В переломные периоды истории человечества, когда рушатся старые устои, а новые еще не созданы и не осознаны, философия обращает более пристальное внимание на человека. Рост интереса к антропологическим проблемам характерен и для времен Сократа и Платона, когда происходил переход от полисного устройства (городов-государств) к империи, и для времен Плотина, жившего в период развала Римской империи и распространения христианства, и для эпохи Возрождения, и особенно для современного мира. Поэтому все эти эпохи объединяет невидимая связь, так что для нашего времени наиболее интересными и, можно сказать, современными философами являются Сократ, Платон и Плотин. Их философские учения и опыт в попытках найти объяснения причин современных им кризисов (прежде всего, кризиса человека) могут зачастую помочь нам гораздо больше, чем писания многих современных нам аналитиков. Обращение к мыслям древних философов тем 60- лее интересно и полезно для нас, что христианская Церковь также давала свою оценку многим анализируемым этими философами процессам и учениям, используя и критикуя их положения. Опыт отцов Церкви в обращении к философским учениям древности может помочь и нам в осмыслении многих проблем, стоящих перед современным миром.

Проблема человека в философии всегда связывается с именем Сократа. Общеизвестно, что именно он повернул философию лицом к человеку. Начиная с Сократа, философия главной своей задачей ставит изучение человека, и отныне любое философское учение в качестве своей конечной цели видит решение антропологических проблем. Онтологические, гносеологические, логические и другие философские проблемы решаются, чтобы прежде всего дать ответ на вопрос: как человеку жить в этом мире? Поэтому в эпоху эллинизма неизбежен был крен в философский индивидуализм, преувеличенное отношение к эмпирическому человеческому субъекту, что было характерно и для эпикурейства, и для стоицизма.

Виктор Петрович Лега – Философия Плотина и патристика - Взгляд с точки зрения современной православной апологетики

Плотин, патристика и современность – Апологетические очерки

М., Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002. – 126 с.

ISBN 5-7429-0175-5

Виктор Петрович Лега – Плотин – патристика и современность - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ФИЛОСОФИЯ ПЛОТИНА КАК УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

1. Современные исследования философии Плотина

2. Основная проблема плотиновской философии

3. Учение о душе

4. Эгология: ключ к философии Плотина

5 Проблема человека

6. Человек умопостигаемый и человек чувственный

II. ФИЛОСОФИЯ ПЛОТИНА И ПАТРИСТИКА

1. Святые отцы и учители Церкви о Плотине

2. Проблема человека в христианстве и современном мире

III. АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

1. Учение о теле

2. Философское и богословское понимание личности человека

3. Скептицизм и христианство

4. Христианство как истинная религия

5. Вера и разум

6. О доказательствах бытия Бога

7. О христианских основаниях духовности и культуры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН