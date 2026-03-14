Книга христианского автора и апологета Леланд Хэйнз посвящена вопросам достоверности Библии и её божественного происхождения.
Автор рассматривает различные аргументы, которые, по его мнению, подтверждают, что Библия является Божьим откровением. В книге анализируются исторические свидетельства, археологические данные, исполнение библейских пророчеств, а также внутреннее единство и нравственное содержание библейского текста.
Особое внимание уделяется апологетическому подходу — защите христианской веры перед лицом скептицизма и критики. Автор стремится показать, что вера в богодухновенность Писания имеет не только религиозные, но и исторические и рациональные основания.
Книга написана в популярном стиле и предназначена для широкого круга читателей, интересующихся апологетикой, историей Библии и вопросами основания христианской веры.
Леланд Хэйнз – Христианские доказательства – Как мы знаем, что Библия является Божьим откровением
Ephrata, PA: Grace Press, 2002. – 68 с.
Леланд Хэйнз – Христианские доказательства - Содержание
Введение
1. Бог и Откровение
Бог — Первопричина
В поисках Откровения
Писатели
Археология
Наука
Исполнившиеся пророчества
Тир
Сидон
Едом
Египет
Даниил
2. Пришествие Христа
Ветхозаветные предсказания о Предтече
Иоанн Креститель — Предтеча
Пришествие Христа
3. Иисус приводит доказательства
Служение Иисуса и Его знамения
Результаты знамений
Доказательство воскресения
Пустая гробница
4. Читай, читай и еще раз читай Библию
