Книга Кевина Лемана «Когда ребёнку больно» посвящена вопросам эмоциональных переживаний детей и тому, как родители могут помочь им справляться с трудными ситуациями. Автор рассматривает различные жизненные обстоятельства, которые могут причинять ребёнку душевную боль: конфликты в семье, развод родителей, трудности в школе, чувство одиночества, неуверенность в себе и другие эмоциональные проблемы.

Леман объясняет, как дети воспринимают сложные события и почему их реакции могут отличаться от ожиданий взрослых. Он показывает, что внимательное отношение, поддержка и понимание со стороны родителей играют решающую роль в формировании у ребёнка чувства безопасности и доверия.

В книге предлагаются практические рекомендации, которые помогают родителям лучше понимать внутренний мир ребёнка, правильно реагировать на его переживания и помогать ему постепенно преодолевать эмоциональные трудности.

Издание будет полезно родителям, педагогам, психологам и всем взрослым, которые стремятся поддержать детей в трудные моменты и создать в семье атмосферу доверия и заботы.

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2022. — 272 с. — (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-6048065-5-5

Кевин Леман - Когда ребенку больно - Содержание

Введение. В бурном и неспокойном мире

Глава 1. Проблемы большого мира

Важные проблемы современного мира - Бездушное поколение - Исключение — чувствительные дети - Как следует реагировать на «внешние» проблемы?

Глава 2. Когда дома плохо

Семья - Развод - «Пропавший без вести» родитель - Бывший супруг - Отрекшийся - Усыновление - Болезнь и смерть близких - Насилие - Личные проблемы - Депрессия - Нарушения пищевого поведения - Самоповреждения - Самоубийство - Ровесники - Предательство - Травля - Травля в Интернете - Свидания и расставания - Беременность - Почему вашим детям нужны вы, а не кто-то другой

Глава 3. Три главных страха и лекарства от них

«Тяжеловесы» - Три лекарства от страха, которые вы можете дать ребенку

Глава 4. Зачем нужно горевать?

Почему вы и ваш ребенок горюете по-разному - Целенаправленная природа скорби - Как правильно скорбеть?

Глава 5. Глазами ребенка

Родительская реакция № 1 - Родительская реакция № 2 - Родительская реакция № 3 - Как сделать так, чтобы отношения с ребенком стали более близкими

Глава 6. Что родители делают правильно, а что нет

Что родители делают неправильно - Что родители делают правильно - Специально для верующих родителей

Глава 7. Как победить в жизненной игре

Будьте искренним и эмоциональным - Рассказывайте истории - Будьте ответственным и разумным - Будьте внимательным - Мыслите позитивно - Создайте комфортную обстановку - Будьте хорошим игроком

Спросите доктора Лемана: вопросы и ответы

У ребенка нет друзей - Брат и сестра все время ссорятся - Сплетни или травля? - Скрытность и раздражительность - Мой ребенок уже занимается сексом? - Агрессивный одиночка - Может, это депрессия? - Пикантная фотография - Дочь ненавидит меня и хочет жить со своим отцом - Поймали на мошенничестве - Моя падчерица скучает по умершей матери - Сексуальное насилие в семье - Отсутствующий отец - Беременна в пятнадцать - Он слишком чувствительный? - Расовые предрассудки - Ужасное открытие в «Инстаграме» - Проблемы позднего развития - После возвращения от бывшего мужа дети сходят с ума - Он считает себя неудачником - Нормально ли поведение моих детей, переживающих горе? - Это такой период или... ? - Она боится остаться одна - Он общается только с девочками - Она не хочет со мной расставаться или причина в другом? - Он планирует самоубийство или просто подавлен? - Ее бойфренд — абьюзер? - Неверные подруги - Мы всё перепробовали - Его дразнят из-за лишнего веса - Равнодушный нигилист - Бывший муж снова женится - Изнасилование - Ребенок, переживший насилие, теперь бьет других детей - Увлечение диетами... или анорексия?

10 принципов, которые помогают справиться с жизненными трудностями

Благодарность

Примечания