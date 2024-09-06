Вся наша жизнь - это трансформация из одного состояния в другое. Мы меняемся внешне. Но внутри точно знаем, какие душевные раны нанесла нам жизнь, что повлияло н а нас и сделало такими, какие м ы есть сейчас.

И порой так страшно и сложно довериться и открыться. Но что, если м ы откроемся самим себе?

Признаемся в том, в чем страшно признаваться. Тогда и начинают происходить чудеса!

Твоя уязвимость превращается в силу. И уже никто н е сможет сказать тебе то, что ранит или обидит. В этот момент ты становишься другой - той, которую ты еще в себе н е знаешь.

Посвящается той, которая прошла сквозь испытания и научилась быть счастливой.

Однажды…

Однажды ты поймёшь, что ты себя совершенно не знаешь. И примешь решение понять, кто ты.

Однажды ты поймёшь, что за свои годы так и не приблизилась к той жизни, которой хотела жить.

Однажды ты увидишь другую жизнь и поймёшь, что что-то упустила, от чего-то отказалась.

Однажды твоё тело почувствует то, что никогд а прежде н е чувствовало: биение ещё одного сердца внутри тебя.

Однажды ты увидишь глаза своего ребенка и поймёшь, что этот человечек будет любить тебя всегда, чтобы н и произошло.

Однажды ты почувствуешь н а себе взгляд и узнаешь, что такое любовь.

Однажды ты перешагнешь черту и сделаешь выбор в свою пользу. Однажды ты сможешь отпустить одного, чтобы встретиться с другим.

Однажды ты ощутишь такую заботу и защиту, которую н е давал тебе никто и никогда.

Лэм Елизавета - Женские психологические сказки

Μ.: КТК «Галактика», 2024.- 104 с.: ил.

ISBN 978-5-6051410-8-2

Лэм Елизавета - Женские психологические сказки – Содержание

Предисловие

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