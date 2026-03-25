Лега - История западной философии - В 2 частях

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Виктор Петрович Лега - История западной философии - В 2 частях

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 14-402-0158

Виктор Петрович Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть I - Античность - Средневековье - Возрождение

В. П. Лега. — 3-е изд., доп. и перераб.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 544 с.

ISBN 978-5-7429-0915-6

Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть I - Античность - Средневековье - Возрождение - Содержание

Введение

  • Задачи изучения философии - Метод изучения философии - Предмет философии

Раздел первый АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава I. Возникновение философии

    • § 1. Философия и мифология - § 2. Религии Древней Греции - § 3. Семь мудрецов

  • Глава II. Досократовская философия

    • § 1. Милетская школа - Фалес - Анаксимандр - Анаксимен - §2. Пифагор - § 3. Гераклит - § 4. Элейская школа - Ксенофан - Парменид - Зенон Элейский - § 5. Эмпедокл - § 6. Анаксагор - § 7. Древнегреческий атомизм - Учение об атомах - Учение о причинности - Теория познания - Этика

  • Глава III. Классическая греческая философия

    • § 1. Софисты - § 2. Сократ - § 3. Сократические школы - §4. Платон - § 5. Аристотель

  • Глава IV. Эллинистическая философия

    • § 1. Общая характеристика - § 2. Эпикур - § 3. Стоицизм - § 4. Античный скептицизм - § 5. Плотин - § 6. Поздний неоплатонизм

Раздел второй СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава I. Патриотическая философия

    • § 1. Понятие средневековой философии - § 2. Филон Александрийский - § 3. Иустин Философ - § 4. Татиан - § 5. Климент Александрийский - § 6. Тертуллиан - §7. Ориген - § 8. Блаженный Августин - § 9. Дионисий Ареопагит - § 10. Иоанн Скот Эриугена

  • Глава II. Схоластика

    • § 1. О понятии схоластики - § 2. Беренгарий - § 3. Петр Дамиани - § 4. Ансельм Кентерберийский - §5. Петр Абеляр - § 6. Шартрская школа - § 7. Бернард Клервоский - § 8. Сен-Викторская школа - § 9. Арабская философия - § 10. Еврейская философия - § 11. Католицизм в XIII в - § 12. Латинский аверроизм. Сигер Брабантский - § 13. Альберт Великий - § 14. Фома Аквинский - § 15. Бонавентура - § 16. Роджер Бэкон - § 17. Иоанн Дуне Скот - § 18. Уильям Оккам

  • Раздел третий ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

    • § 1. Причины возникновения Ренессанса - § 2. Данте Алигьери - § 3. Ренессансный гуманизм - § 4. Флорентийская платоновская Академия - § 5. Николай Кузанский - § 6. Никколо Макиавелли - § 7. Пьетро Помпонацци - § 8. Эразм Роттердамский - § 9. Мишель Монтень - § 10. Наука и натурфилософия в XVI веке - §11. Джордано Бруно

Литература

Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть II - Новое время - Современная западная философия

Раздел четвертый ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

  • Вместо предисловия

  • Глава I. Философия XVII в. Возникновение науки Нового времени

    • § 1. Галилео Галилей - § 2. Фрэнсис Бэкон - § 3. Рене Декарт - § 4. Блез Паскаль - § 5. Бенедикт Спиноза - § 6. Томас Гоббс - § 7. Джон Локк - § 8. Готфриг Вильгельм Лейбниц - § 9. Джордж Беркли - § 10. Давид Юм

  • Глава II. Французское Просвещение

    • § 1. Пьер Бейль - §2. Жан Мелье - § 3. Шарль Луи Монтескье - § 4. Вольтер - §5. Жан-Жак Руссо - § 6. Французские материалисты

  • Глава III. Немецкая классическая философия

    • § 1. Иммануил Кант - § 2. Иоганн Готлиб Фихте - § 3. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - § 4. Романтизм - § 5. Георг Вильгельм Фридрих Гегель - § 6. Людвиг Фейербах

Раздел пятый СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

  • Глава I. Позитивизм

    • § 1. ОгюстКонт - § 2. Эмпириокритицизм - § 3. Неопозитивизм - § 4. Постпозитивизм

  • Глава II. Марксизм

    • § 1. Диалектический материализм - § 2. Исторический материализм - § 3. Критика марксизма - § 4. Учение о религии

  • Глава III. Неокантианство

    • § 1. Марбургская школа - § 2. Баденская школа

  • Глава IV. Абсолютный идеализм

  • Глава V. Философия жизни

    • § 1. Фридрих Ницше - § 2. Вильгельм Дильтей - § 3. Анри Бергсон - § 4. Освальд Шпенглер

  • Глава VI. Феноменология Эдмунда Гуссерля

    • § 1. Критика психологизма - § 2. Феноменология - § 3. Пересмотр взглядов

  • Глава VII. Экзистенциализм

    • § 1. Серен Кьеркегор - § 2. Современный экзистенциализм

  • Глава VIII. Психоанализ

    • § 1. Основы философии Фрейда - § 2. Неофрейдизм

  • Глава IX. Франкфуртская школа

  • Глава Х. Неотомизм

    • § 1. Возникновение неотомизма - §2. Вера и разум - § 3. Онтология - § 4. Учение о человеке

  • Глава XI. Философская антропология

  • Глава XII. Персонализм

Литература

