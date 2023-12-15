Лем - Солярис
В девятнадцать ноль-ноль бортового времени я спустился по металлическим ступенькам в капсулу. В ней было ровно столько места, чтобы поднять локти. Я вставил наконечник шланга в штуцер, выступающий из стены, скафандр раздулся, и я уже не мог сделать ни малейшего движения. Стоял, вернее висел, в воздушном ложе, составляя единое целое с металлической скорлупой. Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло стены колодца и выше – лицо склонившегося над ним Моддарда. Потом лицо исчезло и стало темно – это наверху закрыли тяжелый предохранительный конус. Послышался восьмикратно повторенный свист электромоторов, которые дотягивали болты, потом писк воздуха в амортизаторах. Глаза привыкали к темноте. Я уже различал зеленоватый контур универсального указателя.
– Готов, Кельвин? – раздалось в наушниках.
– Готов, Моддард, – ответил я.
– Не беспокойся ни о чем. Станция тебя примет, – сказал он. – Счастливого пути!
Ответить я не успел – что-то вверху заскрежетало, и капсула вздрогнула. Инстинктивно
я напряг мышцы. Но больше ничего не случилось.
– Когда старт? – спросил я и услышал шум, будто зернышки мельчайшего песка сыпались
в мембрану.
– Уже летишь, Кельвин! Будь здоров! – загудел прямо в ухо голос Моддарда.
Станислав Лем - Солярис
М., Издательство АСТ, 2003
Серия "Эксклюзивная классика"
ISBN 978-5-17-103602-7
Станислав Лем - Солярис - Содержание
Прибытие
Соляристы
Гости
Сарториус
Хари
«Малый Апокриф»
Совещание
Чудовища
Жидкий кислород
Разговор
Эксперимент
Сны
Успех
Старый мимоид
Спасибо за Лема! Жаль, что здесь - не корректное отражение страниц.
Не у всех. В некоторых - корректное.
Феноменально, как возвращение в молодость, ног тогда книг Лема было не достать...