Лем - Звездные дневники Ийона Тихого

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction
Series Эксклюзивная классика (36 books)

Настоящее издание сочинений Ийона Тихого, не будучи ни полным, ни критически выверенным, является все же шагом вперед по сравнению с предыдущими. Его удалось дополнить текстами двух не известных ранее путешествий – восьмого и двадцать восьмого. Это последнее содержит новые подробности биографии Тихого и его предков, любопытные не только для историка, но и для физика, поскольку из них вытекает зависимость (о которой я давно догадывался) степени семейного родства от скорости.

Лем Станислав - Звездные дневники Ийона Тихого (сборник)

«Издательство АСТ», 2015

Серия "Эксклюзивная классика (АСТ)"

ISBN 978-5-17-107667-2

Лем Станислав - Звездные дневники Ийона Тихого (сборник) - Содержание

Предисловие

Вступление к III изданию

Предисловие к расширенному изданию

Информационная заметка

  • Путешествие седьмое

  • Путешествие восьмое

  • Путешествие одиннадцатое

  • Путешествие двенадцатое

  • Путешествие тринадцатое

  • Путешествие четырнадцатое

  • Путешествие восемнадцатое

  • Путешествие двадцатое

  • Путешествие двадцать первое

  • Путешествие двадцать второе

  • Путешествие двадцать третье

  • Путешествие двадцать четвертое

  • Путешествие двадцать пятое

  • Путешествие двадцать восьмое

  • О выгодности дракона

Author AlexDigger
