Легойда - Парсуна
Мое отношение к Церкви менялось. Оно и по сию пору меняется по какой-то неровной синусоиде. Когда я проходила период неофитства, я просто соблюдала все что только можно. И это казалось мне очень важным, насущным, я вообще не понимала, как можно жить по-другому. И в период обострения это доходило до такой степени, что первые два года я не могла читать никакую художественную литературу. Я ее отторгала. Мне казалось, что других книг, кроме духовных, просто не существует.
Потом, я думаю, произошел довольно естественный откат, и я постепенно стала читать художественную литературу. И какие-то вещи уравновесились. Возникла социальная востребованность, и поэтому тоже времени стало меньше. Что-то отошло совсем, какая-то неистовость, которая была в самый первый момент. Я и сейчас нахожусь в этом процессе: периодически прихожу к выводу, что вот это — какая-то ерунда, это лишнее, какая-то пыль веков, которая наслоилась на вере. А потом проходит время, и думаю: да нет, похоже, не пыль. Но тут же впадаю в сомнение по какому-нибудь другому поводу. Но мне кажется, что это вообще довольно естественно. Поскольку вопросы веры напрямую увязаны с постижением самой жизни, а это процесс непоследовательный и нелинейный.
Легойда Владимир - Парсуна : откровения известных людей о Боге, о вере, о личном
Москва : Эксмо, 2022. 416 с.
ISBN 978-5-04-154075-3
Легойда Владимир - Парсуна : откровения известных людей о Боге, о вере, о личном - Содержание
Разговор с душой
- Парсуна Юлии Меньшовой, актрисы и телеведущей
- Парсуна Бориса Корчевникова, генерального директора телеканала «СПАС»
- Парсуна Валерии Германики, режиссера
- Парсуна Федора Емельяненко, многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам
- Парсуна Евгения Водолазкина, писателя, литературоведа, доктора филологических наук
- Парсуна Егора Бероева, актера, соучредителя благотворительного фонда «Я есть»
- Парсуна священника Иоанна Охлобыстина
- Парсуна Владимира Хотиненко, режиссера
- Парсуна Илзе Лиепы, народной артистки России
- Парсуна Вячеслава Бутусова, рок-музыканта, поэта и композитора
- Парсуна митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова)
- Парсуна Никиты Михалкова, кинорежиссера, народного артиста России
- Парсуна Дмитрия Бака, филолога, литературного критика, директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля
- Парсуна Игоря Угольникова, актера, продюсера
- Парсуна Михаила Леонтьева, публициста, телеведущего, пресс-секретаря корпорации «Роснефть»
- Парсуна Кшиштофа Занусси, режиссера
- Парсуна митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
- Парсуна Эдуарда Боякова, режиссера, продюсера, художественного руководителя МХАТа имени Горького
- Парсуна Анатолия Торкунова, ректора МГИМО
- Парсуна Дмитрия Певцова, народного артиста России
- Парсуна Сергея Шаргунова, писателя
- Парсуна Алены Бабенко, актрисы, заслуженной артистки России
- Парсуна Юрия Грымова, режиссера, художественного руководителя театра «Модерн»
- Парсуна Юрия Вяземского, писателя, профессора МГИМО, автора и ведущего программы «Умницы и умники»
- Парсуна Александра Стриженова, актера и режиссера
- Парсуна Нонны Гришаевой, заслуженной артистки России
- Парсуна Николая Досталя, режиссера
- Парсуна Антона Макарского, актера
- Парсуна Сергея Лукьяненко, писателя
- Парсуна Надежды Михалковой, актрисы и режиссера
Послесловие
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