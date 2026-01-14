Леман - Поддайте жару!
«Мужчине нужно только место, а женщине — еще и причина», — утверждает доктор Кевин Леман в своей откровенной и искрометной книге «Поддайте жару!». Автор напоминает, что секс — это изумительная задумка Бога, берущая начало в Эдеме, и призывает супругов сорвать «фиговые листья» стыда и однообразия, чтобы вернуть в спальню первозданную радость и страсть. Леман уверен: благочестие и великолепный секс не просто совместимы, они должны идти рука об руку в здоровом браке.
Книга представляет собой практическое руководство по «регулировке температуры» в отношениях. Доктор Леман с юмором и глубоким пониманием психологии разбирает самые острые вопросы: от женского оргазма и мужской «ненасытности» до влияния детей и тещи на интимную жизнь. Он смело заходит на территорию «быстрого секса», обсуждает зажигательные «специи» для сексуального меню и учит, как не позволить «Мистеру Однообразию» поселиться в вашей постели. Автор подчеркивает, что секрет лучшего секса кроется не в технике, а в умении супругов общаться и нейтрализовать главного убийцу близости — дух критиканства.
Особое внимание уделено исцелению: как прошлое, старые отношения и детские травмы влияют на сегодняшнее удовольствие. Леман дает надежду тем, кто столкнулся с изменой, депрессией или кризисом среднего возраста, напоминая, что «в старинной скрипке скрыто много лучших мелодий». Это вдохновляющее пособие поможет каждой паре преодолеть скуку и «поддать жару» в отношениях, чтобы прожить вместе долгую и по-настоящему счастливую жизнь.
Кевин Леман — Поддайте жару!
Пер. с англ. И. Белов. — К.: Брайт Букс, 2020. — 304 с.
ISBN 978-617-7766-33-8
Кевин Леман — Поддайте жару! — Содержание
Благодарность
ВСТУПЛЕНИЕ. Даешь «горячий» по субботам!
1. СТРЕЛЬБА ПО ЛУНЕ: У одних медовый месяц похож на симфонию, у других — нет.
2. СЧАСТЛИВЫ НАВСЕГДА! НАЧАЛО: Медовый месяц позади...
3. ТАК ИЛИ ЭТАК? Что делает супругов одним целым? Да здравствуют различия!
4. ЧТО ТВОЯ МАМА ДЕЛАЕТ В НАШЕЙ ПОСТЕЛИ? Третий лишний у алтаря.
5. КАКОЙ ЖЕ ТЫ НЕНАСЫТНЫЙ! Часто ли вы должны это делать?
6. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В СПАЛЬНЕ: Что на самом деле заботит супруга.
7. ПЫТЛИВЫЕ УМЫ ХОТЯТ ЗНАТЬ: Вся правда о женском оргазме.
8. МУЖЧИНЫ НЕ ДУМАЮТ, ТО ЕСТЬ ДУМАЮТ, НО ТОЛЬКО О СЕКСЕ: Да, еще они думают о еде!
9. АХ, ЭТОТ СЛАДКИЙ БЫСТРЫЙ СЕКС! Когда есть нужда именно в этом.
10. А ЧТО У ВАС НА ДЕСЕРТ? Зажигательные специи для вашего сексуального меню.
11. А ПОТОМ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ: Как выспаться измотанной жене?
12. ТС-С-С! ЭТО СЕКРЕТ! Почему секс лучше у тех, кто любит общаться.
13. НЕ СЕЙЧАС, ДОРОГОЙ! МЫ РАЗБУДИМ ДЕТЕЙ... (Но у нас еще нет детей!)
14. В СПАЛЬНЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ МИССИС СКУКА И МИСТЕР ОДНООБРАЗИЕ: Выбираясь из колеи.
15. ЖЕНЩИНА МОЖЕТ БЫТЬ СЕКСУАЛЬНОЙ С ЛЮБОЙ ФИГУРОЙ: Расслабьтесь, дамы!
16. КАРАУЛ! Я В БРАКЕ С ПРОКУРОРОМ! Нейтрализуя дух критиканства.
17. НЕ ДО КЕКСА, НЕ ДО СЕКСА! Когда супруга смотрит недружелюбно.
18. ЛАСКАЯ ЛЕДЫШКУ: Как поддавать жару, не перегорая.
19. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ НЕ ВСЕГДА БЕЗОБЛАЧНЫ: Влияние прошлого на удовольствие.
20. ПОЧЕМУ ДЖЕК ИЛИ ДЖИНА ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЫХОДЯТ У ВАС ИЗ ГОЛОВЫ: Двигаясь вперед.
21. БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ СЕКСА: Гиперсексуальность или одержимость?
22. ТРАВА НА ЧУЖОЙ ЛУЖАЙКЕ МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЗЕЛЕНЕЕ... Но косить нужно свою.
23. ОГЛУШЕННЫЕ ИЗМЕНОЙ: Как восстановить разрушенное.
24. ВСЕ ЭТО БЫЛО ГДЕ-ТО ТАМ, ДАЛЕКО... Потеря работы, депрессия и старение.
25. ЕСЛИ МИК ДЖАГГЕР ДО СИХ ПОР МОЖЕТ ПЕТЬ... Значит, мы все еще можем!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Старей вместе со мной!
О ДОКТОРЕ КЕВИНЕ ЛЕМАНЕ
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