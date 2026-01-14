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Леман - Поддайте жару!

Леман - Поддайте жару!
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Health

«Мужчине нужно только место, а женщине — еще и причина», — утверждает доктор Кевин Леман в своей откровенной и искрометной книге «Поддайте жару!». Автор напоминает, что секс — это изумительная задумка Бога, берущая начало в Эдеме, и призывает супругов сорвать «фиговые листья» стыда и однообразия, чтобы вернуть в спальню первозданную радость и страсть. Леман уверен: благочестие и великолепный секс не просто совместимы, они должны идти рука об руку в здоровом браке.

Книга представляет собой практическое руководство по «регулировке температуры» в отношениях. Доктор Леман с юмором и глубоким пониманием психологии разбирает самые острые вопросы: от женского оргазма и мужской «ненасытности» до влияния детей и тещи на интимную жизнь. Он смело заходит на территорию «быстрого секса», обсуждает зажигательные «специи» для сексуального меню и учит, как не позволить «Мистеру Однообразию» поселиться в вашей постели. Автор подчеркивает, что секрет лучшего секса кроется не в технике, а в умении супругов общаться и нейтрализовать главного убийцу близости — дух критиканства.

Особое внимание уделено исцелению: как прошлое, старые отношения и детские травмы влияют на сегодняшнее удовольствие. Леман дает надежду тем, кто столкнулся с изменой, депрессией или кризисом среднего возраста, напоминая, что «в старинной скрипке скрыто много лучших мелодий». Это вдохновляющее пособие поможет каждой паре преодолеть скуку и «поддать жару» в отношениях, чтобы прожить вместе долгую и по-настоящему счастливую жизнь.

Кевин Леман — Поддайте жару!

Пер. с англ. И. Белов. — К.: Брайт Букс, 2020. — 304 с.
ISBN 978-617-7766-33-8

Кевин Леман — Поддайте жару! — Содержание

  • Благодарность

  • ВСТУПЛЕНИЕ. Даешь «горячий» по субботам!

  • 1. СТРЕЛЬБА ПО ЛУНЕ: У одних медовый месяц похож на симфонию, у других — нет.

  • 2. СЧАСТЛИВЫ НАВСЕГДА! НАЧАЛО: Медовый месяц позади...

  • 3. ТАК ИЛИ ЭТАК? Что делает супругов одним целым? Да здравствуют различия!

  • 4. ЧТО ТВОЯ МАМА ДЕЛАЕТ В НАШЕЙ ПОСТЕЛИ? Третий лишний у алтаря.

  • 5. КАКОЙ ЖЕ ТЫ НЕНАСЫТНЫЙ! Часто ли вы должны это делать?

  • 6. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В СПАЛЬНЕ: Что на самом деле заботит супруга.

  • 7. ПЫТЛИВЫЕ УМЫ ХОТЯТ ЗНАТЬ: Вся правда о женском оргазме.

  • 8. МУЖЧИНЫ НЕ ДУМАЮТ, ТО ЕСТЬ ДУМАЮТ, НО ТОЛЬКО О СЕКСЕ: Да, еще они думают о еде!

  • 9. АХ, ЭТОТ СЛАДКИЙ БЫСТРЫЙ СЕКС! Когда есть нужда именно в этом.

  • 10. А ЧТО У ВАС НА ДЕСЕРТ? Зажигательные специи для вашего сексуального меню.

  • 11. А ПОТОМ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ: Как выспаться измотанной жене?

  • 12. ТС-С-С! ЭТО СЕКРЕТ! Почему секс лучше у тех, кто любит общаться.

  • 13. НЕ СЕЙЧАС, ДОРОГОЙ! МЫ РАЗБУДИМ ДЕТЕЙ... (Но у нас еще нет детей!)

  • 14. В СПАЛЬНЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ МИССИС СКУКА И МИСТЕР ОДНООБРАЗИЕ: Выбираясь из колеи.

  • 15. ЖЕНЩИНА МОЖЕТ БЫТЬ СЕКСУАЛЬНОЙ С ЛЮБОЙ ФИГУРОЙ: Расслабьтесь, дамы!

  • 16. КАРАУЛ! Я В БРАКЕ С ПРОКУРОРОМ! Нейтрализуя дух критиканства.

  • 17. НЕ ДО КЕКСА, НЕ ДО СЕКСА! Когда супруга смотрит недружелюбно.

  • 18. ЛАСКАЯ ЛЕДЫШКУ: Как поддавать жару, не перегорая.

  • 19. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ НЕ ВСЕГДА БЕЗОБЛАЧНЫ: Влияние прошлого на удовольствие.

  • 20. ПОЧЕМУ ДЖЕК ИЛИ ДЖИНА ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЫХОДЯТ У ВАС ИЗ ГОЛОВЫ: Двигаясь вперед.

  • 21. БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ СЕКСА: Гиперсексуальность или одержимость?

  • 22. ТРАВА НА ЧУЖОЙ ЛУЖАЙКЕ МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЗЕЛЕНЕЕ... Но косить нужно свою.

  • 23. ОГЛУШЕННЫЕ ИЗМЕНОЙ: Как восстановить разрушенное.

  • 24. ВСЕ ЭТО БЫЛО ГДЕ-ТО ТАМ, ДАЛЕКО... Потеря работы, депрессия и старение.

  • 25. ЕСЛИ МИК ДЖАГГЕР ДО СИХ ПОР МОЖЕТ ПЕТЬ... Значит, мы все еще можем!

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Старей вместе со мной!

  • О ДОКТОРЕ КЕВИНЕ ЛЕМАНЕ

Views 425
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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