Лега - История западной философии - В 2 частях
Виктор Петрович Лега - История западной философии - В 2 частях
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 14-402-0158
Виктор Петрович Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть I - Античность - Средневековье - Возрождение
В. П. Лега. — 3-е изд., доп. и перераб.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 544 с.
ISBN 978-5-7429-0915-6
Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть I - Античность - Средневековье - Возрождение - Содержание
Введение
Задачи изучения философии - Метод изучения философии - Предмет философии
Раздел первый АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Глава I. Возникновение философии
§ 1. Философия и мифология - § 2. Религии Древней Греции - § 3. Семь мудрецов
Глава II. Досократовская философия
§ 1. Милетская школа - Фалес - Анаксимандр - Анаксимен - §2. Пифагор - § 3. Гераклит - § 4. Элейская школа - Ксенофан - Парменид - Зенон Элейский - § 5. Эмпедокл - § 6. Анаксагор - § 7. Древнегреческий атомизм - Учение об атомах - Учение о причинности - Теория познания - Этика
Глава III. Классическая греческая философия
§ 1. Софисты - § 2. Сократ - § 3. Сократические школы - §4. Платон - § 5. Аристотель
Глава IV. Эллинистическая философия
§ 1. Общая характеристика - § 2. Эпикур - § 3. Стоицизм - § 4. Античный скептицизм - § 5. Плотин - § 6. Поздний неоплатонизм
Раздел второй СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
Глава I. Патриотическая философия
§ 1. Понятие средневековой философии - § 2. Филон Александрийский - § 3. Иустин Философ - § 4. Татиан - § 5. Климент Александрийский - § 6. Тертуллиан - §7. Ориген - § 8. Блаженный Августин - § 9. Дионисий Ареопагит - § 10. Иоанн Скот Эриугена
Глава II. Схоластика
§ 1. О понятии схоластики - § 2. Беренгарий - § 3. Петр Дамиани - § 4. Ансельм Кентерберийский - §5. Петр Абеляр - § 6. Шартрская школа - § 7. Бернард Клервоский - § 8. Сен-Викторская школа - § 9. Арабская философия - § 10. Еврейская философия - § 11. Католицизм в XIII в - § 12. Латинский аверроизм. Сигер Брабантский - § 13. Альберт Великий - § 14. Фома Аквинский - § 15. Бонавентура - § 16. Роджер Бэкон - § 17. Иоанн Дуне Скот - § 18. Уильям Оккам
Раздел третий ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
§ 1. Причины возникновения Ренессанса - § 2. Данте Алигьери - § 3. Ренессансный гуманизм - § 4. Флорентийская платоновская Академия - § 5. Николай Кузанский - § 6. Никколо Макиавелли - § 7. Пьетро Помпонацци - § 8. Эразм Роттердамский - § 9. Мишель Монтень - § 10. Наука и натурфилософия в XVI веке - §11. Джордано Бруно
Литература
Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть II - Новое время - Современная западная философия
Раздел четвертый ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Вместо предисловия
Глава I. Философия XVII в. Возникновение науки Нового времени
§ 1. Галилео Галилей - § 2. Фрэнсис Бэкон - § 3. Рене Декарт - § 4. Блез Паскаль - § 5. Бенедикт Спиноза - § 6. Томас Гоббс - § 7. Джон Локк - § 8. Готфриг Вильгельм Лейбниц - § 9. Джордж Беркли - § 10. Давид Юм
Глава II. Французское Просвещение
§ 1. Пьер Бейль - §2. Жан Мелье - § 3. Шарль Луи Монтескье - § 4. Вольтер - §5. Жан-Жак Руссо - § 6. Французские материалисты
Глава III. Немецкая классическая философия
§ 1. Иммануил Кант - § 2. Иоганн Готлиб Фихте - § 3. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - § 4. Романтизм - § 5. Георг Вильгельм Фридрих Гегель - § 6. Людвиг Фейербах
Раздел пятый СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Глава I. Позитивизм
§ 1. ОгюстКонт - § 2. Эмпириокритицизм - § 3. Неопозитивизм - § 4. Постпозитивизм
Глава II. Марксизм
§ 1. Диалектический материализм - § 2. Исторический материализм - § 3. Критика марксизма - § 4. Учение о религии
Глава III. Неокантианство
§ 1. Марбургская школа - § 2. Баденская школа
Глава IV. Абсолютный идеализм
Глава V. Философия жизни
§ 1. Фридрих Ницше - § 2. Вильгельм Дильтей - § 3. Анри Бергсон - § 4. Освальд Шпенглер
Глава VI. Феноменология Эдмунда Гуссерля
§ 1. Критика психологизма - § 2. Феноменология - § 3. Пересмотр взглядов
Глава VII. Экзистенциализм
§ 1. Серен Кьеркегор - § 2. Современный экзистенциализм
Глава VIII. Психоанализ
§ 1. Основы философии Фрейда - § 2. Неофрейдизм
Глава IX. Франкфуртская школа
Глава Х. Неотомизм
§ 1. Возникновение неотомизма - §2. Вера и разум - § 3. Онтология - § 4. Учение о человеке
Глава XI. Философская антропология
Глава XII. Персонализм
Литература
