Легенды гор и морей - Монстры и предания Древнего Китая
Публикация русского перевода древнекитайского памятника «Каталог гор и морей» («Шань хай цзин») вызывает необходимость остановиться на целом ряде проблем, связанных с изучением этого сложного и по своей истории, и по своему содержанию памятника.
«Каталог» является ценным источником по истории научных знаний в Китае, в особенности по географии, ботанике, зоологии, народной медицине, а также по древнекитайской мифологии, народным верованиям и религии. Этот памятник позволяет проникнуть в ту область истории культуры Древнего Китая, которая до сих пор привлекала меньше внимания, чем многие другие ее аспекты. Введение в научный оборот такого рода источников расширяет представление о круге интересов народов Древнего Китая, и в частности их интереса к познанию природы. Наше исследование не претендует на полноту, так как «Каталог», в котором сплавлены в единое целое элементы различных отраслей науки, искусства и религии, требует, чтобы его изучали ученые разных специальностей. Поэтому мы надеемся, что наш перевод и предварительное исследование послужат началом всестороннего и углубленного изучения этого интересного памятника.
«Каталог гор и морей» — анонимный памятник, сложный по своему составу и содержанию, — представляет собой свод, по существу, самостоятельных «сочинений», основанных, в свою очередь, на длительной традиции, включавшей разновременные пласты положительных знаний, мифологии, верований. В связи с этим всякая попытка точно датировать памятник обречена на неудачу. В этом плане речь может идти лишь о примерном времени оформления отдельных книг, древности закрепленной в них традиции и памятника в целом.
Памятник известен в одном спискередакции собирателя, редактора, комментатора и поэта Го Пу (276—324 гг. н. э.). Этот список, положенный в основу всех последующих изданий, состоит из 18 цзюаней (свитков, или глав в современном понимании слова), что указано и в его названии («Каталог гор и морей в 18 цзюанях»). В заглавие произведения входит термин «цзин» — «Шань хай цзин» (досл. «Цзин гор и морей»); он же выносится в заглавие каждого свитка — цзюаня: «Нань шань цзин» («Цзин Южных гор»); он же употреблен и при выделении отдельных частей в первых пяти цзюанях — «Нань цы эр цзин» («Второй цзин Южных [гор]») и т. д. Перевод этого термина вызывает трудности как с формальной, так и с фактической стороны, поэтому на нем следует остановиться особо.
Легенды гор и морей - Монстры и предания Древнего Китая
М.: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024. – 498 с.
ISBN 978-5-00214-587-4
Легенды гор и морей – Содержание
Предисловие
- Цзюань I. Каталог Южных гор
- Цзюань II. Каталог Западных гор
- Цзюань III. Каталог Cеверных гор
- Цзюань IV. Каталог Восточных гор
- Цзюань V. Каталог Центральных гор
Каталог морей
Библиография (490 XYZ -44 666 null)
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