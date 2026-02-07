Патриография была, таким образом, лишь частью более обширной традиции локального историописания, которая существовала как альтернатива всеобщим историям. Примеры подобных местных «хроник» известны еще в классической Греции, но широкое распространение они получили позднее, уже во времена Римской империи, по большей части в восточной части Средиземноморья, где многие города, пытаясь вписаться в контекст эллинистической культуры, начинали конструировать собственную историю и часто приписывали основание своего родного места известному греческому герою, вроде Геракла или Персея. К III веку патрии выделяются в отдельный жанр и, судя по всему, на протяжении следующих двух столетий переживают свой расцвет. Нам очень сложно судить о форме и содержании этих текстов, так как до нас они практически не дошли, а известны лишь по упоминаниям в гораздо более поздних источниках. Например, в «Библиотеке» патриарха Фотия, написанной в середине IX века, или в словаре Суда, появившемся столетием позже, есть упоминания патрий многих провинциальных центров Римской империи, таких как Тарс, Никея, Милет и др. Однако помимо того, что эти тексты читались и в целом были известны в византийской культуре, нам ничего неизвестно ни о том, что же конкретно представлял из себя этот жанр, ни как он изменялся с течением столетий. Поэтому, несмотря на общее название, прямую связь «Патрий Константинополя», возникших только в конце I тысячелетия н. э., с позднеантичной традицией можно лишь предполагать.



Легенды Царьграда

«Издательство АСТ», 2022 г.

Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"

Виноградов А. Ю., перевод, комментарии, введение, научная статья

ISBN 978-5-17-136919-4

Легенды Царьграда - Содержание

Введение

I. Патрии Константинополя

II. Патрии Константинополя. О статуях

III. О постройках

IV. Сказание о строительстве храма Великой церкви Именуемой Святой Софией

Краткие представления из хроник

Как путешествовать по воображаемому Константинополю

Императоры, упомянутые в патриях

Постройки и районы константинополя и окрестностей

Вкладка