской «Джаина-йога. История. Теория. Практика» (2006) представляет собой уникальное для постсоветского пространства исследование одной из самых закрытых и древних систем духовного самосовершенствования — джайнизма. Автор, будучи сертифицированным инструктором и практическим психологом, объединяет академический историко-философский анализ с живым практическим опытом, полученным непосредственно от духовных лидеров джайнской общины Индии, включая Ачарью Махапрагью. Работа раскрывает джайна-йогу не просто как систему физических упражнений, а как целостный метод саморегуляции, направленный на очищение души от кармических наслоений и достижение гармонии через ненасилие (ахимсу).
Особое внимание в книге уделено Прекша-медитации — современной методике, которая адаптирует многотысячелетний опыт аскетов-шраманов для современного человека. Автор подробно описывает стадии этой практики: от глубокой релаксации (кайотцарга) до работы с психическими центрами и цветами ауры (лешья-гьян). Издание ценно тем, что предлагает конкретные техники для решения повседневных проблем: снятия стресса, укрепления памяти и даже борьбы с зависимостями, при этом подчеркивая универсальность джайна-йоги, которая доступна представителям любых вероисповеданий.
Лебединская О.Я. - Джаина-йога. История. Теория. Практика
М.: ИНП ООО «Золотой теленок», 2006. — 320 с., илл.
ISBN 5-88257-080-8.
Лебединская О.Я. - Джаина-йога. История. Теория. Практика - Содержание
История и корни: Исследование истоков джайнизма, преемственности учений тиртханкаров и развития общины.
Метафизика и карма: Детальный разбор философии души (джива), классификация видов кармы (омрачающей и неомрачающей) и механизмов её притока и остановки.
Теория страстей и инстинктов: Анализ влияния гнева, гордыни и жадности на духовный прогресс; понятие о гунастханах (стадиях развития души).
Практическое руководство (Прекша-медитация): Пошаговые инструкции по релаксации, дыхательным техникам (пранаяма), концентрации на психических центрах (чайтани-кэндра) и созерцанию цветов.
Терапевтические практики: Специальные медитации на устранение физических недугов, развитие воли, очищение эмоций и обретение бесстрашия.
Символика и быт: Разъяснение значения джайнских символов (включая свастику как символ благоденствия), праздников и этических норм поведения мирян и монахов.
No comments yet. Be the first!