Так мы учили: ненавистники Израиля не могли навредить евреям, пока те не стали ослаблять силу Шхины перед ангелами других народов. И вот тогда побеждали антисемиты евреев и властвовали над ними, и устанавливали над ними приговоры тяжёлые - один за другим. Когда евреи возвращаются к Шхине, делают тшуву, тогда Шхина ломает и разбивает смелость и силу этих ангелов и ломает смелость и силу ненавистников Израиля, и мстит им.

которую нам передал Б-жественный Тана paбби Шимон Бap Йохай с комментарием "Сулам" Великого кабблиста и праведника Рабби Йегуды Лейб aЛeвu Ашлага

Перевод и комментарий p.Цвu Элазар Давид Нисанзон (שליט״א)

Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 1 - книга Берешит - Предисловие автора-составителя рабби Симхи Авраама аЛеви Ашлага к книге “Хок леИсраэль ” на святой Зоhар

Известно, что необыкновенно уважаема и возвышенна святость книги “Хок леИсраэль”. Эту книгу составили и украсили ученики святого Ари, добывая мёд его учения. Фундамент этой книги базируется на “течении больших вод” открытой Торы и “больших водах” её секретов. Открытой - как написано в трактате Кидушин (ל, א): пусть всегда разделяет человек свою учёбу на три части - ТаНаХ, Мишна, Талмуд. И объясняет Тосафот, что это необходимо делать каждый день. И так же установил составитель в (יו"ד,ס') - (שוע רמ״ו). А в скрытой Торе известны слова, приведенные в писаниях святого Ари, что обязан человек каждый день разделять свою учёбу на четыре части:

ТаНаХ с таргумом

Мишна

Гмара

Зоhар

Причина в том, что эти части соответствуют четырем мирам АБИА, а человек обязан каждый день связывать свою душу со Светом этих миров.

А также приведем слова человека б־жественного и святого, покойного рава Хи"да из его книги “Мёд в моём рту”: “Наш раввин Ари - праведник и отец наш, увидел, что это необходимо и установил, что обязан человек учить ТаНаХ с таргумом, Мишну, Гмару и Зойар. И это соответствует четырём мирам АБИА и остальным каванот. И уже составили книгу “Хок леИсраэль” по всем недельным главам. А я, в бедности своей, добавил, чтобы учили каждый день поучения, морали и законы из Рамбама, и это уже выходило в свет”.

И известно, что в прежних поколениях кашерные люди в Израиле держали “Хок леИсраэль” вместе с талитом и тфилин, чтобы учить эту святую книгу сразу после молитвы, когда ещё одеты в талит и коронованы тфилин. И таков был обычай, и так писал святой Хи"да в своей книге “Работа в святости”: “После молитвы нужно постараться учить то, что относится к этому дню в “Хок леИсраэль”, потому что это порядок приятный и путь короткий и кашерный. И так возможно за короткое время прочитать ТаНаХ, учить Мишну, Гемару и Зоhар. Человек, боящийся Б-га, должен считать это законом и не нарушать. И принесёт огромную пользу его душе - этот верный и приятный город”.

Из-за наших грехов после Катастрофы дома Израиля в Европе, в день гнева Вс-вышнего, когда Он рубил и не пожалел всю красу Яакова, было забыто множество красивых и кашерных обычаев наших предков, принятых ими от своих отцов. И как было бы хорошо, чтобы пробудились главы поколения и вернули корону, как прежде, - укрепить и восстановить этот обычай, который основали и установили прежние, святые, как ангелы, мудрецы. И уже обратил на это внимание рав Хи"да в своей книге “Мёд во рту”, и писал о талмидей хахамим, которые сосредоточиваются, в основном, на пилъпуле и пренебрегают высшими святыми исправлениями, как это. И обдумывая слова Вс-вышнего, переданные прежними мудрецами, когда они говорили об этой святой книге “Хок леИсраэль”, название которой вспоминается в молитве освящения Луны: חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, должны придти к выводу, что эта святая учёба должна быть, как закон Короля, как столб не сдвигающийся. Необходимо, чтобы не ленился человек в этом святом деле и чтобы не пропускал в этом ни одного дня в своей жизни - святая эта учёба как постоянное жертвоприношение.

Скажу ещё в сердце своём, что известно: есть буквы написанные, а есть буквы выгравированные. В свитке Торы буквы написаны на пергаменте, но не внутри него. И чернила там - чужеродный элемент. Но в скрижалях буквы были выгравированы в их сути, а не написаны посредством чужеродного элемента. Подобно этому примеру, также эта святая учёба. Человек учится внизу и строит небесные своды буквами, порхающими и поднимающимися из мира в мир, во всех мирах АБИА, как говорил святой Ари. И гравируются святые буквы во всех мирах гравировкой на добро, и благословение приходит во все миры до начала всех ступеней.

И ещё скажу перед королями, что “Хок леИсраэль” - это питание, по словам святого Ари. И этой святой учёбой притягивает ученик к себе и своему дому жизнь и благословение, и изобилие гашми без ограничения.

И вот множество людей совершенных, из лучших в доме Израиля, и желающих нам добра обратили наше внимание на то, что святой Зоhар, напечатанный в “Хок леИсраэль”, приведен там без комментария. И не каждый мозг выдерживает и может понять смысл его слов, и тем более, понимать высшие намерения, которые там скры- ты и на которые намекают эти слова, как известно изучающим святой Зоhар. И поэтому как приятно и как хорошо было напечатать весь Зоhар, приведенный в “Хок леИсраэль”, с объяснением Баал Сулам аКадош. Пусть каждый еврей, имеющий книгу “Хок леИсраэль”, принесёт это благословение в свой дом - Зоhар с объяснением “Сулам” на “Хок леИсраэль”. И тогда будут шатры его дома напол- йены добром и миром. И во время учёбы пусть будут перед ним две книги вместе, как два близнеца оленя, и тогда поймёт приятность и сладость языка Зоhар аКадош и насладится Вс-вышним большим наслаждением и радостью.

И услышав их слова приятные и намерения желанные и добрые, сказал я своей душе: не обращай внимания на деньги и не отступай перед тяжёлым трудом, пока не завершишь эту работу. И тогда присоединятся их добрые намерения к действию, и будет приятность Be-вышнего присутствовать на нас, и действия наших рук установят на нас. И я надеюсь, что наши действия будут приятны Вс-вышнему, и в результате прольётся множество изобилия на наших братьев евреев во всём мире. Пусть поможет нам Вс-вышний, да будет Он благословен, дать честь Его Имени, и пусть избавит нас от всякой беды и притеснений. И пусть выведет нас на воды безмятежные, насытив радостью.

И при этом сообщаю, что мы напечатали в этой книге красивейшим образом все отрывки из Зоhар так же, как они были напечатаны в книге “Хок леИсраэль”, по порядку дней недели, а под словами Зоhар напечатали комментарий “Сулам”, озаряющий глаза учеников приятностью нектара его объяснений. Перед каждым днём написано, откуда были взяты слова Зоhар и где их место в книге Зоhар, напечатанной с комментарием “Сулам”. К примеру: (בראשית יום א' זוה״ק הקדמה דף ד' ע״ב (ס״א-ס״ה. Смысл этого заголовка следующий: этот отрывок изучается в первый день недельной главы Берешит. В Зоhар, напечатанном без комментариев, этот отрывок находится в Акдамот аЗоhар, лист четвёртый, страница вторая. А в Зоhар, напечатанном с объяснением "Сулам", этот отрывок находится в пунктах (ס״א-ס״ה) в Акдамот аЗоhар. И подобным образом это было сделано во всех отрывках Зоhар, поделенных по всем неделям года. В начале каждого отрывка указан источник по прежним листам в книге Зоhар. А в скобках обозначены пункты по их месторасположению в Зоhар, напечатанном с комментарием “Сулам”.

И я молюсь, чтобы мои поступки были приятны и желанны высшим и нижним мирам, и чтобы возрадовались мои святые предки в месте их высшего пребывания, глядя на своих потомков и на всех, связанных с ними и идущими их светом и прилепленными к их учению. И заслужим вскоре наслаждаться приятностью Творца, проявлениями Его высшего Света и избавлением Им своего народа и своего наследия, когда будет слышна поступь того, кто принесёт нам добрые вести и мир.