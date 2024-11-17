Легенды гор и морей - Монстры и предания Древнего Китая

Публикация русского перевода древнекитайского памятника «Каталог гор и морей» («Шань хай цзин») вызывает необходимость остановиться на целом ряде проблем, связанных с изучением этого сложного и по своей истории, и по своему содержанию памятника.

«Каталог» является ценным источником по истории научных знаний в Китае, в особенности по географии, ботанике, зоологии, народной медицине, а также по древнекитайской мифологии, народным верованиям и религии. Этот памятник позволяет проникнуть в ту область истории культуры Древнего Китая, которая до сих пор привлекала меньше внимания, чем многие другие ее аспекты. Введение в научный оборот такого рода источников расширяет представление о круге интересов народов Древнего Китая, и в частности их интереса к познанию природы. Наше исследование не претендует на полноту, так как «Каталог», в котором сплавлены в единое целое элементы различных отраслей науки, искусства и религии, требует, чтобы его изучали ученые разных специальностей. Поэтому мы надеемся, что наш перевод и предварительное исследование послужат началом всестороннего и углубленного изучения этого интересного памятника.

«Каталог гор и морей» — анонимный памятник, сложный по своему составу и содержанию, — представляет собой свод, по существу, самостоятельных «сочинений», основанных, в свою очередь, на длительной традиции, включавшей разновременные пласты положительных знаний, мифологии, верований. В связи с этим всякая попытка точно датировать памятник обречена на неудачу. В этом плане речь может идти лишь о примерном времени оформления отдельных книг, древности закрепленной в них традиции и памятника в целом.

Памятник известен в одном списке­редакции собирателя, редактора, комментатора и поэта Го Пу (276—324 гг. н. э.). Этот список, положенный в основу всех последующих изданий, состоит из 18 цзюаней (свитков, или глав в современном понимании слова), что указано и в его названии («Каталог гор и морей в 18 цзюанях»). В заглавие произведения входит термин «цзин» — «Шань хай цзин» (досл. «Цзин гор и морей»); он же выносится в заглавие каждого свитка — цзюаня: «Нань шань цзин» («Цзин Южных гор»); он же употреблен и при выделении отдельных частей в первых пяти цзюанях — «Нань цы эр цзин» («Второй цзин Южных [гор]») и т. д. Перевод этого термина вызывает трудности как с формальной, так и с фактической стороны, поэтому на нем следует остановиться особо.

Легенды гор и морей - Монстры и предания Древнего Китая

М.: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024. – 498 с.

ISBN 978-5-00214-587-4

Легенды гор и морей – Содержание

Предисловие

Цзюань I. Каталог Южных гор

Цзюань II. Каталог Западных гор

Цзюань III. Каталог Cеверных гор

Цзюань IV. Каталог Восточных гор

Цзюань V. Каталог Центральных гор

Каталог морей

Библиография (490 XYZ -44 666 null)