Лэм Елизавета - Женские психологические сказки
Вся наша жизнь - это трансформация из одного состояния в другое. Мы меняемся внешне. Но внутри точно знаем, какие душевные раны нанесла нам жизнь, что повлияло н а нас и сделало такими, какие м ы есть сейчас.
И порой так страшно и сложно довериться и открыться. Но что, если м ы откроемся самим себе?
Признаемся в том, в чем страшно признаваться. Тогда и начинают происходить чудеса!
Твоя уязвимость превращается в силу. И уже никто н е сможет сказать тебе то, что ранит или обидит. В этот момент ты становишься другой - той, которую ты еще в себе н е знаешь.
Посвящается той, которая прошла сквозь испытания и научилась быть счастливой.
Однажды…
Однажды ты поймёшь, что ты себя совершенно не знаешь. И примешь решение понять, кто ты.
Однажды ты поймёшь, что за свои годы так и не приблизилась к той жизни, которой хотела жить.
Однажды ты увидишь другую жизнь и поймёшь, что что-то упустила, от чего-то отказалась.
Однажды твоё тело почувствует то, что никогд а прежде н е чувствовало: биение ещё одного сердца внутри тебя.
Однажды ты увидишь глаза своего ребенка и поймёшь, что этот человечек будет любить тебя всегда, чтобы н и произошло.
Однажды ты почувствуешь н а себе взгляд и узнаешь, что такое любовь.
Однажды ты перешагнешь черту и сделаешь выбор в свою пользу. Однажды ты сможешь отпустить одного, чтобы встретиться с другим.
Однажды ты ощутишь такую заботу и защиту, которую н е давал тебе никто и никогда.
Лэм Елизавета - Женские психологические сказки
Μ.: КТК «Галактика», 2024.- 104 с.: ил.
ISBN 978-5-6051410-8-2
Лэм Елизавета - Женские психологические сказки – Содержание
Предисловие
Как работать с этой книгой?
- Пример. Лодка
- Сказка про Веру
- Галины пирожки
- Сказка про боль
- Заколка
- Сказка про кнопку
- Дорога
- Красные туфли
- Корзина
- Колокол
- Кровь
- Любовь
- Лабиринт
- Место
- Облака
- Орёл
- Остановка
- Очки
- Печка
- Подсвечник
- Про болезнь
- Ремень безопасности
- Сказка о потерянных золотых монетах
- Снегурочка
- Столб
- Удача
No comments yet. Be the first!