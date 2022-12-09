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Лега – Философия Плотина и патристика

Виктор Петрович Лега – Философия Плотина и патристика
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
В переломные периоды истории человечества, когда рушатся старые устои, а новые еще не созданы и не осознаны, философия обращает более пристальное внимание на человека. Рост интереса к антропологическим проблемам характерен и для времен Сократа и Платона, когда происходил переход от полисного устройства (городов-государств) к империи, и для времен Плотина, жившего в период развала Римской империи и распространения христианства, и для эпохи Возрождения, и особенно для современного мира. Поэтому все эти эпохи объединяет невидимая связь, так что для нашего времени наиболее интересными и, можно сказать, современными философами являются Сократ, Платон и Плотин. Их философские учения и опыт в попытках найти объяснения причин современных им кризисов (прежде всего, кризиса человека) могут зачастую помочь нам гораздо больше, чем писания многих современных нам аналитиков. Обращение к мыслям древних философов тем 60- лее интересно и полезно для нас, что христианская Церковь также давала свою оценку многим анализируемым этими философами процессам и учениям, используя и критикуя их положения. Опыт отцов Церкви в обращении к философским учениям древности может помочь и нам в осмыслении многих проблем, стоящих перед современным миром.
Проблема человека в философии всегда связывается с именем Сократа. Общеизвестно, что именно он повернул философию лицом к человеку. Начиная с Сократа, философия главной своей задачей ставит изучение человека, и отныне любое философское учение в качестве своей конечной цели видит решение антропологических проблем. Онтологические, гносеологические, логические и другие философские проблемы решаются, чтобы прежде всего дать ответ на вопрос: как человеку жить в этом мире? Поэтому в эпоху эллинизма неизбежен был крен в философский индивидуализм, преувеличенное отношение к эмпирическому человеческому субъекту, что было характерно и для эпикурейства, и для стоицизма.

Виктор Петрович Лега – Философия Плотина и патристика - Взгляд с точки зрения современной православной апологетики

Плотин, патристика и современность – Апологетические очерки
М., Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002. – 126 с.
ISBN 5-7429-0175-5

Виктор Петрович Лега – Плотин – патристика и современность - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ФИЛОСОФИЯ ПЛОТИНА КАК УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
  • 1. Современные исследования философии Плотина
  • 2. Основная проблема плотиновской философии
  • 3. Учение о душе
  • 4. Эгология: ключ к философии Плотина
  • 5 Проблема человека
  • 6. Человек умопостигаемый и человек чувственный
II. ФИЛОСОФИЯ ПЛОТИНА И ПАТРИСТИКА
  • 1. Святые отцы и учители Церкви о Плотине
  • 2. Проблема человека в христианстве и современном мире
III. АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
  • 1. Учение о теле
  • 2. Философское и богословское понимание личности человека
  • 3. Скептицизм и христианство
  • 4. Христианство как истинная религия
  • 5. Вера и разум
  • 6. О доказательствах бытия Бога
  • 7. О христианских основаниях духовности и культуры
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Views 334
Rating 5.0 / 5
Added 09.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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