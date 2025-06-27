Lectio divina для щоденного життя - Євангеліє від Марка
Найдавнішим євангелієм є Євангеліє від Марка, яке було написане грецькою мовою близько 70-го року після народження Христа. За свідченням Папія, евангелист Марко був учнем Павла (пор. Ді 12,12-25; 13,5-13; 15,27-39) і перекладачем Петра (пор. ІПт 5,13) та написав своє євангеліє в Римі. Тема його розповіді - радісна новина, що Ісус Христос є Сином Божим, Месією - спасителем світу (пор. Мр 1,1; 15,39). Він розповідає про життя Ісуса Христа, пов’язуючи разом історичну подію, що починається від проповіді Івана Хрестителя і завершується смертю та воскресінням Ісуса, і катехитично-керигматичний аспект, який показує шлях віри, де читача поступово вводять у розуміння, ким є Ісус, а ким учень, і як він може іти слідом за Учителем із Назарету, щоб здобути досвід життя.
Це євангеліє, що багато прислужилося для богослов'я, вважається також «євангелієм катехумена» - того, хто перебуває у пошуку ідентичності Господа, щоб розкрити його особу, його людськість і божество. З огляду на розвиток розповіді, у структурі Євангелія від Марка зазвичай виділяють дві великі частини, яким передує пролог (1,1-13) і після яких слідує епілог (16,9-20). Перша частина поступово розкриває тему таїнства Месії (1,14-8,30); друга частина зосереджується на таїнстві Сина людського, який прямує на хрест (8,31-16,8).
Є два ключові питання, на які Марко має намір відповісти у своєму євангелії. Перше - постать Ісуса, присутність його Царства у світі і закони, на яких воно базується. Друге - ким є учень і як він має слідувати за Учителем. Кожне з чотирьох євангелій ставить в центрі постать Ісуса, щоб кожна людина, ставши учнем, могла пізнати Його і слідувати за Ним його дорогою. Читаючи Євангеліє від Марка, бачимо, що евангелист не лише передає слова та описує дії Ісуса, але також показує, як по-різному реагують на це люди з натовпу, супротивники і, особливо, учні та як це змінює їх ставлення до Господа. Те саме стосується і приймання його слова, його стилю життя, і як наслідок, формування позиції віри/невіри, яку навчання Учителя провокує в серці своїх слухачів.
Lectio divina для щоденного життя - Євангеліє від Марка
за ред. Дж. Дзевіні і П. Джордано Кабри
пер. з іт. Т. Окіс, О. Бодак
Львів: Свічадо, 2016, 424 с.
ISBN 978-966-395-969-6
Lectio divina для щоденного життя - Євангеліє від Марка - Зміст
Вступ. ЯК ЧИТАТИ ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА
- ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ (Мр 1,1-8)
- У ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ (Мр 1,7-11)
- «НАВЕРНЕННЯ» - КОД ДОСТУПУ ДО НОВИХ ЧАСІВ (Мр 1,12-15)
- ЕПІДЕМІЯ СВІДЧЕННЯ (Мр 1,14-20)
- СИЛЬНЕ СЛОВО (Мр 1,21-28)
- РУКА ДОПОМОГИ, ЩОБ ПОСТАВИТИ НА НОГИ (Мр 1,29-39)
- ЗАРАЖЕННЯ, ЩО СПАСАЄ (Мр 1,40-45)
- ЧОЛОВІК, ЗЦІЛЕНИЙ ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ (Мр 2,1-12)
- УСІ НА ЖНИВА (Мр 2,13-17)
- ГАРАНТОВАНА НОВИЗНА (Мр 2,18-22)
- СУБОТА - ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ І СОПРИЧАСТЯ (Мр 2,23-28)
- ЛЮДИНА У ЦЕНТРІ (Мр 3,1-6)
- НА БОЦІ ЗНЕДОЛЕНИХ (Мр 3,7-12)
- ПОКЛИКАНІ ТВОРИТИ І ДАРУВАТИ ПРИЧАСТЯ ЖИТТЯ (Мр 3,13-19)
- НОВА РОДИНА (Мр 3,20-35)
- НАСІННЯ, ЩО ДАЄ ПЛОДИ ДЛЯ ЖИТТЯ ВІЧНОГО (Мр 4,1-20)
- ПОВІДОМЛЕННЯ МОРЕПЛАВЦЯМ! (Мр 4,21-25)
- ДОЗВОЛЬМО СЕБЕ ВРАЗИТИ І ЗДИВУВАТИ (Мр 4,26-34)
- ВИЗВОЛЕНІ ВІД СТРАХУ (Мр 4,35-41)
- ВІД БАГАТЬОХ - ДО ОДНОГО, ВІД ОДНОГО - ДО ЄДИНОГО (Мр 5,1-20)
- ГОСПОДЬ ЖИТТЯ (Мр 5,21-43)
- НЕГОТОВНІСТЬ ЗУСТРІТИСЯ ПОХОДИТЬ ВІД БРАКУ ЗНАННЯ (Мр6,1-6)
- НА ЗАВДАННІ (Мр 6,7-13)
- ЗАПРОШЕННЯ НА БАЛ (Мр 6,14-29)
- СПОГЛЯДАЛЬНИЙ ВИМІР ЖИТТЯ (Мр 6,30-34)
- ДОСТАТНЬО ДЛЯ ВСІХ (Мр 6,35-44)
- НІЧ З ПРОБЛИСКАМИ СВІТЛА (Мр 6,45-52)
- БЛАГОДІЙНИК І БЛАГОДІЙНИКИ (Мр 6,53-56)
- ЗАЧАРОВАНІ ІСТИНОЮ (Мр 7,1-23)
- В ЦЕРКВІ НЕМАЄ ЧУЖИНЦІВ (Мр 7,24-30)
- ЗДАТНІ ЧУТИ І ГОВОРИТИ (Мр 7,31-37)
- ПРИЙШЛИ ЗДАЛЕКУ, ЩОБ СІСТИ ЗА ОДИН СТІЛ (Мр 8,1-10)
- НЕМА БІЛЬШ ГЛУХОГО... (Мр 8,11-13)
- ВМІННЯ ДИВУВАТИСЯ (Мр 8,14-21)
- ЗРОСТАННЯ У ВІРІ (Мр 8,22-26)
- ЛИШЕ ВУЗЬКА ДОРОГА ВЕДЕ НА ВЕРШИНУ (Мр 8,27-33)
- УМОВИ ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ З НИМ (Мр 8,34-9,1)
- ЗДІЙСНЕННЯ МРІЇ (Мр 9,2-13)
- СИЛА МОЛИТВИ З ДОВІР’ЯМ (Мр 9,14-29)
- У ЄРУСАЛИМ НА СВЯТКУВАННЯ ПРАВДИВОЇ ВЕЛИЧІ (Мр 9,30-37)
- УПОВНОВАЖЕНИЙ, НАВІТЬ БЕЗ «ПОСВІДЧЕННЯ» (Мр 9,38-40)
- ЛЮДИНА, ЯКУ ЗАСТЕРЕГЛИ, ВЖЕ НА ПІВШЛЯХУ ДО СПАСІННЯ (Мр 9,41-50)
- ПОДРУЖЖЯ: ЛЮБОВ ПРАВДИВА, БО ДОВГОВІЧНА (Мр 10,1-12)
- ДІТИ - МАЛІ ВЕЛИКІ ЛЮДИ (Мр 10,13-16)
- ІСТИННЕ БАГАТСТВО (Мр 10,17-31)
- У ШКОЛІ ДИЯКОНИ (Мр 10,32-45)
- БАЧИТИ ТАК ДОБРЕ, ЯК СЛІПИЙ (Мр 10,46-52)
- БЛАЖЕННИЙ ВІСЛЮК! (Мр 11,1-10)
- ПОРА ВРОЖАЮ ПОВСЯКЧАС (Мр 11,11-26)
- МУДРІ ЗАПИТАННЯ, ЩОБ ОТРИМАТИ НАЛЕЖНІ ВІДПОВІДІ (Мр 11,27-33)
- ЖИТТЯ: НАСТІЙЛИВЕ «ПОПРИ ВСЕ...» (Мр 12,1-12)
- НЕ «АБО..., АБО...», А РАДШЕ «І..., І...» (Мр 12,13-17)
- ДАР ЖИТТЯ (Мр 12,18-27)
- ДИВОВИЖНО: ДВА В ОДНОМУ! (Мр 12,28-34)
- НОВЕ СВІТЛО НА ІДЕНТИЧНІСТЬ ІСУСА (Мр 12,35-37)
- ІСТИННЕ БАГАТСТВО (Мр 12,38-44)
- НЕ ДАТИ, А ДАНІ; НЕ ЧАС, А ЖИТТЄВИЙ ВИБІР (Мр 13,1-23)
- ДЕ ПРИСТАНЬ ДЛЯ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА? (Мр 13,24-32)
- ХТО ЧУВАЄ І ЧЕКАЄ, ТОЙ ЛЮБИТЬ (Мр 13,33-37)
- МИ ПОТРЕБУЄМО ХРИСТА (Мр 14,1-15,47)
- ЗАПРОШЕНІ НА БЕНКЕТ ВІЧНОСТІ (Мр 14,12-16.22-26)
- ЗДИВУВАННЮ НЕМАЄ КІНЦЯ (Мр 16,1-8)
- СВІТЛО МІСІЇ СЯЄ НАД ХМАРАМИ СУМНІВУ (Мр 16,9-15)
- Я ЗАВЖДИ З ВАМИ (Мр 16,15-20)
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