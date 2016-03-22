ЛеИсраэль - ЗОАР - 1 - Берешит
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דתניא לא יכלין וכר: שלמדנו, לא
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יכלו שונאיהם של ישראל להדע להם, עד שישראל החלישו כח השכינה לפני השרים הממונים של שאר העמים, אז יכלו להם שונאיהם של ישראל ושולטים עליהם, וגוזרים עליהם כמה גזרות רעות. וכשישראל שבים כנגדה בתשובה, השכינה משברת הכח והאומץ של אלו השרים הממונים, ומשברת הכת והאומץ של שונאי ישראל, ונפרעת מהם הכל.
Так мы учили: ненавистники Израиля не могли навредить евреям, пока те не стали ослаблять силу Шхины перед ангелами других народов. И вот тогда побеждали антисемиты евреев и властвовали над ними, и устанавливали над ними приговоры тяжёлые - один за другим. Когда евреи возвращаются к Шхине, делают тшуву, тогда Шхина ломает и разбивает смелость и силу этих ангелов и ломает смелость и силу ненавистников Израиля, и мстит им.
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР
которую нам передал Б-жественный Тана paбби Шимон Бap Йохай с комментарием "Сулам" Великого кабблиста и праведника Рабби Йегуды Лейб aЛeвu Ашлага
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 1 - книга Берешит
ИЗРАИЛЬ 5766
Книга Берешит из Хок леИсраэль в книге Зоhар с комментарием Святого Баал Сулама рабби Иегуды Лейб аЛеви Ашлага, благословенна память праведника. Перевод и комментарий р. Цви Элазар Давид Нисанзона
Автор - составитель книги "Зоар - Хок леИсраэль Рабби Симха Авраам aЛeвu Ашлаг (שליט״א)
Перевод и комментарий p.Цвu Элазар Давид Нисанзон (שליט״א)
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 1 - книга Берешит - Предисловие автора-составителя рабби Симхи Авраама аЛеви Ашлага к книге “Хок леИсраэль ” на святой Зоhар
Известно, что необыкновенно уважаема и возвышенна святость книги “Хок леИсраэль”. Эту книгу составили и украсили ученики святого Ари, добывая мёд его учения. Фундамент этой книги базируется на “течении больших вод” открытой Торы и “больших водах” её секретов. Открытой - как написано в трактате Кидушин (ל, א): пусть всегда разделяет человек свою учёбу на три части - ТаНаХ, Мишна, Талмуд. И объясняет Тосафот, что это необходимо делать каждый день. И так же установил составитель в (יו"ד,ס') - (שוע רמ״ו). А в скрытой Торе известны слова, приведенные в писаниях святого Ари, что обязан человек каждый день разделять свою учёбу на четыре части:
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ТаНаХ с таргумом
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Мишна
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Гмара
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Зоhар
Причина в том, что эти части соответствуют четырем мирам АБИА, а человек обязан каждый день связывать свою душу со Светом этих миров.
А также приведем слова человека б־жественного и святого, покойного рава Хи"да из его книги “Мёд в моём рту”: “Наш раввин Ари - праведник и отец наш, увидел, что это необходимо и установил, что обязан человек учить ТаНаХ с таргумом, Мишну, Гмару и Зойар. И это соответствует четырём мирам АБИА и остальным каванот. И уже составили книгу “Хок леИсраэль” по всем недельным главам. А я, в бедности своей, добавил, чтобы учили каждый день поучения, морали и законы из Рамбама, и это уже выходило в свет”.
И известно, что в прежних поколениях кашерные люди в Израиле держали “Хок леИсраэль” вместе с талитом и тфилин, чтобы учить эту святую книгу сразу после молитвы, когда ещё одеты в талит и коронованы тфилин. И таков был обычай, и так писал святой Хи"да в своей книге “Работа в святости”: “После молитвы нужно постараться учить то, что относится к этому дню в “Хок леИсраэль”, потому что это порядок приятный и путь короткий и кашерный. И так возможно за короткое время прочитать ТаНаХ, учить Мишну, Гемару и Зоhар. Человек, боящийся Б-га, должен считать это законом и не нарушать. И принесёт огромную пользу его душе - этот верный и приятный город”.
Из-за наших грехов после Катастрофы дома Израиля в Европе, в день гнева Вс-вышнего, когда Он рубил и не пожалел всю красу Яакова, было забыто множество красивых и кашерных обычаев наших предков, принятых ими от своих отцов. И как было бы хорошо, чтобы пробудились главы поколения и вернули корону, как прежде, - укрепить и восстановить этот обычай, который основали и установили прежние, святые, как ангелы, мудрецы. И уже обратил на это внимание рав Хи"да в своей книге “Мёд во рту”, и писал о талмидей хахамим, которые сосредоточиваются, в основном, на пилъпуле1 и пренебрегают высшими святыми исправлениями, как это. И обдумывая слова Вс-вышнего, переданные прежними мудрецами, когда они говорили об этой святой книге “Хок леИсраэль”, название которой вспоминается в молитве освящения Луны: חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, должны придти к выводу, что эта святая учёба должна быть, как закон Короля, как столб не сдвигающийся. Необходимо, чтобы не ленился человек в этом святом деле и чтобы не пропускал в этом ни одного дня в своей жизни - святая эта учёба как постоянное жертвоприношение.
Скажу ещё в сердце своём, что известно: есть буквы написанные, а есть буквы выгравированные. В свитке Торы буквы написаны на пергаменте, но не внутри него. И чернила там - чужеродный элемент. Но в скрижалях буквы были выгравированы в их сути, а не написаны посредством чужеродного элемента. Подобно этому примеру, также эта святая учёба. Человек учится внизу и строит небесные своды буквами, порхающими и поднимающимися из мира в мир, во всех мирах АБИА, как говорил святой Ари. И гравируются святые буквы во всех мирах гравировкой на добро, и благословение приходит во все миры до начала всех ступеней.
И ещё скажу перед королями, что “Хок леИсраэль” - это питание, по словам святого Ари. И этой святой учёбой притягивает ученик к себе и своему дому жизнь и благословение, и изобилие гашми без ограничения.
И вот множество людей совершенных, из лучших в доме Израиля, и желающих нам добра обратили наше внимание на то, что святой Зоhар, напечатанный в “Хок леИсраэль”, приведен там без комментария. И не каждый мозг выдерживает и может понять смысл его слов, и тем более, понимать высшие намерения, которые там скры- ты и на которые намекают эти слова, как известно изучающим святой Зоhар. И поэтому как приятно и как хорошо было напечатать весь Зоhар, приведенный в “Хок леИсраэль”, с объяснением Баал Сулам аКадош. Пусть каждый еврей, имеющий книгу “Хок леИсраэль”, принесёт это благословение в свой дом - Зоhар с объяснением “Сулам” на “Хок леИсраэль”. И тогда будут шатры его дома напол- йены добром и миром. И во время учёбы пусть будут перед ним две книги вместе, как два близнеца оленя, и тогда поймёт приятность и сладость языка Зоhар аКадош и насладится Вс-вышним большим наслаждением и радостью.
И услышав их слова приятные и намерения желанные и добрые, сказал я своей душе: не обращай внимания на деньги и не отступай перед тяжёлым трудом, пока не завершишь эту работу. И тогда присоединятся их добрые намерения к действию, и будет приятность Be-вышнего присутствовать на нас, и действия наших рук установят на нас. И я надеюсь, что наши действия будут приятны Вс-вышнему, и в результате прольётся множество изобилия на наших братьев евреев во всём мире. Пусть поможет нам Вс-вышний, да будет Он благословен, дать честь Его Имени, и пусть избавит нас от всякой беды и притеснений. И пусть выведет нас на воды безмятежные, насытив радостью.
И при этом сообщаю, что мы напечатали в этой книге красивейшим образом все отрывки из Зоhар так же, как они были напечатаны в книге “Хок леИсраэль”, по порядку дней недели, а под словами Зоhар напечатали комментарий “Сулам”, озаряющий глаза учеников приятностью нектара его объяснений. Перед каждым днём написано, откуда были взяты слова Зоhар и где их место в книге Зоhар, напечатанной с комментарием “Сулам”. К примеру: (בראשית יום א' זוה״ק הקדמה דף ד' ע״ב (ס״א-ס״ה. Смысл этого заголовка следующий: этот отрывок изучается в первый день недельной главы Берешит. В Зоhар, напечатанном без комментариев, этот отрывок находится в Акдамот аЗоhар, лист четвёртый, страница вторая. А в Зоhар, напечатанном с объяснением "Сулам", этот отрывок находится в пунктах (ס״א-ס״ה) в Акдамот аЗоhар. И подобным образом это было сделано во всех отрывках Зоhар, поделенных по всем неделям года. В начале каждого отрывка указан источник по прежним листам в книге Зоhар. А в скобках обозначены пункты по их месторасположению в Зоhар, напечатанном с комментарием “Сулам”.
И я молюсь, чтобы мои поступки были приятны и желанны высшим и нижним мирам, и чтобы возрадовались мои святые предки в месте их высшего пребывания, глядя на своих потомков и на всех, связанных с ними и идущими их светом и прилепленными к их учению. И заслужим вскоре наслаждаться приятностью Творца, проявлениями Его высшего Света и избавлением Им своего народа и своего наследия, когда будет слышна поступь того, кто принесёт нам добрые вести и мир.
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Рабби Симха Авраам аЛеви Ашлаг, сын рабби Шломо Беньямина аЛеви Ашлага внук рабби Иуды Лейба Ашлага, - автора комментария “Сулам” на святой Зоhар
1 Острое обсуждение внешних подробностей Торы
Книга Зо́ар (ивр. ספר הזוהר — «Сэфер хa-Зohap», от ивр. זהַר, сияние) — основная и самая известная книга каббалистической литературы. Каббалисты утверждают, что книга была написана рабби Шимоном Бар Йохаи (РаШБИ) во II веке н. э., но известность она получает лишь в XIII веке (поздняя датировка) благодаря сефардскому раввину Моше де Леону. Основное содержание книги Зоар — комментарий к Торе.