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Лем - Солярис

Станислав Лем - Солярис
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction
Series Эксклюзивная классика (37 books)

В девятнадцать ноль-ноль бортового времени я спустился по металлическим ступенькам в капсулу. В ней было ровно столько места, чтобы поднять локти. Я вставил наконечник шланга в штуцер, выступающий из стены, скафандр раздулся, и я уже не мог сделать ни малейшего движения. Стоял, вернее висел, в воздушном ложе, составляя единое целое с металлической скорлупой. Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло стены колодца и выше – лицо склонившегося над ним Моддарда. Потом лицо исчезло и стало темно – это наверху закрыли тяжелый предохранительный конус. Послышался восьмикратно повторенный свист электромоторов, которые дотягивали болты, потом писк воздуха в амортизаторах. Глаза привыкали к темноте. Я уже различал зеленоватый контур универсального указателя.

– Готов, Кельвин? – раздалось в наушниках.

– Готов, Моддард, – ответил я.

– Не беспокойся ни о чем. Станция тебя примет, – сказал он. – Счастливого пути!

Ответить я не успел – что-то вверху заскрежетало, и капсула вздрогнула. Инстинктивно

я напряг мышцы. Но больше ничего не случилось.

– Когда старт? – спросил я и услышал шум, будто зернышки мельчайшего песка сыпались

в мембрану.

– Уже летишь, Кельвин! Будь здоров! – загудел прямо в ухо голос Моддарда.

Станислав Лем - Солярис

М., Издательство АСТ, 2003

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-103602-7

Станислав Лем - Солярис - Содержание

  • Прибытие

  • Соляристы

  • Гости

  • Сарториус

  • Хари

  • «Малый Апокриф»

  • Совещание

  • Чудовища

  • Жидкий кислород

  • Разговор

  • Эксперимент

  • Сны

  • Успех

  • Старый мимоид

Views 349
Rating 5.0 / 5
Added 15.12.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (3 comments)

T
tarasenko 2 years ago

Спасибо за Лема! Жаль, что здесь - не корректное отражение страниц.
B
brat Andron 2 years ago

Не у всех. В некоторых - корректное.
E
esxatos 2 years ago

Феноменально, как возвращение в молодость, ног тогда книг Лема было не достать...

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