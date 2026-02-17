Книга Норберта Лехляйтнера «Бальзам для душі» — це унікальна антологія зі ста коротких розповідей, притч та анекдотів, зібраних із різних культур, епох та релігійних традицій. Основна мета збірки — надати читачеві щоденну порцію духовної поживи, яка допомагає змінити кут зору на повсякденні проблеми та знайти привід для радості навіть у дрібницях. Кожна історія в книзі діє як «терапевтичний засіб», що м’яко лікує душевну втому, повертає віру в добро та нагадує про справжні життєві цінності.

Автор майстерно підбирає сюжети, які вражають своєю несподіваною розв’язкою та глибоким підтекстом. Тут можна зустріти мудрість східних майстрів, християнську лагідність, античну філософію та сучасні життєві спостереження. Книга не повчає агресивно, а радше запрошує до діалогу, пропонуючи читачеві самому знайти відповідь у тиші власного серця. Завдяки лаконічному формату вона ідеально підходить для ранкового натхнення або вечірнього розслаблення, роблячи кожен день осмисленим та щасливішим.

Ця праця стала популярною завдяки своїй універсальності та щирості. Вона нагадує, що щастя — це не відсутність труднощів, а вміння правильно на них реагувати. «Бальзам для душі» вчить милосердю, терпінню та любові до життя, стаючи незамінним помічником для тих, хто прагне гармонії у сучасному неспокійному світі.

Норберт Лехляйтнер - Бальзам для душi - 100 несподiваних мудрих iсторiй, якi зроблять кожний день трiшки щасливiшим

Пер. з нiм. Х . Назаркевич. - Львiв: Свiчадо, 2022. - 168 с.

ISBN 978-966-938-569-7

Норберт Лехляйтнер - Бальзам для душi – Зміст

Вступне слово

Хто я

1. Самопiзнання - 2. Марнославство - 3. Значения - 4. Усвiдомлення - 5. Тиша - 6. Зразок - 7. Нетерплячiсть

Що має значення

8. Не так, як гадалося - 9. Висновок - 10. Перехитрували - 11. Досягнути мети - 12. Спричиненi наслiдки - 13. Несподiваний поворот - 14. Очевидно - 15. 3 ус i€ю рiшучiстю - 16. Упереджено - 17. Радикальне лiкування - 18. Переторгувався - 19. Застряг - годi вибратися - 20. Поза часом - 21. Стерпно - 22. Малодушно - 23. Розумник - 24. Необтяжений - 25. Природно - 26. Дозування - 27. Тлумачення - 28. Радiсть першовiдкривача - 29. Ледь порятувався - 30. Поступ - 31. Уважно - 32. Шанс - 33. Добра порада - 34. Вiдмiннiсть - 35. Зациклений - 36. Розрахунок - 37. Проминальнiсть - 38. Сповна - 39. Транзит - 40. Вiчна iстина - 41. Будова серця - 42. У подарунок - 43. Звiльнення - 44. Стани - 45. Свобода - 46. Пощастило - 47. Iз добрими намiрами - 48. Простий спосiб - 49. Усе вже є

Як вдається життя

50. Без поняття - 51. Поштовх - 52. Рiч у тренуваннях - 53. Сон для вiдпочинку - 54. Таемниця - 55. Пастух i вiвцi - 56. Цiлеспрямовано - 57. Просвiтлення - 58. Не здаватися - 59. Стриманий - 60. Захисний вал

Шляхи до себе

61. Користолюб - 62. Iз благими намiрами - 63. Пiв-напiв - 64 . Шлях слова - 65. Братия любов - 66. Переможницi - 67. Справедлива приправа - 68. Привiтнiсть - 69. Будiвничий мосту - 70. Дивлячись уперед - 71 . Ciтi - 72. Образ i подоба - 73. Примирливо - 74. Спогад з вiдпочинку - 75. Iз великим серцем - 76. Егоi:зм - 77. Перестарався - 78. Вигода - 79 . Краплина любови - 80. Сприйняття - 81. Bci або нiхто - 82. Упереджено - 83. Пiдозра - 84. Непридатне .. - 85. Ставлення - 86. Довiра - 87. Покращувач свiту - 88. Виправдання - 89 . Роз 'яснення .

Що дає нам надію