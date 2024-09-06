Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лэм Елизавета - Женские психологические сказки

Лэм Елизавета - Женские психологические сказки
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Mythology Legends
Вся наша жизнь - это трансформация из одного состояния в другое. Мы меняемся внешне. Но внутри точно знаем, какие душевные раны нанесла нам жизнь, что повлияло н а нас и сделало такими, какие м ы есть сейчас.
И порой так страшно и сложно довериться и открыться. Но что, если м ы откроемся самим себе?
Признаемся в том, в чем страшно признаваться. Тогда и начинают происходить чудеса!
Твоя уязвимость превращается в силу. И уже никто н е сможет сказать тебе то, что ранит или обидит. В этот момент ты становишься другой - той, которую ты еще в себе н е знаешь.
Посвящается той, которая прошла сквозь испытания и научилась быть счастливой.
Однажды…
Однажды ты поймёшь, что ты себя совершенно не знаешь. И примешь решение понять, кто ты.
Однажды ты поймёшь, что за свои годы так и не приблизилась к той жизни, которой хотела жить.
Однажды ты увидишь другую жизнь и поймёшь, что что-то упустила, от чего-то отказалась.
Однажды твоё тело почувствует то, что никогд а прежде н е чувствовало: биение ещё одного сердца внутри тебя.
Однажды ты увидишь глаза своего ребенка и поймёшь, что этот человечек будет любить тебя всегда, чтобы н и произошло.
Однажды ты почувствуешь н а себе взгляд и узнаешь, что такое любовь.
Однажды ты перешагнешь черту и сделаешь выбор в свою пользу. Однажды ты сможешь отпустить одного, чтобы встретиться с другим.
Однажды ты ощутишь такую заботу и защиту, которую н е давал тебе никто и никогда.

Лэм Елизавета - Женские психологические сказки

Μ.: КТК «Галактика», 2024.- 104 с.: ил.
ISBN 978-5-6051410-8-2

Лэм Елизавета - Женские психологические сказки – Содержание

Предисловие
Как работать с этой книгой?
  • Пример. Лодка
  • Сказка про Веру
  • Галины пирожки
  • Сказка про боль
  • Заколка
  • Сказка про кнопку
  • Дорога
  • Красные туфли
  • Корзина
  • Колокол
  • Кровь
  • Любовь
  • Лабиринт
  • Место
  • Облака
  • Орёл
  • Остановка
  • Очки
  • Печка
  • Подсвечник
  • Про болезнь
  • Ремень безопасности
  • Сказка о потерянных золотых монетах
  • Снегурочка
  • Столб
  • Удача
Views 190
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books