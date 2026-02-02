Лем Станислав - Философия случая - Дилеммы 21 века

Книга эта — вторая моя авантюра. Первой была «Сумма технологии». Ведь это — опыты «общей теории всего», как выразился один из моих близких друзей. Два опыта, или два покушения — что одно и то же, — создать такую теорию. В этом и состоит авантюризм обеих книг. Потому что «Сумма» не столько берет в качестве своего предмета корректно очерченную технологию саму по себе, сколько дает относительно целостную позицию, с которой можно было бы подойти к этому «всему». А в данной книге такая позиция намечена по отношению к литературным произведениям.

Так что необходимая предпосылка любого корректного исследования — обособление познаваемого объекта — по сути соблюдена, но в обеих книгах (отвлекаясь от их различий) не удалось удержать этого обособления. Проявилась «трансценденция» — постоянный выход за пределы темы, — и сказалась она при написании данной книги в том, что никак не удавалось отчетливо выделить части и главы. Книга не хотела замыкаться в них наподобие того, как это делается в исследовании строго на одну тему. Ибо я не находил резких границ общего характера вроде такой, которая отделяет анатомию от физиологии. Анатом, описывая, скажем, легкие, не вторгается на территорию физиолога, а физиолог ему, в свою очередь, не мешает. Буду держать под рукой это сравнение, потому что оно еще пригодится.

Лем Станислав - Философия случая

Перевод с польского Б. Старостина. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 736 с. — (Лем — собрание сочинений (Nео)).

ISBN 978-5-17-153054-9

Лем Станислав - Философия случая – Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Замечание к третьему изданию

I. Вступление

II. Формулировка программы

III. Рекогносцировка

IV. Сотворение литературного произведения

V. Семантика и прагматика

VI. Информатика и логистика

VII. Прикладная кибернетика

VIII. Общественная судьба или Значение литературного произведения

IX. Современность, или случай

X. Модели литературного произведения

XI. Границы роста культуры

XII. Литература и познание

XIII. Экскурс в генологию

XIV. Введение в метакритику

XV. Чуть-чуть практики

XVI. Заключение

Послесловие

Лем Станислав - Дилеммы XXI века

Перевод с польского В. Язневича. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 640 с.

ISBN 978-5-17-133391-1

Лем Станислав - Дилеммы XXI века – Содержание

От составителя I. Предисловие

Часть 1. ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДО «СУММЫ ТЕХНОЛОГИИ»

Каким будет мир в 2000 году? - Перспективы будущего - Об астронавтике — по существу - О границах технического прогресса - Фельетон о 2000 годе - От составителя II. За десять лет до…

Часть 2. «СУММА ТЕХНОЛОГИИ»

Куда идёшь, мир? - От составителя III. «Сумма технологии» - Уэллс, Ленин и будущее мира - От составителя IV. Комментарии к статье «Уэллс, Ленин…»

Часть 3. «СУММА ТЕХНОЛОГИИ» ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Рефлексии о футурологии - Границы предвидения - Звёздная инженерия - История одной идеи - От составителя V. Десять лет спуст - О Големе XIV, или Горчица после обеда - От составителя VI. Примечания к статье - «О Големе XIV…»

Часть 4. «СУММА ТЕХНОЛОГИИ» ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Послесловие к «Диалогам» - Прогноз развития биологии до 2040 года - Предисловие впоследствии - Удивление - От составителя VII. Двадцать лет спустя - Должны ли мы желать успеха Горбачёву? - От составителя VIII. Комментарий к статье о М. С. Горбачёве

Часть 5. «СУММА ТЕХНОЛОГИИ» ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Жизнь во времена СПИДа - Попытка прогноза до 2000 года - Предварительный анализ XXI века - Исключительные угрозы и возможности будущего - От составителя IX. Тридцать лет спустя - Sex Wars, или Человечество в XXI веке - От составителя X. Примечания к статье «Sex Wars…»

Часть 6. «СУММА ТЕХНОЛОГИИ» СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Почему я перестал писать научную фантастику? - Мир в XXI веке - Мегабитовая бомба - На пороге квантехнологии - Повторение сказанного - От составителя XI. Сорок лет спустя

Часть 7. ВЗГЛЯД НА МИР С ПОРОГА XXI ВЕКА

От составителя XII. Взгляд на мир - Взгляд с порога - Антипрогнозный зонт - Формула Дрейка - Одиноки ли мы? - Следующие двести лет - Вопрос - Пальцем в небо - Почему ошибался? - Изменения климата - Источники энергии - Роботофилия - Расстройство климата - Прионы - Сравнительная планетология - Между Венерой и Марсом - Генетика - Технологические перевороты - Идеальный спортсмен - Сферомахия - Компьютерная тюрьма - Музыка генов - Интеллектуальные устройства - Новый человек - Автоэволюция - Под опекой одежды - Генетический код - Преждевременный эксперимент - Клономания - Задатки гениальности - Неединогласный монолит - Вселенная - Бессмертие - Звёздные войны - Война хакеров - Паразиты - Глобальная глобализация - Запутанный клубок - Чем больше читаю, тем меньше знаю - Больница без врачей - Земля словно термос - Вслепую блуждающая ошибка - Чем мудрее, тем глупее - Некто или Никто - Гибель Земли - Биогенетические надежды - Дьявол в будущем - Компьютер и мозг - Новые бедствия - Биогенетические битвы - Анализ предсказания - Молотком по компьютеру - Неожиданность из глубин - Созидание разрушением - За кулисами - Что важнее? - Большой Всплеск - Сон - Дружественный термоядер - А имя их — Легион - Белые пятна на карте нашего знания - Независимый климат - Путеводная мысль? - Луна как рынок - Вольная воля? - Перед следующим шагом - Клонирования я всегда опасался - Клоны - Перед сменой полюсов - Одиноки в космосе - Созидание через разрушение - Игра с природой - Модели и действительность - Вторжение технологии - Непроизвольный прогноз - Футурология у рулетки - Старость по-прежнему не радость - Начало и конец - Наносверхчеловек - Складирование радионуклидов - Плодотворящая инженерия - Искусственный лепет - Гармония из хаоса - Ухабы цивилизации - Дорога без отступления - Шизофрения политики - Космическое казино - Дорогостоящие промахи - Ученики чернокнижника - Мы плохо поправляем Природу - Загадка сознания - Кровавая современность - Склонированная глупость - Клонировать или не клонировать - Война за энергию - Ядерная рулетка - Дамокловы мечи - Расстройство климата - Парадоксы современности - Гибель цивилизации? - Медицина будущего - Дорога на эшафот - Более важные вопросы - На пути к шустрам? - Плоды компьютерной имитации - Вопросы и прогнозы - Множественность космосов - Апокалипсис - Под катком - Космический ГУЛАГ - Зелёных человечков нет - На Марс? - Генетическая летопись - Роман с футурологией - Горизонт во мгле - Нет ещё билетов в космос - Вернешот - «Мусор» - Энергетические проблемы и климат - Силы природы - Грязь на Титане - Пессимистические прогнозы - Автомобильная фантоматика - Будем ли жить дольше? - Синтетическое топливо - Вздор - Атомы для Польши - Бессмысленное сопротивление - Моя Сеть - Голоса из Сети - От составителя XIII. Примечания и дополнения к статье «Голоса из Сети» - Лем С. Некоторые ответы на вопросы российских интернавтов

Язневич В. И. ПОСЛЕСЛОВИЕ: «СУММА ТЕХНОЛОГИИ» ПЯТЬДЕСЯТ И БОЛЕЕ ЛЕТ СПУСТЯ

От составителя XIV. Персоналий