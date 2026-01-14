«Мужчине нужно только место, а женщине — еще и причина», — утверждает доктор Кевин Леман в своей откровенной и искрометной книге «Поддайте жару!». Автор напоминает, что секс — это изумительная задумка Бога, берущая начало в Эдеме, и призывает супругов сорвать «фиговые листья» стыда и однообразия, чтобы вернуть в спальню первозданную радость и страсть. Леман уверен: благочестие и великолепный секс не просто совместимы, они должны идти рука об руку в здоровом браке.

Книга представляет собой практическое руководство по «регулировке температуры» в отношениях. Доктор Леман с юмором и глубоким пониманием психологии разбирает самые острые вопросы: от женского оргазма и мужской «ненасытности» до влияния детей и тещи на интимную жизнь. Он смело заходит на территорию «быстрого секса», обсуждает зажигательные «специи» для сексуального меню и учит, как не позволить «Мистеру Однообразию» поселиться в вашей постели. Автор подчеркивает, что секрет лучшего секса кроется не в технике, а в умении супругов общаться и нейтрализовать главного убийцу близости — дух критиканства.

Особое внимание уделено исцелению: как прошлое, старые отношения и детские травмы влияют на сегодняшнее удовольствие. Леман дает надежду тем, кто столкнулся с изменой, депрессией или кризисом среднего возраста, напоминая, что «в старинной скрипке скрыто много лучших мелодий». Это вдохновляющее пособие поможет каждой паре преодолеть скуку и «поддать жару» в отношениях, чтобы прожить вместе долгую и по-настоящему счастливую жизнь.

Кевин Леман — Поддайте жару!

Пер. с англ. И. Белов. — К.: Брайт Букс, 2020. — 304 с.

ISBN 978-617-7766-33-8

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