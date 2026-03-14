Хэйнз - Христианские доказательства

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience

Книга христианского автора и апологета Леланд Хэйнз посвящена вопросам достоверности Библии и её божественного происхождения.

Автор рассматривает различные аргументы, которые, по его мнению, подтверждают, что Библия является Божьим откровением. В книге анализируются исторические свидетельства, археологические данные, исполнение библейских пророчеств, а также внутреннее единство и нравственное содержание библейского текста.

Особое внимание уделяется апологетическому подходу — защите христианской веры перед лицом скептицизма и критики. Автор стремится показать, что вера в богодухновенность Писания имеет не только религиозные, но и исторические и рациональные основания.

Книга написана в популярном стиле и предназначена для широкого круга читателей, интересующихся апологетикой, историей Библии и вопросами основания христианской веры.

Леланд Хэйнз – Христианские доказательства – Как мы знаем, что Библия является Божьим откровением

Ephrata, PA: Grace Press, 2002. – 68 с.

Леланд Хэйнз – Христианские доказательства - Содержание

Введение

1. Бог и Откровение

  • Бог — Первопричина

  • В поисках Откровения

  • Писатели

  • Археология

  • Наука

  • Исполнившиеся пророчества

  • Тир

  • Сидон

  • Едом

  • Египет

  • Даниил

2. Пришествие Христа

  • Ветхозаветные предсказания о Предтече

  • Иоанн Креститель — Предтеча

  • Пришествие Христа

3. Иисус приводит доказательства

  • Служение Иисуса и Его знамения

  • Результаты знамений

  • Доказательство воскресения

  • Пустая гробница

4. Читай, читай и еще раз читай Библию

Views 47
Added 14.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю

