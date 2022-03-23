Мое отношение к Церкви менялось. Оно и по сию пору меняется по какой-то неровной синусоиде. Когда я проходила период неофитства, я просто соблюдала все что только можно. И это казалось мне очень важным, насущным, я вообще не понимала, как можно жить по-другому. И в период обострения это доходило до такой степени, что первые два года я не могла читать никакую художественную литературу. Я ее отторгала. Мне казалось, что других книг, кроме духовных, просто не существует.

Потом, я думаю, произошел довольно естественный откат, и я постепенно стала читать художественную литературу. И какие-то вещи уравновесились. Возникла социальная востребованность, и поэтому тоже времени стало меньше. Что-то отошло совсем, какая-то неистовость, которая была в самый первый момент. Я и сейчас нахожусь в этом процессе: периодически прихожу к выводу, что вот это — какая-то ерунда, это лишнее, какая-то пыль веков, которая наслоилась на вере. А потом проходит время, и думаю: да нет, похоже, не пыль. Но тут же впадаю в сомнение по какому-нибудь другому поводу. Но мне кажется, что это вообще довольно естественно. Поскольку вопросы веры напрямую увязаны с постижением самой жизни, а это процесс непоследовательный и нелинейный.

Легойда Владимир - Парсуна : откровения известных людей о Боге, о вере, о личном

Москва : Эксмо, 2022. 416 с.

ISBN 978-5-04-154075-3

Легойда Владимир - Парсуна : откровения известных людей о Боге, о вере, о личном - Содержание

Разговор с душой

Парсуна Юлии Меньшовой, актрисы и телеведущей

Парсуна Бориса Корчевникова, генерального директора телеканала «СПАС»

Парсуна Валерии Германики, режиссера

Парсуна Федора Емельяненко, многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам

Парсуна Евгения Водолазкина, писателя, литературоведа, доктора филологических наук

Парсуна Егора Бероева, актера, соучредителя благотворительного фонда «Я есть»

Парсуна священника Иоанна Охлобыстина

Парсуна Владимира Хотиненко, режиссера

Парсуна Илзе Лиепы, народной артистки России

Парсуна Вячеслава Бутусова, рок-музыканта, поэта и композитора

Парсуна митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова)

Парсуна Никиты Михалкова, кинорежиссера, народного артиста России

Парсуна Дмитрия Бака, филолога, литературного критика, директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

Парсуна Игоря Угольникова, актера, продюсера

Парсуна Михаила Леонтьева, публициста, телеведущего, пресс-секретаря корпорации «Роснефть»

Парсуна Кшиштофа Занусси, режиссера

Парсуна митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата

Парсуна Эдуарда Боякова, режиссера, продюсера, художественного руководителя МХАТа имени Горького

Парсуна Анатолия Торкунова, ректора МГИМО

Парсуна Дмитрия Певцова, народного артиста России

Парсуна Сергея Шаргунова, писателя

Парсуна Алены Бабенко, актрисы, заслуженной артистки России

Парсуна Юрия Грымова, режиссера, художественного руководителя театра «Модерн»

Парсуна Юрия Вяземского, писателя, профессора МГИМО, автора и ведущего программы «Умницы и умники»

Парсуна Александра Стриженова, актера и режиссера

Парсуна Нонны Гришаевой, заслуженной артистки России

Парсуна Николая Досталя, режиссера

Парсуна Антона Макарского, актера

Парсуна Сергея Лукьяненко, писателя

Парсуна Надежды Михалковой, актрисы и режиссера

Послесловие