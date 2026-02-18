Проблема, которой посвящена эта глава, чрезвычайно актуальна. Как утверждать нашу веру в мире, разъедаемом сомнением? Как сохранить прямоту и остаться собой при столкновении традиционной веры с современной мыслью? Как быть академически и философски честными и при этом религиозно твердыми? Как выйти из диалога двух миров, который мы ведем, с окрепшим убеждением и более сильной верой?

Это проблема всех верующих людей, но в гораздо большей степени — ортодоксальных евреев, которые преданы не просто какой-то абстрактной вере, но и определенному образу жизни, культуре, традиции, народу. Вера — не единственное, что нужно ев- рею, но без веры остальное представляет для него смертельную опасность.Поэтому вопрос веры и сомнения для традиционного еврея связан с серьезнейшей угрозой и требует от него самой высокой ответственности.Эта проблема базируется на двух предпосылках. Первая — восприятие реальностей нашего мира. Мы живем не в религиозном веке; но и не в веке сознательного, добровольного атеизма. Наше время — эпоха смущения, смятения, замешательства. Но речь идет не о путанице невежд или людей, которых интересуют лишь самые тривиальные вещи; мы говорим о смятении поколения, которое пережило беспрецедентную агонию и массивный интеллектуальный скачок. Для многих современных мужчин и женщин, Б-г неуместен, в их жизни торжествует светская идеология.­

Норман Лэм - Вера и сомнение - Традиционная еврейская мысль и современность

Иерусалим 2000 , 337 с

Русский перевод Швут Ами

Норман Лэм - Вера и сомнение - Традиционная еврейская мысль и современность - Содержание

Глава 1 - Вера и сомнение

Глава 2 - Тема единства: Монизм для современных людей

Глава 3 - Две версии синтеза

Глава 4 - Человек и вселенная

Глава 5 - Религиозное значение внеземной• жизни

Глава 6 - Экология в еврейском законе и теологии

Глава 7 - Еврейская этика досуга

Глава 8 - Ученость и благочестие

Глава 9 - Моральная революция: еврейская эволюция

Глава 10 - Самообвинение в законе и психологии: Пятая поправка и галаха

Глава 11 - Приватность в законе и теологии

Глава 12 - Страдание и литература

Норман Лэм - Вера и сомнение - Традиционная еврейская мысль и современность - Горькие воды Торы

Брат и друг мой! Как же горьки “горькие воды” [Торы], которые прошли над нами! И прежде всего — сама Тора горька. И все это потому, что мы отличаем тех, у кого настоящая еврейская душа, от тех, чьи души происходят от множеств, последовавших за еврейским народом при выходе из Египта. Ибо “ни один посторонний не может приблизиться”, и изначальная горечь Торы будет расхолаживать тех, кто не способен ощутить драгоценную сладость света Торы [который появляется позже].Написано в книге Брит менуха, что ученый, который отрицает Тору и становится еретиком, упаси Б-г, делает это потому, что над ним прошли “горькие воды”, он их испил и не смог этого перенести, изучал и был отвергнут.

Не будем говорить, что тот, кто сначала решает служить Б-гу и принимает на себя бремя Торы, ощущает горечь смерти. Даже абсолютно религиозный человек должен покориться и терпеть эти горькие боли каждый день, все время и каждый час, чтобы выйти в свет жизни, на путь праведности. Поэтому прими на себя все эти горечи, и Всемогущий в великом сострадании Своем даст тебе испробовать сладчайший вкус Будущего Мира еще в этом мире. Так эта горечь превратится в сладость, в свет души.

Но прежде всего, друг мой, храни молчание. Принимай все с любовью. И тогда прольется на тебя свет Царя всей жизни.